Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', ha asegurado que el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos y el que fuera secretario de las Infantas Carlos García Revenga le avisaron de que sería detenido en el marco de una investigación por la que ahora se le acusa de haber accedido en 2014 a información de carácter "confidencial" que obraba en bases de datos policiales.

Ha declarado en la cuarta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Madrid contra él, dos policías municipales, un guardia civil y el que fuera coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid. Se enfrenta a una petición de 9 años y 9 meses de prisión por parte de la Fiscalía por delitos de integración en grupo criminal, revelación de secretos y cohecho, entre otros.

El fiscal le acusa de facilitar a varios investigados matrículas de vehículos, líneas de teléfonos o números de identificación para que éstos --aprovechando su condición de agentes-- accedieran a información y se la dieran a cambio de promesas y/o dinero.

Este viernes, la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones. Y la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) y el Ayuntamiento de Madrid han retirado la acusación contra el agente municipal J.L.G.C al entender que no existe prueba suficiente en su contra. Tras este movimiento, el hombre ha quedado exonerado, porque el Ministerio Público no le acusaba.

En declaraciones a Europa Press, el abogado Eduardo Posada Martínez --responsable de los servicios jurídicos de CSIT UP-- espera que la dirección de la Policía restituya al agente municipal, tras años de "calvario", cuántas condecoraciones no le han sido entregadas y que cierre "inmediatamente" el expediente sancionador.

Al margen, el Ayuntamiento ha rebajado las penas para el guardia civil y para el excoordinador de Seguridad de Madrid procesados al retirarles el cohecho pasivo y al cambiar la revelación de secretos por violación de secretos con una pena de 8.100 euros.

La AMPU también le ha quitado el cohecho pasivo al exresponsable de Seguridad. Y para 'El Pequeño Nicolás' y los otros agentes ha rebajado la integración en organización criminal a grupo.

Las defensas han mantenido sus peticiones de absolución. El abogado de Gómez Iglesias ha solicitado que, en caso de que se le condene, se le aplique la atenuante por dilaciones indebidas y por alteración psíquica. Por su parte, la defensa de uno de los agentes ha pedido que se imponga las costas a la acusación popular y a la particular.

Rechaza responder sobre los Whatsapp

En la vista, Gómez Iglesias --al igual que el resto de investigados-- ha rechazado responder a las preguntas de la Fiscalía relativas a los chats de Whatsapp que fueron recabados de su teléfono móvil tras el registro en su domicilio en 2014. "Está impugnado al entender que se han vulnerado los derechos fundamentales", ha dicho.

Además, ha denunciado supuestas irregularidades en su detención y ha asegurado que no le dejaron llamar a su madre. Al hilo, ha hecho un repaso de las denuncias y demandas que ha intercambiado con el inspector de la causa, Rubén Eladio López.

También ha asegurado que habló con personal del CNI "en infinidad de ocasiones" y que la última vez que les llamó fue para saber si le estaban siguiendo.

Niega haberse hecho pasar por Guardia Civil

A su vez, ha declarado el guardia civil Francisco Sánchez López, a quien la Fiscalía pide 2 años y 8 meses de prisión. Ha explicado que como agente consulta matrículas en "innumerables ocasiones" y que le facilitó información a Gómez Iglesias porque creía que era de la Benemérita. Ha incidido en que nunca tuvo un acuerdo a cambio de dinero.

"Siempre obré creyendo que trataba con un compañero. Yo vi cómo portaba una cartera con placa. Coincidíamos en actos", ha señalado tras subrayar que se puede tener 20 años y ser guardia civil.

Francisco Nicolás ha negado haber mostrado una placa del Cuerpo. "Yo puedo decir que he colaborado con muchos organismos. Pero guardia civil en la vida", ha dicho tras incidir en que "un guardia civil no va con las autoridades".

Un "crack" de juventudes del PP

Además, ha declarado el policía municipal Jorge González Hormigos, para quien la Fiscalía pide 8 años y medio de prisión. Ha asegurado que conoció al joven en actos oficiales. Según ha indicado, le presentaron a Gómez Iglesias como un "crack" de las juventudes del PP, "muy allegado a (José María) Aznar".

Ha negado haber recibido dávidas o promesas para darle información de matrículas. "Ni he solicitado nunca nada, ni me han dado nunca nada", ha subrayado. "Yo jamás en un grupo de Whatsapp he mandado matrículas a nadie", ha añadido para luego insistir en que se han "cargado" su carrera de 35 años.

Por su parte, el policía municipal Felipe Gallego --que también se enfrenta a 8 años y medio de cárcel-- ha asegurado que conoció al joven en 2013 en un acto del PP. Ha dicho que le vio "en muchas ocasiones" y que le llevó "con autoridades en vehículo oficial del Ayuntamiento". Ha insistido en que "nunca" mantuvo un acuerdo para darle información a cambio de dinero.

El policía ya exhonerado J.L.G.C ha asegurado que la relación que tenía con Gómez Iglesias era "nula" y que el daño que le ha causado en el marco de esta causa es "incalculable".

El que fuera coordinador de seguridad del Ayuntamiento Emilio García-Grande ha negado haber recibido dinero por parte de 'El Pequeño Nicolás'. Ha insistido en que, a petición del joven, comprobó si le estaba siguiendo un agente madrileño. Al ver que no, se limitó a decirle que el vehículo no era "de los suyos".

Sobre la anotación de 5.000 euros que consta en el sumario junto a su nombre, ha asegurado que es "inexplicable" y que solo sabe que "un señor de 20 años" ha puesto su nombre "junto a otros 50".

Una "invención de Nicolás'

Este viernes, han declarado también varios testigos. El empresario Javier de la Rosa ha relatado cómo, en 2014, llegó a ver a Gómez Iglesias llamar por teléfono para pedir datos sobre una matrícula, aunque ha dicho que cree que "más bien fue invención del señor Nicolás".

A su vez, ha comparecido el empresario Javier Martínez de la Hidalga, cuya declaración fue clave para absolver a 'El Pequeño Nicolás' del delito de estafa en su cuarto juicio. El hombre ha insistido en que no se sintió engañado por Francisco Nicolás. Y ha dicho de nuevo que consideraba que el joven era un "genio" que tenía muchos contactos y que podía ayudarle en la venta de una finca.

Además, ha declarado como testigo la que fuera directora de gabinete del secretario de Estado del CNI en 2014. Según ha dicho, conoció a Gómez Iglesias en 2013, cuando era colaborador de una empresa que organizó una conferencia con el entonces secretario. Ha añadido que tuvo un encuentro con él un año después a raíz de un correo que recibió de Francisco Nicolás, pero aseguró que no estuvieron más de 15 minutos.

Trastorno mixto de personalidad

Al margen, han declarado varios peritos. Uno de ellos ha ratificado que 'El Pequeño Nicolás' fue diagnosticado con un "trastorno mixto de personalidad con rasgos narcisistas, inmaduros y disociales", además de "una reacción adaptativa ansioso-depresiva".

También ha comparecido la que fue su psiquiatra durante tres años. "Tenía una situación bastante difícil. Iniciamos un tratamiento antidepresivo y psicoterapeútico destinado a concienciarle de las dificultades de tener su trastorno de personalidad", ha contado.

La experta ha precisado que 'El Pequeño Nicolás' "sí que puede entender la realidad, pero su realidad está distorsionada por ese trastorno". "Su capacidad cognitiva no esta mermada, pero en esa sensación de grandiosidad, si pudo ver perturbada su capacidad de toma de decisión", ha aseverado.