La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado este lunes que la Constitución está "perfectamente protegida" pese a la derogación del delito de sedición del Código Penal y ha dejado en manos del Congreso la posibilidad de que se reforme también el delito de malversación.

En entrevistas en TVE y Antena 3, Robles ha reconocido que la reforma es una "decisión política" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en favor de la "concordia". "Un Gobierno tiene la obligación de tomar aquellas decisiones políticas que considera que son buenas para su país", ha defendido apelando a este espíritu de "concordia" que ha evocado que estuvo presente también durante la Transición.

Por ello, más allá de que se esté a favor o en contra de la medida, ha rechazado que "se falte a la verdad", como cree que está haciendo el Partido Popular. "Con toda claridad, España es un país del que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos, con una democracia fuerte y un marco constitucional que permite la convivencia", ha reivindicado.

Así, ha recordado que la propuesta no modifica el artículo 155 de la Constitución, que permite la intervención de una comunidad autónoma, y tampoco los delitos contra la Carta Magna contemplados en el Código Penal; sino que modifica aquellos que se encuentran dentro de los delitos contra el orden público. "Los títulos que regulan los ataques contra la Constitución no se han tocado --ha insistido--. Lo que se ha hecho ha sido dar una redacción más moderna, más adecuada a los planteamientos europeos, del delito de sedición".

El PP "incumple" la Constitución

La ministra de Defensa, jurista de profesión, ha rechazado así que las críticas se intenten "amparar" en los jueces y ha recordado que estos tienen la función de "interpretar y aplicar las leyes"; a la vez que ha mostrado su "orgullo" por los profesionales de la Justicia y por el Tribunal Supremo.

Además, ha reconocido que le hace "gracia" que el PP avise de que se pone en riesgo la Constitución cuando los de Alberto Núñez Feijóo están "incumpliendo" la Carta Magna usando como "rehén" al poder judicial con su negativa a reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De hecho, ha atribuido las críticas de los 'populares' a un intento de "tapar" este "incumplimiento" de la Constitución.

"Se puede no compartir una decisión política, pero no se puede hacer lo que se está haciendo", ha insistido apuntando también que todos los políticos fugados, como el expresidente catalán Carles Puigdemont, tendrán que "pasar por el ámbito de un procedimiento judicial".

Debate parlamentario

En cuanto a la posibilidad de reformar también el delito de malversación, Robles ha hecho una "defensa" del poder legislativo. En este sentido, ha asegurado que no conoce las enmiendas que se van a presentar durante el proceso parlamentario de la reforma, pero ha insistido en que saldrán adelante aquellas que tengan el apoyo de la mayoría.

En cualquier caso, ha explicado que la regulación del delito de malversación es "muy desigual" porque "no es lo mismo un corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que el que no". "Ahora hay regulación desigual. No sé qué regulación va a haber, si se va a presentar esa enmienda y si se va a aprobar o no; pero sí digo como jurista que todo el mundo sabe que no es igual el corrupto que se lucra personalmente que el que no se lucra personalmente", ha incidido.

De esta manera, ha dejado este debate en manos del Parlamento pero ha insistido en que "todo el mundo sabe que no es lo mismo. "Cuando yo estudiaba las oposiciones --ha recordado--, la malversación tenía una pena de doce años y se ha ido bajando por lo desproporcionado del tema". "No lo sé. Solo sé que propuesta que hay sobre la reforma de sedición lo único que hace es la configuración del desorden público agravado en orden con otros países europeos", ha dicho invitando a los 'populares' a asumir un debate parlamentario "con rigor y con seriedad".

Bolaños lo respalda

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también ha abierto la puerta a reformar el delito de malversación junto al de sedición, aunque ha precisado que ERC no se lo ha planteado por ahora al Gobierno y que habrá que esperar a la tramitación parlamentaria de proyecto de ley de modificación del Código Penal.

En una entrevista en la Ser, Bolaños no ha descartado esa posibilidad, pero ha dicho que "en la tramitación del de sedición se puede plantear modificar el delito de la malversación". Ha asegurado que no han hablado con ERC sobre su reforma y ha instado a esperar a ver las enmiendas que planteen los grupos parlamentarios al proyecto de ley presentado la semana pasada por el PSOE y Unidas Podemos.

El ministro de Presidencia ha incidido en que hay muchos delitos, como los de rebelión o desobediencia, relacionados con el referéndum ilegal de octubre de 2017 en Cataluña, que "no se han tocado" en el texto propuesto al Congreso. "Ahora en la tramitación parlamentaria, vamos a ver qué sucede". ha puntualizado y ha asegurado que estudiarán cualquier enmienda que se presente.

Bolaños ha vuelto a desvincular la reforma del delito de sedición de la negociación con ERC de los presupuestos generales del Estado y ha explicado que solo cuando los republicanos catalanes rebajaron su posición "de máximos" para suprimirlo se llegó a un acuerdo, pero exclusivamente para su adaptación a los "estándares europeos". "Es ahí donde todo se precipita", ha recalcado el titular de Presidencia, que ha negado que durante la negociación con el PP para renovar del Consejo General del Poder Judicial se estuviera pactando con ERC la reforma de la sedición y ha acusado a los populares del filtrar "manipuladamente" mensajes privados en una nueva excusa para no llegar a un acuerdo sobre el CGPJ.