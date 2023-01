El exportavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, vuelve a Génova. Alberto Núñez Feijóo arrancó el año recuperando al exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para coordinar el programa electoral de mayo y ahora anuncia el retorno del expolítico vasco para la portavocía del comité de campaña. Un puesto clave dentro del reforzamiento de las portavocías en el partido y de la ampliación del comité de dirección que adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Es lo que en Génova insisten en enmarcarlo en una especie de "vuelta a casa" de dirigentes políticos que en su día decidieron marcharse del PP y que ahora él quiere recuperar "y pueden encontrar de nuevo encaje ideológico" en la formación. Esta misma mañana en una entrevista en la 'cadena COPE' el lider conservador insistía en esa idea.

La puesta en escena fue una declaración de intenciones en sí misma. A la sala donde se hacen las habituales ruedas de prensa de los lunes en Génova llegó el nuevo portavoz acompañado del propio Feijóo, que hizo una presentación pública antes de abandonar el atril para dejar a Sémper al frente. El hasta hoy exdirigente popular dejó el PP en enero de 2020 por discrepancias con la línea por la que apostó Pablo Casado y su dirección.

Él aseguró este lunes en la sede del PP que fue "un hasta luego" pero, en todo caso, puso punto y aparte a 25 años como cargo público. Según detalló en su primera intervención como portavoz de la campaña electoral, en el último año ha mantenido "muchas conversaciones" con Feijóo, sobre el que ha desvelado que tiene contactos constantes con muchas personas que pasaron por el PP.

Y para su vuelta a la política “lo definitivo” ha sido el goteo de acontecimientos de las últimas semanas. “Ha habido decisiones en la política nacional que me han obligado a mirarme al espejo. No creí que vería en mi país un Gobierno que cambia la ley para que haya violadores que salgan antes o que negociaría aspectos del Código Penal que van a permitir rebajas de condena a corruptos. Son elementos que confieso que me han hecho decidirme a dar el paso”, afirmó.