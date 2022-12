Unidas Podemos no va a firmar la enmienda para reformar el delito de malversación. El acuerdo al que han llegado PSOE y ERC genera muchas dudas en el partido morado sobre la futura aplicación de la rebaja del delito por parte de los jueces y esa es la razón por la que, aunque dará facilidades para "que no descarrile", no firmará el acuerdo.

[Habrá ampliación]