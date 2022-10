La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha tratado de desacreditar las propuestas económicas del PP al recordar a su portavoz en el Senado, Javier Maroto, que sus medidas "estrella", como la bajada masiva de impuestos, son las que "se han llevado por delante el gobierno británico".

En la sesión de control de la Cámara Alta, Maroto ha arremetido contra la capacidad de gestión de Calviño, porque según él en economía hace falta alguien "que sea riguroso", algo que la ministra de Economía "no lo es", además de lamentar su "ineficacia" y su "inoperancia".

Unas críticas a las que la vicepresidenta ha respondido defendiendo las últimas medidas del Gobierno para ayudar a las familias y que benefician al 40 por ciento de la población, con una movilización de 33.000 millones de euros para apoyar a los ciudadanos ante la crisis generada por la guerra de Ucrania.

Al mismo tiempo, Calviño ha hecho ver que el PP "ha votado sistemáticamente en contra de todas las medidas que son buenas y positivas para la economía", para además reprobar lo que ha definido como "medidas estrella" de los populares.

Así, ha recordado a Maroto que el PP comenzó con el "realismo mágico" de bajar impuestos para subir la recaudación para ver hoy día cómo las "bajadas masivas de impuestos bajando por los ricos se han llevado por delante al Gobierno británico".

Crisis financiera en Reino Unido

"Han estado a punto de hundir el mercado de deuda pública británico, han generado una crisis financiera mayor en el Reino Unido y hoy estamos viendo cómo el nuevo Gobierno británico va tomar medidas contrarias a las que defiende el PP", ha zanjado.

El portavoz del grupo popular le ha dicho que su "inoperancia" en la gestión de los fondos europeos está haciendo que haya "demasiadas empresas que duden a la hora de invertir" y le ha preguntado si no iba a hacer autocrítica "por su mala gestión" con "chapuzas y apaños de última hora".

Los fondos europeos, ha recalcado, son una de sus competencias directas y a juicio con el mal modo de tramitarlos se ha perdido "una oportunidad histórica".

Medidas anti-inflación

Y si la ministra ha dicho en el hemiciclo que la inflación está ya por debajo del 9 por ciento gracias a las medidas del Gobierno, Maroto le ha replicado que empezó con una previsión de crecimiento del 7 por ciento hoy mismo la Airef ha augurado recesión técnica para 2023 en España.

"Hace falta alguien que sea riguroso y usted no lo es, alguien que sea creíble y usted no lo es, y alguien que sea responsable y, definitivamente, con lo datos que hemos conocido hoy, usted no lo es".