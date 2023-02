Ningún ministro del espacio de Unidas Podemos participará en la cumbre entre España y Marruecos que se celebrará este jueves en Rabat. La causa es el giro que realizó el PSOE en marzo del pasado año sobre el Sáhara Occidental. Así lo ha expresado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha explicado que "no se dan las condiciones" para que ningún miembro del espacio morado viaje al país vecino junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros socialistas.

La crisis que se abrió en el seno del Ejecutivo de coalición cuando el PSOE respaldó hace casi un año, y por primera vez, el plan autonomista de Marruecos sobre el Sáhara sigue teniendo repercusiones a día de hoy en la relación con Unidas Podemos. Aunque los nervios están más calmados en lo relativo a este asunto y con la tensión puesto sobre todo en la reforma de la ley del 'solo sí es sí', este jueves se volverá a constatar las discrepancias entre socialistas y morados.

"Para nuestro espacio no se dan las condiciones para participar en una cumbre de estas características después de ese giro unilateral del PSOE respecto al Sáhara. No lo compartimos", ha reconocido este miércoles Belarra en una entrevista en TVE. Además, la dirigente morada ha señalado que ella no tenía tampoco ningún asunto de su cartera que tratar con Marruecos. Desde el primer momento, Unidas Podemos mostró su rechazo al viraje de los socialistas y abogó por la realización de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara, como demandan distintas resoluciones de la ONU.

Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha restado importancia a la ausencia de ministros de Unidas Podemos en la delegación que acude a la cumbre de Marruecos, que ha achacado a las competencias de cada departamento y no a "ninguna significación política". "No hay que darle interpretación ninguna a las personas que van o no van", ha recalcado. Además, ha señalado que las materias que se van a tratar están en manos socialistas.