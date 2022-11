Podemos busca sacar músculo en Andalucía para las próximas municipales, pero su intento amenaza con tornarse en una exhibición de flaqueza. El partido mantiene una firme intención de hacer prevalecer su marca en las elecciones de mayo tras el fiasco de la coalición Por Andalucía, y con este objetivo ha abierto un proceso de primarias para lanzar a sus candidatos al próximo ciclo electoral. La formación está convencida de que es la "fuerza principal" a la izquierda del PSOE en la región, pero los resultados preliminares de las primarias no acompañan esta afirmación. La formación sólo ha logrado que se presenten candidatos en 81 municipios de los 785 existentes, lo que supone poco más del 10% de las localidades. Una cifra que contrasta con las últimas municipales de 2019, donde se presentaron -con su marca o bajo el paraguas de Adelante Andalucía- en 291 municipios.

Podemos ha abierto un pulso con el resto de actores del espacio a todos los niveles territoriales, y busca impulsar a sus candidatos revistiéndoles de legitimidad con cientos de votaciones telemáticas que culminarán este jueves 3 de noviembre. La formación de Ione Belarra e Irene Montero atribuyó la debacle electoral de las andaluzas de junio al hecho de que la marca Podemos no estuviera presente en la coalición. “Los resultados demuestran que Podemos no es el problema”, repiten como un mantra desde entonces en las filas moradas. Aunque pueden sellarse alianzas con Izquierda Unida, el clima no acompaña después de los fuertes choques entre estas dos fuerzas. En caso de concurrir en solitario, Podemos deberá medirse con la fuerte implantación territorial de IU en Andalucía, donde logró en solitario 455 concejales y un total de 979 ediles sumando los 524 que obtuvo la extinta coalición de Adelante Andalucía. Los datos contrastan con los 83 ediles de Podemos en aquellos municipios donde concurrió por separado y 607 si se suman los ediles de Adelante.

La convivencia entre las izquierdas es especialmente tensa en el escenario andaluz, después del choque frontal que se produjo en la conformación de la coalición en las andaluzas de junio. Por entonces, Podemos defendió hasta el último momento que su diputado Juan Antonio Delgado debía ser el candidato, al sostener que eran la principal fuerza de izquierdas. El dirigente también fue sometido a un proceso de primarias para ser ratificado, aunque finalmente fue Inmaculada Nieto (IU) la cabeza de lista, ante el acuerdo del resto de actores y unas negociaciones in extremis.

Después de aquello, y tras las batallas de poder que se han dado después, el entendimiento se hace más difícil entre Izquierda Unida y Podemos, dos fuerzas que desde hace meses se miran con desconfianza. El telón de fondo es la diputa en la que se juegan su papel en la plataforma electoral con la que Yolanda Díaz se presentará a las elecciones generales. Podemos, consciente de que su fuerza se basará en su representación institucional en los territorios, busca también hacerse valer en los ayuntamientos. Y para ello lanza unas primarias que, en el caso andaluz, trasluce serias dificultades a la hora de encontrar cuadros para concurrir a los comicios, ante el vaciamiento de la organización en los últimos años y la escisión de Teresa Rodríguez, que se sumó a la de Iñigo Errejón. A esto se suma otro hándicap: la inclusión de Más País en la ecuación para sumar a las izquierdas amenaza también una posible coalición, ante la rivalidad que mantienen los morados con la federación de Esperanza Gómez. La fractura de la izquierda se ha convertido en una olla a presión que puede estallar a nivel municipal.

Sevilla es la provincia más poblada de Andalucía -casi dos millones de habitantes- y es también, junto con Granada, el lugar donde se han presentado más aspirantes en las primarias de Podemos para presentarse a las municipales, con candidatos en 19 municipios de los 106 existentes. Una cifra que, con todo, dista mucho de las 80 localidades a las que se presentaron en las elecciones de 2019, cuando Podemos presentó lista en solitario en 14 localidades y concurrió dentro de Adelante Andalucía en otras 66. En la capital andaluza, el lugar más poblado con casi 700.000 habitantes, se ha presentado una sola lista: una candidatura oficialista formada por 23 personas, lejos del total de 31 concejales que conforman la corporación municipal-. Frente a esta opción sólo rivaliza un independiente en una candidatura no agrupada.

