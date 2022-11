Pedro Sánchez ha presentado este viernes su candidatura para presidir la Internacional Socialista (IS). El desenlace no encerraba ningún misterio. Es el único candidato, así que ha sido elegido justo después por aclamación, convirtiéndose en el primer dirigente español que preside un organismo que pasa por horas bajas, desdibujado en los últimos tiempos.

Durante su discurso en el congreso de la IS, que se celebrará hasta el domingo en Madrid, el líder del PSOE ha querido insuflar ánimo a los participantes, subrayando que el socialismo pasa ahora por un buen momento, con numerosos gobiernos mundiales abrazando esta ideología. “Hemos vuelto y estamos más vivos que nunca”, ha dicho el jefe del Ejecutivo, un día después de lograr la aprobación en el Congreso de los Diputados de los Presupuestos Generales del Estado del año que viene.

Un organismo en horas bajas

El cargo que comenzará a ostentar Sánchez tampoco trae consigo un enorme lucimiento. Incluso el PSOE reconoce que la IS, que aglutina a los partidos socialistas, laboristas y socialdemócratas de los cinco continentes, se encuentra en decadencia, algo que el presidente del Gobierno pretende remediar. Pero su nuevo puesto sí le permitirá afilar su perfil en la arena internacional, un ámbito en el que Sánchez, a diferencia de antecesores en la Moncloa como Mariano Rajoy, se encuentra especialmente a gusto. En el segundo semestre del año que viene, además, coincidiendo con las elecciones generales, España ostentará la presidencia de la UE.

“Me presento con humildad y con el afán de que la ISE sea la gran plataforma ideológica del movimiento progresista internacional. Nuestros adversarios han convertido un error fundamental: la socialdemocracia está más viva que nunca y es más necesaria que nunca”, ha insistido Sánchez, pidiendo a los participantes en este congreso que pasen a la acción.

“Actuar es revelarse contra la resignación, combatir la creencia conservadora de que hay cosas que no se pueden cambiar, desmontar el falso pragmatismo que defiende los intereses de una minoría de privilegiados. Por encima de todo, actuar significa tomar medidas que mejoren la vida de las personas de manera real”, ha concluido el jefe del Ejecutivo, que será proclamado presidente de la IS dentro de dos días.

Contra el machismo

Poco antes de este discurso como candidato, Sánchez ha participado en un acto organizado por el PSOE con motivo del 25N, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado en un momento en el que los discursos machistas, de la mano de Vox, han opacado el verdadero debate parlamentario. “El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”, le dijo el pasado miércoles la diputada ultraderechista Carla Toscano a la ministra de Igualdad, Irene Montero, pareja del exlíder de Podemos.

Sin citar este choque, que había condenado en los días previos, pero defendiendo la llamada ley del 'solo sí es sí', Sánchez ha querido dirigirse “a los hombres” esta vez. “Dejemos de encubrirnos entre nosotros, de restarle importancia, dejemos de pensar que no hay motivos, de quejarnos de que quizá las mujeres exageren, de hacer chistes sobre su lucha, de mirar hacia otro lado –ha pedido-. No basta con decir yo no soy machista. Ni siquiera basta con asentir cuando nos hablan del tema. Para dejar de ser machista hay que aprender. Dejemos que las mujeres nos enseñen a no serlo”.