El juicio del caso Taula por las contrataciones "zombis" en Ciegsa e Imelsa está en el aire por la renuncia, sorpresiva, de un acusado a su letrada, comunicada el jueves y confirmada hoy por el afectado al inicio de la vista. Se trata de Francisco Javier Cañizares Cara, número siete de la candidatura socialista de Bellús en 2015. Cañizares presentó un escrito el pasado jueves y hoy ha comunicado al tribunal que rechaza a su letrada.

"No tengo dinero, no tengo un duro. No he podido venir antes a hacer esto. Soy un ignorante, soy un trabajador. Solo quiero decir la verdad, me hace falta un abogado. Tengo derecho, ¿no?", ha asegurado al ser interrogado por los magistrados de la sección segunda que presiden el tribunal.

Ante un primer intento del tribunal de continuar con el juicio, Francisco Javier Cañizares Cara ha preguntado al tribunal: "¿Tengo que ir con un abogado que dice lo contrario de lo que yo digo? Yo no he trabajado en Imelsa. Yo he trabajado en el PSOE de mantenimiento, Quieren que diga mentiras. Quieren que diga mentiras por cojones. Quieren que diga una cosa cuando no es la verdad", se ha quejado el presunto "enchufado" del PSPV-PSOE en la etapa de Alfonso Rus al frente de la Diputación de València.

Finalmente los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de València han decidido mantener el juicio y retomar la vista tras un breve receso.