Los dos partidos que sustentan el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, ultiman la presentación de una nueva proposición de ley con las dos enmiendas, cuya tramitación ha sido suspendida por el Tribuna Constitucional, por que no tenían relación con la iniciativa -sobre la sedición y la malversación, a la que se habían adherido-. Las dos estaban pensadas para alumbrar una mayoría progresista en el TC, eliminando el examen previo de los candidatos, en el propio tribunal y rebajando la mayoría en el seno del Consejo General del Poder Judicial para facilitar la elección de sus dos representantes.

Con esta fórmula se cumplirá el anuncio que hizo este mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, en una declaración institucional, avanzó que prepara nuevas medidas para superar el "injustificable bloqueo" del Poder Judicial y del TC. El texto con estas enmiendas tendrá ahora su propia proposición de ley. PSOE y Unidas Podemos mantienen ya contactos con otros grupos parlamentarios para que firmen o apoyen la iniciativa.

De esta forma se sorteará también la decisión del TC, que ha impedido que se tramiten junto la reforma del Código Penal. Según fuentes parlamentarias esta proposición de ley avanzará en la Cámara por la vía de urgencia pero no se prevé que sea por lectura única, que supone que vaya directamente a pleno, sin pasar por ponencia y comisión. No se descarta que se habilite el mes de enero para acelerar su aprobación. Pero, pese a la rapidez que se pretende imponer, su aprobación no se producirá antes de un mes.

Las propias palabras de Sánchez, apuntando a un desbloqueo del Poder Judicial, no sólo del TC, habían desatado las especulaciones sobre si el Ejecutivo se proponía recuperar la propuesta de 2020 en la que planteaban una rebaja de la mayoría en las Cortes Generales para elegir a los miembros del CGPJ. Esta idea fue cuestionada por Bruselas y el Ejecutivo echó marcha atrás. Primero se dejó morir en la Cámara la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos y, más tarde, finalmente se retiró.

La formación morada seguía coqueteando con esta iniciativa al considerarla el mecanismo más idóneo para superar el bloqueo del PP, que durante cuatro años se ha negado de manera persistente a renovar el CGPJ. Con una mayoría simple, en lugar de tres quintos, ya no es necesario alcanzar un pacto con el PP. Pero esta salida no mereció buenas palabras de la Comisión Europea y Sánchez no tiene en la cabeza retomarla, pese a que a lo largo del día el Ejecutivo no ha querido confirmarlo.