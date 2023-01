Le ha cogido gusto Pedro Sánchez a ir al Senado, lo que le convierte en un presidente diferente. No ha sido común en la historia parlamentaria española que el Gobierno solicite comparecencias a petición propia con una asiduidad tan acentuada. La de este martes es la tercera en cinco meses. Una proeza.

Moncloa no ha disimulado la razón de semejante querencia: Alberto Núñez Feijóo. El presidente hizo una lectura tendente a la preocupación después de las elecciones andaluzas de junio de 2022, que el PSOE perdió de forma incontestable. Tenía que desmontar al líder del PP antes de que fuera demasiado tarde. ¿Cómo hacerlo? Cambió el aparato de comunicación de su partido y asumió la importancia del choque directo.

El primer duelo en formato largo tuvo lugar en septiembre. Fue el inicio del nuevo curso político, que oficiosamente dura lo que los cursos escolares. El tono bronco, la gresca, reinaron en el ambiente. El segundo ocurrió un mes después. Sánchez y Feijóo bajaron el volumen de la rabia. El tercero, tras dos sesiones de control (noviembre y diciembre), se producirá este martes. ¿Qué actitud llevará el mandatario socialista? ¿Cuál exhibirá el líder del PP?

Ese morbo, que deriva de las actitudes desafiantes y condescendientes que suelen estilar ambos, es lo que atrae la inusual atención de la prensa. Es tan obvio que el interés se concentra en las disputas de Sánchez y Feijóo que, acabado el duelo, mediáticamente acaba la sesión. Pero no es así. Siguen las luces encendidas. Sigue el debate. Pero hablan ya los/las portavoces de los grupos nacionalistas, independentistas, minoritarios y regionalistas. Sánchez aguanta en el escaño, claro, y da réplica a todos, pero para entonces las palabras le salen automáticas. Se dejó antes la energía.

Algunos de esos senadores/as que hablan después se expresan aquí. El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica se ha dirigido a seis de ellos para que opinen sobre la tercera edición del debate entre el presidente del Gobierno y quien parte como candidato principal a sucederle.

Aroma electoral

Hace una semana, en el Congreso, Pedro Sánchez compareció para informar sobre los acuerdos de los consejos europeos de octubre y diciembre pasados, así como para desgranar las medidas de los escudos anticrisis que el Gobierno ha desplegado tras la guerra de Ucrania. El líder del PSOE obviamente se centró en las medidas nacionales, las que está seguro que le mantendrán en la Moncloa.

Como dijo el portavoz del PNV, Aitor Esteban, un día después, el debate resultó por momentos “aburrido”. El presidente evitó anuncios y novedades; optó por contrastar su gestión con la estrategia política del PP. Hizo una defensa encendida de sus políticas, sí, pero no aportó nada nuevo, no ensanchó el campo político. Sánchez ha logrado sacar partido a sus bazas y neutralizar sus debilidades.

También fue Esteban el que, antes de que el pleno del Congreso se celebrara, destacó la intención electoral de la convocatoria. No es una crítica aislada.

La portavoz de Esquerra en el Senado, Mirella Cortès, lamenta que el Senado, gracias a estos duelos, se parezca más a “un escenario de precampaña entre las formaciones del bipartidismo” que a una Cámara de naturaleza y finalidad territoriales. “No es justo para la ciudadanía”, opina. Fuentes de EH Bildu (siglas que con las de ERC forman un mismo grupo en el Senado) pronostican más contiendas de tenor electoralista. Por su parte, el representante de Coalición Canaria y expresidente insular, Fernando Clavijo, lamenta que los duelos, antes que reforzar el papel autonómico, lo deformen. “Lo han convertido en un ring electoral”.

Joaquín Vicente Egea, de Teruel Existe, define los choques Sánchez-Feijóo como “una exhibición de oratoria desde el enfrentamiento y la polarización”. Para este senador de la España Vaciada, el “trampantojo” de los duelos entre los líderes de los principales partidos nacionales, aparte de atraer la atención mediática, arrincona “otros temas importantes y muy interesantes”.