Málaga, la segunda provincia más poblada del mapa andaluz -1,7 millones-, sólo tiene representación de Podemos en estas primarias en 13 municipios. Málaga ciudad es de las capitales de provincia que más cerca están de llenar la lista electoral para optar a los 31 asientos del Ayuntamiento. En su caso, la candidatura oficialista encabezada por Nicolás Sguiglia, la única lista electoral que se ha presentado, está compuesta por 27 miembros. Frente a él se presenta una candidatura no agrupada formada sólo por una persona.

Cádiz será un importante escenario de disputa entre las izquierdas, al estar la ciudad dirigida por José María González Kichi por parte de Adelante Andalucía, la escisión anticapitalista de Teresa Rodríguez que tiene un fuerte arraigo en la provincia. La estrategia de los morados pasa por tener presencia en los grandes municipios, y no es casual que se hayan presentado candidatos en los 12 municipios más poblados -a excepción de Los Arcos de la Frontera, donde no hay-, que representan un 78% de la población gaditana. En Cádiz capital se han presentado un total de 8 aspirantes -entre candidatos y cuerpo de lista- que no lograrían tampoco llenar la lista electoral. La corporación municipal está actualmente formada por 27 ediles, de los que 13 se fueron en las municipales de 2019 a Adelante Andalucía -entonces formado por IU y Podemos, que incluía todavía a Rodríguez-, y 5 al PSOE.

De los 147 municipios de Granada, se han presentado posibles candidatos de Podemos para 14. La cifra está muy lejos de los 35 municipios en los que se presentó en 2019 -21 en solitario y 14 bajo la marca Adelante Andalucía-. En las primarias para las listas de Granada capital sólo hay una lista oficialista conformada por once personas. Lo mismo sucede en la segunda localidad más poblada, donde sólo hay una lista.

Resulta llamativo el caso de Córdoba, donde Izquierda Unida y Podemos concurrieron hace cuatro años por separado y donde se hace especialmente patente las diferencias en cuanto a implantación territorial. Esta provincia, donde Podemos parece haber renunciado a su representación, da muestra de la fortaleza de IU a nivel municipal. El partido morado sólo tiene candidatos para dos municipios de los 77 existentes, en Córdoba capital y el Priego de Córdoba. En las últimas municipales Podemos se presentó en 12 localidades y logró sólo dos concejales frente a Izquierda Unida, que concurrió por 50 municipios y logró en esta provincia un total de 135 concejales en distintos ayuntamientos.

La provincia de Huelva es destacable porque aspiran a una representación mínima respecto a 2019: si en las últimas municipales los morados tuvieron presencia en la mitad de las 80 localidades existentes -en 38 concurrieron bajo las siglas de Adelante y en dos en solitario-, en esta ocasión sólo hay candidatos para siete municipios. En la capital ni siquiera hay candidatura oficial y sólo se han presentado a las primarias tres personas independientes, todos ellos hombres. Una circunstancia llamativa, teniendo en cuenta que la normativa de Podemos impide que se presenten candidaturas únicamente masculinas.

El reglamento de Igualdad de Podemos establece la obligatoriedad de que todas las listas incluyan a las mujeres, estableciendo éste como un requisito obligatorio: “Se mantendrá el principio de paridad radical tanto en los órganos de Podemos como en las listas para los distintos procesos internos, no aplicándose corrección alguna que pueda perjudicar a las mujeres. Es decir, tanto en las listas para primarias y asambleas ciudadanas, como en los órganos internos, deberá haber un mínimo de un 50% de mujeres”, señala el documento.

En Jaén sólo se han presentado candidatos en siete municipios de los 97 existentes. En algunos de los lugares más poblados como Jaén -115.000 habitantes- o Linares -casi 60.000- se han presentado menos de una veintena de personas divididas en dos candidaturas. Ni siquiera en la capital logran los aspirantes suficientes para llenar la lista electoral y optar a los 27 representantes municipales. En otros municipios como Úbeda, con 35.000 habitantes, sólo se ha presentado un candidato acompañado de otras tres personas.

De los 103 municipios de Almería, sólo en siete se han presentado aspirantes para concurrir a las elecciones al proceso interno de Podemos -frente a los nueve de 2019, dos con Adelante y también siete en solitario-. Sí habrá votaciones internas en las tres localidades más pobladas de la provincia, además de la capital de provincia: Roquetas de Mar, El Ejido y Níjar. En ninguno de estos lugares, sin embargo, han concurrido más de cuatro personas.