La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lamentado que a las mujeres "siempre" se les haya negado el ejercicio del poder "por el hecho de ser mujeres", pero ha ensalzado que el movimiento feminista "está siendo el principal impulso democrático del mundo entero".

Así lo ha asegurado en el Encuentro Internacional Feminista, 'We call it feminism. Feminismo para un mundo mejor', que se ha celebrado en Madrid, y que ha concluido este domingo con el cierre de la ministra, junto a Irina Karamanos y la escritora Rita Segato.

"A las mujeres algo se nos recuerda permanentemente que no tenemos poder suficiente para hacer lo que queremos, ni siquiera para tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo", ha señalado.

En este sentido, ha celebrado que el actual movimiento feminista internacional "tiene una clara voluntad de poder", entendido como la capacidad colectiva de tomar decisiones en todos los espacios institucionales y también aquellos espacios más alejados de las instituciones, ha detallado.

"Lo importante no es que haya más mujeres en las instituciones. Lo relevante es que haya feministas en ellas, que entiendan que el rol que tenemos parte de un proceso popular que tiene que ver con transformar la vida", ha destacado.

Asimismo, Irene Montero, preguntada sobre las reacciones de la extrema derecha a las políticas feministas, ha sostenido que ellas son más y que las críticas de la oposición suponen "reacciones a las victorias".

"Somos más y vamos ganando porque si no, no habría reacción. Sin embargo, esa reacción significa que nos matan con mucha crueldad y que ejercen una violencia política contra nosotras que destruye vidas. Creo que no nos tenemos que olvidar de que son reacciones y que nosotras estamos dando pasos decisivos, conquistar derechos y poner en el centro del debate social transformaciones profundas", ha precisado.