Adulterar el Senado

Egea puntualiza que en la Cámara han cristalizado pactos con alto grado de consenso. No se hacen virales, ni mucho menos. Entre estos duelos dialécticos entre Sánchez y Feijóo y el paso fugaz de las normas, apenas queda calor para asuntos no tan sexis. No hace mucho del Senado salió un informe completísimo sobre las nuevas tecnologías y la disrupción que pueden generar en la sociedad.

“Alzamos la voz en las instituciones para recordar” al presidente del Gobierno y al líder del PP que “más allá de los medios y las redes sociales” es perentorio, por ejemplo, un Pacto de Estado contra la despoblación. No apuesten a que ésta sea la reclamación de la que más se hable el miércoles.

Sin embargo, el apagón informativo que ocurre cuando terminan los duelos no condiciona a ERC. Mirella Cortès adelanta que este martes volverá a tratar lo que más preocupa a la ciudadanía. Es su trabajo, “mejorar la vida de la gente”, asegura. Y advierte de que sus senadores seguirán ejerciendo influencia en las leyes que se van a tramitar esta semana, que no son pocas ni irrelevantes: la reforma de la regulación del aborto, la ley trans, el proyecto de ley de empleo, por citar tres. Las fuentes de EH Bildu afirman que no se van a desviar de su forma de trabajar por muchos cara a cara que haya.

Quien tiene muy claro en qué lugar no caerá, haya más duelos entre Sánchez y Feijóo o ninguno, es Pablo Gómez Perpinyà, senador de Más Madrid, integrado en el grupo La Izquierda Confederal junto a otras formaciones progresistas territoriales.

“Es evidente que el interés de Sánchez por el Senado tiene mucho que ver con la presencia de Feijoo y ahí nosotros, los partidos de la mayoría progresista que apoyaron al Gobierno en la investidura, debemos exigir que el debate tenga la pluralidad y la igualdad que se exige a todo debate parlamentario”, explica antes de describir la clave de bóveda de la aritmética parlamentaria actual, tanto la del Congreso como la del Senado: “Ni PP ni PSOE por sí mismos pueden sacar adelante ni una sola votación”.

Su intervención, este martes, la orientará al refuerzo de las políticas de izquierdas y al desmontaje de las “ocurrencias de la extrema derecha”. No desaprovechará la ocasión para pedir cooperación y desalojar a Isabel Díaz Ayuso del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.

Fernando Clavijo, según sus declaraciones, pondrá encima de la mesa las reivindicaciones de Canarias, como es habitual. ¿Le servirá? Y el senador del Partido Regionalista de Cantabria, José Miguel Fernández Viadero, en las filas del Grupo Democrático, hará lo propio con las de su comunidad autónoma. ¿Le granjeará alguna contraprestación?

Formato inútil o necesario

El senador de Coalición Canaria resume gráficamente cómo será su rol este martes. Al formar parte del Grupo Nacionalista junto a JxCat y el Partido Democrático Canario, hablará como mucho durante cinco minutos. En el mejor de los casos, Sánchez le dedicará “40 segundos” de la réplica. Esto, a su juicio, no es productivo para una Cámara que se dice territorial.

Clavijo tiene claro que el presidente antepone el interés electoral. Lo hace porque no tiene nada que perder. Para empezar, puede intervenir todo el tiempo que quiera. “Busca un entorno favorable”, sentencia, y es tan evidente que el objetivo es desarmar a Feijóo que la comparecencia resulta al final “poco elegante” y “estéril”.

Perpinyá afirma que las apariciones del presidente “están contribuyendo a devolver al Senado al centro de la contienda política”, lo que elogia. Fernández Viadero ve “acertado” que el presidente comparezca e informe sobre las medidas contra la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Y no cree que prime “la confrontación con el modelo de Feijóo”, sino el debate sobre el modelo autonómico. A él le sirven estos debates, según señala a este medio.

El portavoz de JxCat, Josep Lluis Cleries, no titubea: “Todo lo que favorezca el debate político y permita contraponer propuestas políticas nos parece positivo y útil”. Las fuentes de EH Bildi califican las sesiones de "positivas". Egea, de Teruel Existe, rebate. Sánchez y Feijóo estarán “mucho más pendientes de la repercusión mediática de sus intervenciones que de solucionar de verdad los problemas de los españoles”, apostilla.