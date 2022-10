Los siete nuevos 'consellers' del Govern han tomado este martes posesión del cargo, prometiendo "lealtad" al presidente catalán, Pere Aragonès, en un acto al que han asistido todos los antiguos 'consellers' de JxCat tras decidir romper el Ejecutivo de coalición con ERC.

En un acto solemne en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, Aragonès ha hecho efectivo el relevo al frente de siete consellerías, poniendo punto final a la crisis política que desembocó el viernes pasado en la salida de JxCat del gobierno catalán, después de que así lo decidiera la militancia de esa formación en una consulta telemática.

Un nuevo Ejecutivo monocolor de ERC, al que Aragonès ha incorporado figuras con trayectorias destacadas en la antigua Convergència, el PSC y Podem Catalunya, y que seguirá teniendo catorce departamentos, sin Vicepresidència, si bien la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, sale reforzada con nuevas competencias.

"Lealtad"

Esta mañana han tomado posesión de sus cargos Carles Campuzano (ex de CDC), como nuevo 'conseller' de Drets Socials; Joaquim Nadal (ex del PSC), en Recerca i Universitats; Gemma Ubasart (ex de Podem), en Justícia, Drets i Memòria; Manel Balcells, en Salut; Natàlia Mas, en Economia i Hisenda; Meritxell Serret, en Acció Exterior, y Juli Fernández, en Territori.

Todos ellos han prometido "lealtad" al presidente de la Generalitat y cumplir "fielmente" sus obligaciones en el cargo al servicio de Catalunya.

Unos nombramientos en los que se ha podido ver mucha complicidad entre los nuevos 'consellers' y el 'president', especialmente con dirigentes de ERC como Juli Fernández (ambos se han fundido en un abrazo) o Meritxell Serret, quien fue 'exconsellera' del gobierno de Puigdemont y estuvo huida a Bélgica durante varios años y que ahora ejercía de portavoz adjunta parlamentaria.

Agradecimiento

En el acto han estado presentes también los siete 'exconsellers' salientes de JxCat, a los que Aragonès ha agradecido su trabajo: con el exvicepresidente Jordi Puigneró al frente, han asistido Gemma Geis, Jaume Giró, Lourdes Ciuró, Victòria Alsina, Josep Maria Argimon y Violant Cervera, que han aplaudido a sus sustitutos junto al resto de invitados, en un acto que ha concluido con el himno catalán.

Entre esos invitados estaban otros dirigentes de JxCat como el portavoz parlamentario, Albert Batet, o la secretaria segunda de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula; de la Mesa también han estado presentes todos sus otros miembros, con Alba Vergés al frente, como vicepresidenta primera con funciones de presidenta.