La negativa de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cáceres a facilitar información sobre el dopaje descubierto con la 'Operación Ilex' a la Abogacía del Estado ha frenado la posibilidad de que la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) sancione a los deportistas sospechosos de comprar las sustancias ilícitas al médico y profesor universitario Marcos Maynar, que fue detenido en mayo.

En concreto, impide que Antidopaje pueda ejercitar la facultad que le otorga el artículo 31.2 de la Ley de lucha contra el Dopaje en el Deporte, aprobada el 28 de diciembre de 2021, para "acordar, si procede, previa audiencia de los interesados, la suspensión de la licencia federativa a la luz de los principios del artículo 10 del Código Mundial Antidopaje en el Deporte".

La instructora no entregará la información que le ha reclamado la agencia estatal hasta que la investigación se haya sustanciado, según relatan fuentes del procedimiento judicial a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

3.000 euros por temporada

La investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado que los investigados cobraban a los deportistas hasta 3.000 euros por temporada. Sin embargo, los agentes no han hecho pública la identidad de los supuestos consumidores de las sustancias dopantes, habida cuenta de que la ingesta de sustancias ilegales no es delito en España, pero sí una falta administrativa.

La imputación en el caso de un masajista del equipo Astana, del World Tour, -la máxima división del ciclismo profesional-, ha levantado las sospechas contra todos los ciclistas de este equipo. El trabajador implicado de la formación ciclista promovida por el Gobierno de Kazajistán es hijo de otro investigado, el ex ciclista profesional y ex director deportivo del histórico Kelme, que también estuvo involucrado en otro archiconocido caso de dopaje, la Operación Puerto, en la que no fue procesado.

'Supermán' López

Pese a que el consumo de sustancias dopantes no es delito en España, aunque sí suministrarlas, el ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López, se ha visto obligado a desmentir que es uno de los investigados. Tampoco la Comisión Antidopaje puede defender o censurar su actuación en el caso, pues no dispone de la documentación que obra en poder del Juzgado de Cáceres.

Ante la noticia publicada en diferentes medios en las que se afirma que me encuentro investigado en una supuesta red de dopaje. Actualmente no cuento con ningún proceso activo de investigación y mis abogados iniciarían las acciones legales correspondientes de ser necesario. pic.twitter.com/6O03qidgk2 — Miguel Angel Lopez Moreno (@SupermanlopezN) 24 de noviembre de 2022

La negativa de la magistrada se produce pese a que la normativa vigente promueve la colaboración de los jueces para que la citada Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte pueda obtener la información necesaria para tomar una decisión fundada sobre la licencia federativa a los deportistas.

La investigación desarrollada por los agentes adscritos a la Sección de Salud Pública y Dopaje de la UCO evidencia que la organización presuntamente liderada por el médico Maynar se encargaba de conseguir los medicamentos dopantes y suministrarlos a los deportistas, entre ellos ciclistas de élite. Un ayudante del presunto cabecilla de la organización desmantelada por la Guardia Civil también fue arrestado durante el registro de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura (UEx), en la que se descubrieron numerosas sustancias dopantes.