El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Salamanca ha ordenado que el Partido Popular de esta provincia convoque y celebre su congreso, que acumula casi dos años de retraso, en un plazo máximo de 45 días, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El Juzgado ha estimado la medida cautelar solicitada por 13 militantes del Partido Popular que demandaron al partido por vulneración de derechos fundamentales al no convocarse este congreso pendiente y comprobar que seguía sin celebrarse pese a acercarse las próximas elecciones municipales.

La jueza ordena al Partido Popular que, de "manera inmediata" convoque y celebre en el plazo de 45 días el congreso del partido provincial en Salamanca, por lo que se cumpliría con la demanda de los afiliados de que la nueva dirección fuera la encargada de designar candidatos, aunque la mayoría de ellos, al menos en los municipios de mayor tamaño han sido ya anunciados.

La resolución no es firme y puede ser recurrida en apelación por el PP, cuyo máximo dirigente a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, se ha librado de la sanción pedida por la parte demandada al no acudir a la citación judicial del pasado 20 de enero en los juzgados de Salamanca, pero no de los reproches de la jueza, quien insiste en su crítica al presidente del PP por su ausencia: "las partes no son competentes para decidir sobre la pertinencia, ni utilidad de las pruebas a practicar en un procedimiento, sino que dichas atribuciones son propios del juzgador", señala.

De hecho, concluye que una de las circunstancias que le llevaron a no acudir a la citación es que "no existen" razones "ciertas y suficientes" para no convocar el congreso provincial del PP.

"Cuanto menos resulta extraño que la persona más visible del PP, la que 'ha tomado las riendas' en el mes de abril del año 2022, no haya tenido oportunidad de conocer la falta de celebración del congreso, en la provincia de Salamanca, después de que ya se había presentado demanda meses atrás, en otro juzgado, sobre la misma cuestión, y publicado en presa", ha resumido la jueza en su auto.

Además, critica que tampoco fuera conocedor del hecho "relevante" de la dimisión del presidente provincial del PP, Javier Iglesias, el pasado diciembre, lo que obligó a convocar una comisión gestora, que precisamente ha sido la encargada de designar a los candidatos de los principales municipios de la provincia y que tenía precisamente como objetivo central convocar el congreso del PP.

En su auto, la jueza detalla que ha sido el propio Partido Popular el que ha reconocido en sus escritos y declaraciones la demora en la convocatoria del congreso, pero ha rechazado los argumentos dados por este partido para la no convocatoria, especialmente los relacionados con la pandemia de la Covid.

De hecho, la magistrada recalca que esos mismos argumentos de prevención sanitaria no fueron suficientes para evitar que los congresos se celebraran en el resto de provincias de la Comunidad ni en el caso del propio congreso autonómico del PP.

Sobre otro de los argumentos dados por el PP para negarse a convocar ahora el congreso, la cercanía de las elecciones y el perjuicio que podría suponer por distraer esfuerzos, la jueza niega tal perjuicio electoral, ya que entiende que los votantes puedan conocer la realidad del partido y comprobar que el partido cumple con sus propias normas internas.

Relacionado con esto, la jueza rechaza en su auto la demanda del PP para que la parte demandante depositara una cantidad económica de 150.000 euros que pudieran cubrir los hipotéticos perjuicios de adoptar la medida cautelar de celebrar el congreso antes de las elecciones, ya que entiende que no hay prueba alguna que lo sustente: "No se considera procedente que la demandante aporte la caución suplicada", ha resumido.