La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha calificado de "violencia contra las mujeres" la supuesta infiltración de un agente de Policía Nacional en movimientos sociales en Barcelona que, según una querella presentada el pasado martes, mantuvo relaciones "sexoafectivas" con varias mujeres.

La pasada semana, cinco mujeres vinculadas al movimiento okupa y anticapitalista presentaron una querella en los juzgados de Barcelona contra un policía nacional que aseguran las utilizó mientras estuvo supuestamente infiltrado en movimientos sociales y sindicales de la capital catalana, entre los años 2020 y 2022.

La querella, que se deriva de una información del periódico 'La Directa', acusa al policía y a su superior jerárquico de haberse aprovechado de cinco activistas con las que el agente mantuvo "relaciones sexoafectivas" en el marco de su proceso de infiltración, por lo que los denuncian por delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral, descubrimiento de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles.

En una entrevista en la emisora RAC1, la secretaria de Estado de Igualdad ha querido ser "respetuosa" con el proceso abierto sobre esta cuestión, pero sí que "como mujer" ve "preocupante" que "aquellos que tienen que proteger los derechos de las mujeres puedan estar haciendo conductas reprochables y habrá de ver si constitutivas de delito".

"Con claridad y rotundidad", Rodríguez ha afirmado que "esto es violencia contra las mujeres, llamémosla con el apellido que la queramos llamar. Se ha hablado de política o institucional, pero desde luego es violencia contra las mujeres". "Cuanto antes se pueda hacer justicia, mejor será para la reputación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es una conducta absolutamente reprochable", ha aseverado Rodríguez.

Sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, la dirigente ha asegurado que el Ministerio de Igualdad no trabaja "con fechas límite ni líneas rojas", algo que forma parte del "lenguaje de la política más masculina". "Hemos puesto sobre la mesa hasta seis propuestas de reforma del Código Penal. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco: seis. Y el PSOE continua enrocado en la suya desde diciembre", ha lamentado.

Rodríguez ha admitido como "terrible" que se hayan reducido penas a agresores sexuales, aunque ha matizado: "Es una aplicación muy minoritaria, la mayoría de tribunales aplican bien la norma. Pero si somos capaces de acercarnos a la foto, muchas de estas sentencias en realidad rebajan unos meses las condenas o ya iban a salir".

Preguntada sobre qué ocurriría en el caso de no llegar a un acuerdo entre PSOE y Podemos para una reforma y que los socialistas buscaran el apoyo del PP, ha señalado que no contempla otro escenario que un acuerdo: "Pero me haría reflexionar como progresista y feminista que necesite los votos del PP para una reforma, en principio, para proteger a las mujeres".