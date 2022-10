La ruptura de las conversaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional que el PP anunció esta tarde por el impulso que el Gobierno ha dado en los últimos días a la reforma del delito de sedición ha provocado una durísima reacción del PSOE, en las que acusa a Alberto Núñez Feijóo de "falta de autonomía política". En un comunicado, los socialistas aseguran que el dirigente gallego, "no ha resistido las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto", en referencia a las presiones de algunas órbitas, entre ellas el bloque conservador del CGPJ, de que no pactara.

