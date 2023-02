Xavier Trias ejerce de alcaldable desde hace casi dos meses, y este lunes ha protagonizado el acto de salida de su precampaña, bajo el lema ‘Barcelona, torna Trias’. Una conferencia en la sala Oriol Martorell del Auditori de Barcelona ante miembros de la sociedad civil y amigos y favorables a su figura, en la que ha presentado una enmienda a la totalidad de la gestión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Entre el público, líderes del pasado y el presente del espacio de Junts y antes de Convergència, empezando por el fundador, Jordi Pujol, cuestionado en su momento por el propio Trias después de que admitiera públicamente que su familia tenía dinero sin declarar en el extranjero. También estaban, entre muchos otros, el expresident Artur Mas, Joaquim Forn, Josep Rull, Laura Borràs y Jordi Turull.

Relajado, jugando en casa, Trias ha bromeado incluso con el hecho de que, tras un tratamiento, ya no le tiembla la mano, y ha bebido agua de una botella: "Hace años que no podía hacer esto. Me la tiraba por encima".

Trias ha centrado su mensaje de este lunes en criticar en bloque la gestión de Colau, y proponer su regreso como alternativa. No ha hecho, sin embargo, propuestas de nuevo cuño concretas que puedan destacarse. Él es el cambio y la propuesta en sí mismo.

O uno o el otro

Trias se ha ofrecido a cortar de cuajo la gestión de Colau, retomando, si las urnas se lo permiten, la vara de mando que ostentó de 2011 a 2015, año en el que perdió a manos de la actual regidora, que es su némesis y también su punto de apoyo programático, por oposición. Esa forma de publicita el de enviar al electorado el mensaje de que en las municipales hay que elegir entre uno de los dos. O Trias o Colau. Un mensaje que enviaron al almorzar juntos, foto mediante, en un encuentro con un punto de teatro, algo que a menudo acompaña a la política.

Pocos podían vaticinar en mayo pasado, cuando Xavier Trias anunció que no tenía intención de reemplazar a Elsa Artadi como candidato de Junts per Catalunya en las municipales, que el exalcalde estaría a estas alturas encabezando las encuestas como principal favorito, aunque sea por una distancia corta con sus rivales y en un escenario muy abierto. Él mismo ha bromeado que cuando ya estaba en la jubilación vuelve a la arena política.

Crítica global

“Este cambio es posible y necesitamos a todos para hacerlo”, ha advertido. El exalcalde ha afirmado que su sucesora no ha resuelto ninguno de los problemas que tenía la ciudad y ha generado otros que no existían, algo de lo que ha culpado al PSC como socio del gobierno local y a ERC como socio externo.

“Las elecciones de mayo van de elegir entre dos modelos distintos. De elegir cara o cruz”, ha proclamado. “¿Cómo hemos llegado hasta aquí?”, se ha preguntado. La respuesta era que todo empezó cuando él perdió las elecciones hace ocho años, pero nadie se lo ha recordado.

Trias ha subrayado que la ciudad no va bien y ha citado los principales problemas que denuncian los rivales de Colau pero también los propios barómetros de opinión del ayuntamiento, le reprochan al gobierno: seguridad, limpieza, vivienda.

Liderazgo

Ha resumido en diez puntos lo que cree que hay que cambiar. En primer lugar, ha llamado a “recuperar el liderazgo” de la alcaldía. En segundo, a apostar por el crecimiento económico: “Desde el gobierno se ha impuesto un discurso que defendía el decrecimiento”. Que es algo que fue así al principio, pero que el gobierno de Colau ha ido orillando hasta apostar sin ambages por los grandes eventos, el turismo y la actividad económica.

En tercer lugar, ha dicho, la ciudad debe funcionar. Un punto que ha centrado en la necesidad de mejorar la limpieza y reforzar la seguridad, de la que ha lamentado que no ha ido a mejor después de que el PSC asumiera si dirección con Albert Batlle como teniente de alcalde.

El cuarto punto de su plan: planificar y dejar de improvisar. Ha criticado que se “ponga en peligro” el Eixample de Ildefons Cerdà con reformas planteadas “sin estudios previos, sin método científico y sin pruebas piloto”.

Vivienda

En este punto ha incluido la política de vivienda de Colau, de la que ha dicho que “en buena parte” se ha hecho en función de lo que él sembró. No ha entrado en la desproporción que la alcaldesa denuncia entre las promociones que impulsa el consistorio y las que ha hecho en los últimos años la Generalitat, durante mucho tiempo con Junts como socio del Govern. “Fui el primer alcalde que dio la orden de que la vivienda pública tenía que ser de alquiler”, ha afirmado.

Como quinto punto ha elegido la movilidad, un campo en el que ha denunciado “una cruzada contra el coche y la moto”. Y aunque ha defendido mejorar Rodalies y el transporte público, no ha dejado claro si revertirá todo lo hecho estos años.

El Mobile

Como sexto punto ha citado la apuesta por la ciudad del talento, para la que ha reclamado una apoyo y la empresa que ha echado de menos en la gestión de Colau. El séptimo, la defensa de un ayuntamiento tecnológico. Para ser exactos, el dardo a Colau en este caso ha sido este: “La ciudad del Mobile no puede tener un ayuntamiento analógico”.

Trias ha recordado que en su etapa el consistorio viajó por el mundo para publicitarse, para explicar que la ciudad era “una Smart City”. Tras citar el Mobile World Congress y el Congreso del Audiovisual (el ISE), ha afirmado que “en parte” esos viajes llevaron a la ciudad a acoger estos congresos. Y aquí se ha crecido un poco, porque el Mobile llegó a la capital catalana en 2006, cuando faltaban cinco años para que él fuera alcalde, y el ISE anunció en 2018 –cuando él llevaba tres años fuera del consistorio- que vendría en 2021 a la ciudad.

La Ronda de Dalt

De la lucha contra la emergencia climática, octavo punto de su lista de este lunes, ha asegurado que la de Colau se ha basado en “propaganda” más que en “acciones reales y estudiadas”. Entre los proyectos pendientes ha citado recuperar los interiores de manzana del Eixample, que los detractores de los ejes verdes, el socialista Jaume Collboni incluido, citan ahora como alternativa.

Trias también ha defendido cubrir la Ronda de Dalt, proyecto pendiente en casi su totalidad que él mismo cifró en 400 millones de euros. Ha recordado que al final de su mandato hubo un pacto entre grupos (CiU y el PSC lo impulsaron) para esa cobertura, aunque de hecho fue para un parte limitada. No es que no se pueda hacer, pero esos 400 millones suponen más del 10% del presupuesto anual del consistorio.

De las supermanzanas ha destacado que ni el padre de la idea las reconoce, en alusión a Salvador Rueda. “Pintar las calles de colores es fácil y relativamente rápido. Hacer grandes proyectos de transformación urbano es mucho más complejo”, ha advertido.

Como últimos puntos de su decálogo ha esgrimido la necesidad de hacer una ciudad amable e inclusiva, que atienda a las personas (aquí no ha incluido críticas a la gestión de Colau, no la ha citado en este punto) y la de que Barcelona “vuelva a ser capital, y capital de Catalunya”. “No podemos vivir de espaldas a los demás”. Una ciudad que no juegue “en segunda división”. Que “juegue la Champions y compita con Nueva York, París o Amsterdam”.