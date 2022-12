El líder del PP, Alberto Nuñez Feijoo, ha revelado este martes que el Partido Popular ha mantenido contactos con grupos minoritarios para "saber su opinión ante una posible moción de censura" y "casi todos" les ha dicho que no la apoyarían, salvo los dos diputados de UPN y el parlamentario de Foro Asturias. Aunque no ha cerrado la puerta a un posible abstención si al final esa moción se presenta, ha dejado claro que el PP no apoyaría a Santiago Abascal como candidato.

En una entrevista en Esradio, Feijoo ha expresado su rechazo a una moción de censura porque, según ha dicho, ayuda a "fortalecer" a Pedro Sánchez al darle una victoria parlamentaria en el Congreso. Frente a eso, ha defendido elecciones anticipadas en España y que sean los españoles los que se pronuncien en las urnas. "Una cosa es no ganar la moción de censura y otra cosa es fortalecer al Gobierno con la moción de censura. Y otra cosa es blanquear todo lo que está haciendo el Gobierno porque tenga más votos en la Cámara a favor de los que tuvo durante la sesión de investidura", ha resaltado, para lamentar que si Vox también quiere que Sánchez salga del Gobierno "no haya una mínima coordinación en los asuntos mollares".

Partidos pequeños

Feijóo ha desvelado que el PP llamó a los grupos minoritarios para "saber cuál era su opinión ante una posible moción de censura", entre ellos Teruel Existe, y ha añadido que les dijeron que no van a apoyarla, salvo los dos diputados de UPN Sergio Sayas y Carlos Adanero, que tienen "un expediente disciplinario" abierto dentro de su partido, y el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca.

El líder del PP ha dicho que en este momento "desconoce" si esa moción se presentará y quién sería el candidato. "A mi me parece política ficción que un grupo presente una moción de censura con un candidato desconocido", ha enfatizado, para insistir en que el PP no va a "reforzar una victoria parlamentaria del señor Sánchez" porque hacerlo "perjudica" al país.

Al ser preguntado si el PP votaría esa moción de censura de Vox, ha indicado que podrá contestar cuando le digan quién es el candidato. Interrogado después si la respaldaría en caso de que el candidato sea Santiago Abascal, Feijóo ha anticipado su "no" en ese supuesto. Sin embargo, ha indicado a renglón seguido: "Oponernos a una moción de censura en España no lo vamos a hacer". Según ha agregado, el PP no puede valorar ahora distintas posibilidades "desconociendo cuál es la propuesta definitiva" y, por lo tanto, no corresponde anunciarlo hoy, dejando de esta forma la puerta abierta a una posible abstención.

"Nos estamos equivocando"

En cualquier caso, ha expresado su discrepancia con la moción de censura y la estrategia de Abascal. "Creo que nos estamos equivocando. Estamos perdiendo una oportunidad histórica", ha apostillado, para subrayar que él lo ha "dejado todo" --en alusión a la Presidencia de la Xunta de Galicia-- para "ofrecer a los españoles un cambio político" e intentar "desalojar" a Sánchez del Palacio de la Moncloa.

Preguntado después si no cree que al PP le perjudica una posible abstención en la moción de censura, Feijóo ha subrayado que a él lo que le "importa es España", "no como queda él", y ha resaltado que ha venido desde Galicia para "intentar desalojar al peor Gobierno" que ha tenido el país. "No voy a hacer nada para ofrecerle una victoria parlamentaria en el Congreso ante el mayor disparate contra el Poder Judicial, ante un Código Penal de autor a las personas condenadas por el Tribunal Supremo y acabar una moción de censura con el respaldo de la mayoría de la Cámara a todas las tropelías que ha hecho el señor Sánchez", ha aseverado.

En este punto, ha asegurado que él se va a dedicar a recorrer España para explicar que la moción de censura corresponde a todos los españoles en las urnas en 2023 y no a los 350 diputados que tienen escaño en el Congreso, donde saben que "van a perder". "Pido una moción de censura contundente en todas las urnas de España el 28 de mayo. Creo que esto es lo único que le va a hacer una erosión real al Gobierno", ha insistido, para apelar al voto útil con el objetivo de "unir" el voto en el PP como ocurrió el pasado mes de junio en Andalucía.

Aunque ha expresado su respeto a la estrategia de Vox, ha confesado que su objetivo es conseguir que apoyen al PP muchos votantes que en las últimas elecciones votaron a Vox. Según ha agregado, Abascal quiere los votos del PP y él lo que quiere son los votos de Vox.

Ser "audaces"

Feijóo ha indicado que deben ser "muy contundentes y audaces en la estrategia" que quieren plantear porque tienen una "enorme oportunidad" para que el "mandato y ejercicio déspota del poder por parte de Sánchez tenga una respuesta excepcional" primero el 28 de mayo y luego en las generales de final de año. "No me voy a cansar de pedir elecciones porque creo que España en este momento necesita elecciones ya que lo que está haciendo Sánchez no fue sometido a las urnas y no tiene el aval de los electores", ha enfatizado.

Además, ha destacado que los últimos pasos de Sánchez están haciendo que pase desapercibida la situación económica cuando el Gobierno está llevando al país a una "situación sin precedentes en España" con los niveles de deuda o el "agujero" en la Seguridad Social. Según ha explicado, la situación se ha "agravado" estas semanas al pagar los "peajes" de Sánchez a ERC y Bildu, algo que, según ha recalcado, se hace "de forma grosera" y con un "ejercicio de caciquismo impropio de una democracia".

Así, ha indicado que han aprobado unos PGE "por presos en Euskadi" y unos PGE que "derogan el delito de sedición y disminuyen el de malversación". "El país con más riesgo de fractura nacional y de independentismo en Europa es el país con la legislación más laxa para facilitar los referendos en Europa", ha criticado.