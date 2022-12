La vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha reclamado a los partidos que se encuentran representados en las Corts que elijan "cuanto antes" a los nuevos nombres para integrar el Consell de Transparencia y poder así echar de este órgano a Carlos Flores Juberías, candidato de Vox a la Generalitat que fue condenado en 2002 por violencia machista y que entró en este ente a propuesta del PP en 2016.

"Yo instaría a las Corts a que pudieran elegirlo cuanto antes", ha señalado Mas quien ha recordado que los integrantes de este órgano los elige el parlamento autonómico y no el Gobierno valenciano. Fuentes del PPCV han mostrado ya su disposición a renovar un órgano, el de Transparencia, que lleva caducado desde 2020, algo que hasta ahora iba unido a la negociación de otros órganos consultivos.

"Llevamos retraso. Cuando Puig quiera renovamos Transparencia", aseguran las citadas fuentes que ofrecen desgajar esta entidad (y otras) de la que crea el conflicto y bloquea desde el mes de noviembre las renovaciones: el Consell Jurídic Consultiu (CJC). Sin embargo, la vicepresidenta se ha desmarcado de cualquier acción por parte del Ejecutivo valenciano más allá de instar a los partidos a que aceleren el pacto ya que el acuerdo ha de ser respaldado por tres quintas partes de la cámara.

Es más, la portavoz del Ejecutivo autonómico se ha dirigido al PP y ha reclamado que Feijóo "desautorice" a Mazón, el líder de los 'populares' en la Comunitat Valenciana para que "destituya" a Flores Juberías del ente, algo que, formalmente no es posible por lo que ha rectificado "Podrían invitarle a que se fuera".

Asimsmo, ha indicado que le gustaría "no solo Vox sino también el PP digan cuál es su postura sobre la violencia machista", ya que, ha insistido, si los 'populares' entiende quieren gobernar "tiene que ser con Vox". "Lo que me preocupa es cuál va a ser la posición de un hipotético gobierno de PP y Vox, qué pasará con las medidas que estamos llevando a cabo, ¿van a desaparecer?", ha expresado la vicepresidenta. "Es importante que los valencianos y las valencianas sepan cuál es su parecer sobre la violencia machista", ha añadido.

Mas ha pedido "ser contundentes" en las cuestiones de la lucha contra la violencia machista y ha señalado que no se puede "banalizar" los hechos. "Porque hayan pasado 20 años no tiene menos importancia lo que ha pasado, hay hechos históricos que por mucho tiempo que pasen no dejan de ser importantes, es el caso de la violencia machista", ha remarcado.