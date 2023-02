La mayoría progresista del Tribunal Constitucional se ha limitado este martes a impedir a la magistrada Concepción Espejel apartarse del debate sobre la vigente ley del aborto, recurrida hace casi 13 años por 71 diputados del Partido Popular presidido entonces por Mariano Rajoy, lo que permite augurar que el Pleno rechazará la recusación presentada contra otros de sus magistrados, entre ellos su presidente, Cándido Conde-Pumpido, informaron a este diario fuentes del alto tribunal.

El sector mayoritario que existe actualmente en el Constitucional no ha podido finalmente pronunciarse este martes sobre las recusaciones presentadas por los cinco exdiputados del PP, encabezados por el exministro Federico Trillo. Lo hará este miércoles antes de abordar el debate de fondo del recurso.

Una vez despejado este asunto, que de salir adelante pondría en peligro el ‘quorum’ mínimo de ocho magistrados que el Tribunal Constitucional precisa para adoptar cualquier resolución, se entrará en el debate de la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo, que avala en términos generales la constitucional de la ley vigente.

Informes previos

Se trata de una norma que lleva funcionando hace más de una década después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sustituyera el sistema de supuestos de 1985 por el de plazos, permitiendo el aborto dentro de las 14 primeras de gestación y en las 22 primeras semanas por motivos terapéuticos.

La recusación se presentaba contra Conde-Pumpido por considerar los recurrentes que se encuentra ‘contaminado’, ya que valoró la ley cuando era fiscal general del Estado al participar en el Consejo Fiscal que elaboró un informe favorable a la propuesta del Gobierno socialista.

Igualmente, se pedía apartar al que fuera exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a las magistradas Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel. Sobre estas dos últimas, los exdiputados del PP esgrimen que eran vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se tramitó la ley del aborto y, en consecuencia, "participaron en la elaboración y votación del informe de ese órgano sobre el citado anteproyecto".

En cuanto a Campo, el escrito, aduce que "fue secretario de Estado de Justicia durante los años 2009 a 2011 y, por lo tanto, miembro de la estructura de Gobierno de la que partió la iniciativa del anteproyecto que dio lugar a la Ley Orgánica 2/2010 hoy recurrida". Frente a la decisión de Espejel, que había planteado su abstención, tanto el presidente como Campo y Montalbán habían rechazado apartarse, lo que adelantaba el fracaso de la recusación en el Pleno de este martes.

Tachas de constitucionalidad según Arnaldo

La ponencia que será ahora discutida incluye un punto que cuestiona la constitucionalidad de la práctica de entregar un sobre a la mujer gestante que quiere abortar con diferente información. A juicio del ponente, esta circunstancia no garantiza la prestación del consentimiento informado porque no permite garantizar que la mujer haya leído los documentos, y por ello no se asegura la protección de los derechos fundamentales en conflicto.

Otros puntos de la ponencia disconformes con la ley pasan por la regulación relativa a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, para que ésta se garantice antes y también de su intervención; y una propuesta para que el aborto por malformaciones del feto no se apoye en el concepto de "salud social".

En el caso de que Arnaldo no consiga el apoyo mayoritario al conjunto de su propuesta, lo que parece bastante probable, el magistrado conservador tendrá dos opciones: o aceptar las sugerencias de la mayoría e introducirlas en su ponencia o renunciar, lo que obligará a nombrar un nuevo ponente.

Por otra parte, el Constitucional ha rechazado debatir el asunto relativo al permiso que deben obtener o no las menores de 16 y 17 años que se someten a una interrupción del embarazo al considerar que, como la no exigencia de este permiso fue derogada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, se debe declarar la pérdida sobrevenida de objeto.

Los magistrados son conscientes de que, en todo caso, es probable que el asunto acabe de nuevo sobre la mesa del tribunal si se tiene en cuenta el proyecto de nueva ley del aborto que impulsa el Ministerio de Igualdad. El proyecto propone, entre otras cuestiones, modificar la ley vigente para permitir de nuevo que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de consentimiento paterno.

Otro punto candente de la nueva ley, y que podría incidir en lo que decida el tribunal respecto del consentimiento informado, es la supresión del periodo actual de reflexión de tres días que se da a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo.