Podemos exhibe su malestar por el silencio de Yolanda Díaz, que ha evitado apoyar abiertamente a Irene Montero después de la cascada de rebajas de penas a agresores sexuales a raíz de la ley del sí es sí. La ministra de Igualdad ha negado que exista ningún error en la norma y ha responsabilizado de las reducciones de condenas a las interpretaciones "erróneas" y "machistas" de los jueces. Una ofensiva contra la judicatura que ha sido respaldada por los principales dirigentes del partido morado y a la que Díaz no se ha sumado.

Después de las declaraciones de Irene Montero, desde el equipo de la vicepresidenta segunda han apelado a la "prudencia" asegurando que estaban "analizando" las sentencias y consultando a juristas sobre el texto. "El objetivo y el espíritu de esta ley (de garantía integral de la libertad sexual) siempre ha estado claro. Tenemos que analizar el recorrido judicial para sacar las conclusiones más adecuadas para cumplir con su objetivo: garantizar los derechos y las libertades de todas las mujeres”, defendían fuentes de su departamento en declaraciones de este miércoles a Europa Press. Yolanda Díaz no ha ofrecido declaraciones sobre la polémica, y el silencio de la dirigente se hace cada vez más atronador. Tanto es así que su postura ya ha levantado ampollas en la organización morada, que desde hace meses mantiene un pulso con la líder del espacio. La guerra estalló por los aires hace diez días, cuando Podemos cargó contra la dirigente a través de su ex líder, Pablo Iglesias, en un acto del partido.

Este jueves ha sido Pablo Echenique quien apuntaba -sin mentarla- a la dirigente gallega, recordando que "la obligación" es "apoyar" a Irene Montero. "Cuando la cacería adquiere dimensiones de fusilamiento, la obligación de cualquier camarada es apoyar. Primero, por decencia. Segundo, por estrategia. Porque cerrar filas cuando los rifles descargan pólvora contra una compañera es la mejor forma de evitar que nos maten uno a uno", defendía Echenique en Twitter.

Cuando la cacería adquiere dimensiones de fusilamiento, la obligación de cualquier camarada es apoyar. Primero, por decencia. Segundo, por estrategia. Porque cerrar filas cuando los rifles descargan pólvora contra una compañera es la única forma de evitar que nos maten uno a uno. pic.twitter.com/dPbPmYz7hy — Pablo Echenique (@PabloEchenique) 17 de noviembre de 2022

El dirigente afeaba así la postura de Yolanda Díaz, "camarada" en el Gobiero de Montero y seguía la estela emprendida poco antes por Pablo Iglesias, que ha vuelto a primera plana en Podemos en las útlimas semanas, coincidiendo con la ofensiva abierta contra la vicepresidenta gallega. Así, el ex secretario general de Podemos criticaba este jueves en redes sociales "la cobardía de la parte del Gobierno que, a diferencia del Presidente, no ha defendido a Igualdad".

La estrategia de Podemos pasa por cerrar filas con Irene Montero y eximirla de cualquier responsabilidad para preservar su figura, que ha emergido en las últimas semanas como posible candidata para las elecciones generales frente a Yolanda Díaz, en caso de no alcanzar un acuerdo. Este enfrentamiento también se observa en algunos cuadros medios del partido, que también vierten sus críticas abiertas a Díaz a través de las redes sociales. Es el caso de Laura Arroyo, trabajadora en la Secretaría General de Podemos, que la criticaba por no respaldar las críticas a los jueces: "Resulta que la “política feminista” es esto. Que a una compañera toda la derecha mediática, judicial, económica y política la estén difamando y los liderazgos que se dicen distintos y feministas se tomen partido, en contra de quién es víctima del poder. Gracias por la sinceridad", señalaba, adjuntando una noticia rleativa a la vicepresidenta segunda del Gobierno. "Yolanda Díaz es capaz de firmar el indulto a Griñán y callar sobre el acoso mediático y judicial que sufre Irene Montero. La transversalidad entendida como no cruzar nunca las líneas que marca el PSOE siempre acaba como acaba", opinaba en redes otro trabajador del partido a nivel autonómico.

Y también ha habido contrarréplica. Algunos cargos de federaciones territoriales ya han censurado públicamente la estrategia iniciada por la dirección. "Un consejo: yo me centraría más en defender las posiciones del Ministerio de Igualdad (y hay argumentos, opiniones y razones de sobra) que en aprovecharse (???) de la situación para alimentar los conflictos con la que presumiblemente será la candidata de todo el espacio común", apuntaba Giuseppe Quaresima, responsable de la Secr. de Economía y Modelo Productivo en Podemos Andalucía.