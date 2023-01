El PSOE abrió este sábado la precampaña de las elecciones municipales en Sevilla para arropar la candidatura de su alcalde, Antonio Muñoz, que llegó hace un año tras el salto de Juan Espadas para liderar el partido en Andalucía y que ahora debe mantener una plaza que es clave y un símbolo para poder hablar de freno a un PP que está más fuerte que nunca en Andalucía, tras la mayoría absoluta en la Junta el pasado junio.

El ruido por las polémicas que se han instalado en la agenda, por las reformas de malversación y sedición, y la ley del sí es sí es elevado. Frente a esto, el PSOE va a reivindicar su agenda social, advirtiendo contra los retrocesos de la derecha y la extrema derecha. En la alianza de PP y Vox en Castilla y León tiene el PSOE su gran argumento, con el polémico protocolo del aborto impuesto por Sanidad en esa comunidad, que apuesta porque las mujeres vean ecografías 4D, reciban asistencia psicológica o escuchen el latido fetal antes de abortar. Pedro Sánchez advirtió de esa "coalición del miedo entre PP y Vox" y advirtió de que la derecha ha decidido un camino y ya sabe cuál ha tomado, "el que le marca la ultraderecha". Frente a esto, prometió que con "los gobiernos socialistas lo que va haber son avances en beneficio de las mujeres y ni un solo retroceso".

El símbolo andaluz

Sevilla siempre fue la aldea gala socialista, la provincia que siempre resistía y ganaba al PP hasta en los peores momentos. Eso cambió el pasado junio, con las autonómicas andaluzas, donde los populares se coronaron también en la provincia sevillana y lo celebraron tanto como su mayoría absoluta en el Gobierno andaluz.

En el PSOE saben que a partir de ahora el control de la agenda política será clave para movilizar al electorado de izquierdas. Los socialistas saben que la agenda social y las medidas anticrisis deben centrar el debate político por encima del eje territorial, con las concesiones a los líderes independentistas en Cataluña y la reforma del Código Penal, y tapar además el ruido generado por los efectos en las penas de los agresores sexuales con la ley del sí es sí, que Podemos rechaza corregir en el Consejo de Ministros.

El líder del PSOE llamó a volver la vista atrás y comparar la gestión de la crisis actual, por la pandemia y la guerra de Ucrania, con la crisis económica de 2008. "Hay diferencias si gobierna la derecha o la izquierda", expuso durante su intervención. "En Europa todo el mundo es consciente del fracaso de las recetas neoliberales de esas crisis financiera", sostuvo Sánchez, que defendió que "la vía socialdemócrata para resolver la crisis es no solo la más equitativa sino la más eficaz".

Sánchez reclamó a los españoles que olviden lo que votaron en las últimas citas electorales y se pregunten cuando vayan a las urnas en mayo si quieren que “el salario mínimo se congele o suba, si quieren que las pensiones se queden en el 0,25% o que suban el 8,5%, si quieren leyes para que el empleo sea precario o para que sea estable, que se apueste por la sanidad pública o privada, por el sálvese quien pueda o por Ingreso Mínimo Vital", advirtiendo contra quienes solo quieren para Cataluña y España enfrentamiento y apostando por la convivencia, señaló Sánchez. “Lo demás, es ruido y ganas de marear la perdiz”, consideró el presidente del Gobierno. "¿Quién es el verdadero patriota, cómo se defiende de verdad a España", se preguntó en su intervención.

"Vamos a ganar las elecciones", cerró el mitin. El secretario general del PSOE alabó el compromiso del alcalde hispalense, recordando unas declaraciones que le leyó, dijo, días atrás: “Sevilla me ha hecho mejor persona”. “Pocas veces he visto una declaración de amor y compromiso así”, celebró.

Las encuestas en Sevilla no dan, por ahora, un mal pronóstico para los socialistas, muy cerca del PP, aunque ambos necesitarían pactar para gobernar. El PSOE sabe que debe mantenerse y que necesita un pacto a su izquierda que será vital para mantener la alcaldía. En Sevilla capital Podemos e IU, junto a otras fuerzas de izquierdas, sí que han llegado a un acuerdo para concurrir de forma conjunta. Esa confluencia es positiva, admiten los socialistas, para una suma posterior.

El alcalde de Sevilla logró además esta misma semana cerrar un acuerdo con Cs para sacar adelante el presupuesto municipal. Eso sí, saben que tras las municipales las opciones de supervivencia de Cs y ese pacto postelectoral en el centro será muy difícil. El PSOE gobierna ahora mismo con 13 de 31 concejales.

La Sevilla de la Expo'92

Muñoz fue sorprendido con su grupo favorito, The Smiths, cuando saltó al escenario. Comenzó sonando This charming man y seguro que no fue casualidad para un candidato que explota precisamente ese perfil amable y de buen gestor, alejado de polémicas políticas y centrado en la ciudad, en atraer inversiones y proyectos. “Cuando se ha juntado el binomio de un alcalde socialista y de un presidente del Gobierno socialista en Sevilla hemos dado pasos de gigante en los avances de la ciudad y el desarrollo socioeconómico”, reivindicó el alcalde con el lema ‘Sevilla como tú la quieres’ detrás sobre fondo rojo, tras repasar los nombres de todos los alcaldes y presidentes socialistas. "Es la hora de Sevilla. habría que remontarse a la Expo'92 para ver tantas inversiones en marcha en esta ciudad", presumió el alcalde, que reclamó un papel más importante a la ciudad en el tablero político español y el reconocimiento por ley de la capital de Andalucía.

“Sé que me vais a llevar en volandas a revalidar la alcaldía de Sevilla”, dijo un entusiasta Muñoz, tras agradecer a todos los distritos socialistas de la ciudad y a su equipo todo el trabajo desplegado y por venir. Muñoz reivindicó el acuerdo alcanzado para sacar los Presupuestos municipales en enero de la mano de Cs. “No nos podíamos permitir el lujo de que Sevilla no tuviera Presupuestos cuando estamos en un punto de inflexión, levantando el vuelo, con un importante grado de inversiones públicas y privadas”, advirtió el alcalde. “El ruido y los palos en las ruedas para otros”, avisó. Muñoz pidió a Sánchez que se convierta “en el presidente de las nuevas líneas del metro en Sevilla” y revindicó proyectos en marcha tanto como la adjudicación a la ciudad de la sede de la Agencia Espacial española.

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, se refirió a lo que está ocurriendo con las mujeres en Castilla y León como "una vergüenza que los socialistas no vamos a permitir" y llamó a los candidatos a seguir su propio camino y "estar cerca de la gente y no dejarnos llevar por el ruido ambiente o por lo que otros quieren". "Vamos a hablar de lo más cercano, de lo más íntimo, de lo que más afecte de la vida de la gente", ordenó Espadas. Tomaron también la palabra en el mitin Ana Isabel Jiménez, alcaldesa de Alcalá de Guadaíra; la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, y Javier Fernández, secretario general del PSOE de Sevilla y alcalde de La Rinconada.