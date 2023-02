Juan Bernardo Fuentes Curbelo (Puerto del Rosario, 1962) diputado del PSOE en el Congreso desde 2019, y exdirector general de Ganadería de Canarias, renunció a su acta por la ‘operación Mediador’. Fuentes Curbelo, que aparece denominado en la investigación como ‘Tito Berni’, un apodo con el que no se identifica, es, según la causa abierta en Tenerife, uno de los principales cabecillas de la trama. Confiesa que se siente como “un conejillo de Indias” y niega los delitos de corrupción.

¿Cómo se encuentra?

Pues bien, con mucho ánimo y a seguir en esta etapa que nos toca vivir en este momento.

¿Se reconoce en el personaje de ‘Tito Berni’ que está apareciendo en los medios de comunicación?

No, en absoluto.

¿En qué es en lo que no se reconoce?

Es un nombre que no se adapta a mi perfil. Yo no tengo nada de ‘Tito’ ni nada de ‘Berni’. O sea que no, que no me reconozco en ese personaje.

¿Cree que se está haciendo una caricatura de su personaje?

Se está haciendo una caricatura con toda esta cuestión. Se me quiere presentar con este nombre, pero yo no me reconozco en él.

¿Qué es lo que más le molesta del retrato que se está haciendo de usted y de sus gestiones en el ‘caso Mediador’?

A ver, yo en el caso Mediador no he gestionado absolutamente nada. Yo he sido director general de Ganadería durante seis meses, no completos, y he sido diputado nacional desde el día 4 de febrero de 2020 hasta el día 14 de este mes que conocí por los medios de comunicación todo lo que se decía sobre mi familia y sobre mí. Y decidí dejar el acta de diputado para dejar de estar aforado y presentarme en Fuerteventura a hablar con mi abogado y a testificar. En este caso, no tengo nada que esconder. Tengo mi conciencia muy tranquila y no tuve ningún inconveniente en contestar a las preguntas cuando me tomaron declaración el miércoles.

Por lo que traslada, según usted, este caso es una encerrona. ¿Le están tendiendo una trampa o es víctima de una trama?

Entiendo que sí. Soy la víctima. En este caso, cuando uno no se ha visto en ningún tipo de coacción, que se me acuse de que estaba extorsionando al sector ganadero, que, en fin, que estaba haciendo una visita guiada por el Congreso, como si eso fuera el método de funcionamiento en el Congreso de los Diputados, y no, las visitas al Congreso están perfectamente regladas pues creo que sí, que a mí me han cogido como conejillo de Indias. Desde luego se está llevando una crucifixión contra mi familia y contra mí. Todos lo estamos llevando con tranquilidad.

¿Y quién le ha cogido como conejillo de Indias?

Pues no sé quién ha podido cogerme como conejillo de Indias. En este caso, todo se levanta por la información que facilita Antonio Navarro Tacoronte [el mediador que da nombre al caso y principal investigado] . Y a partir de ahí nace todo este tema y bueno, ahí está.

¿Cómo conoce a Navarro Tacoronte?

Cuando yo estaba en la Dirección General de Ganadería se presentó un día a mi secretaria y consultó si le podía atender. Venía con otro señor, no recuerdo el nombre, que era empresario en Santa Cruz de Tenerife, que se dedicaba al montaje de energías renovables. Se presenta porque el señor quería ver y conocer si ese tipo de instalaciones de energías renovables, concretamente energía fotovoltaica, podía ser de interés de los ganaderos. La conversación transcurrió, no recuerdo el tiempo, en 30, 20 minutos, 25 minutos. Terminó la conversación y se fue. Con la misma que entró dentro del despacho se marchó del despacho.

¿Era cuando ocupaba la Dirección General de Ganadería?

Sí, en el año 2019.

Y a partir de esa fecha tienen una relación continuada.

En ese tiempo, cuando estuve en la Dirección General de Ganadería no recuerdo haberme reunido más con él. No sé si me llamó o no me llamó. No lo recuerdo. Sí es verdad que cuando ya estaba en el Congreso volvió a contactar conmigo en Madrid. Y bueno, pues contactó para lo mismo, con otros señores que se dedicaban a la energía renovable. Yo desde 1994 soy ganadero profesional y querían saber si en Fuerteventura le podría interesar a algún ganadero la instalación de energía fotovoltaica. Y obviamente hablamos del tema. Yo creo que es un tema importante, el de las instalaciones fotovoltaicas o el de las energías renovables, y más en este tiempo con los precios de los combustibles como están. En aquel entonces no estaba tan alto el precio. Navarro Tacoronte me presenta a un empresario, Antonio Bautista [especializado en energías renovables, detenido e imputado en el caso].

‘El curita’, al que llaman ‘El curita’ en la causa.

En una ocasión creo que Navarro Tacoronte me escribió que le llamaban por este calificativo. Me lo presenta. Con Antonio Bautista tengo relación. Es para mí una persona seria, sin tachas.

¿Navarro Tacoronte y Antonio Bautista le proponen algún negocio, mediación para conseguir contratos públicos, para lograr subvenciones?

Simplemente lo que se habló conmigo era si podía dar el nombre de ganaderos de Fuerteventura que yo conociera, porque prácticamente los conozco a todos, o a casi todos. Los conozco no por haber sido director general de ganadería sino por ser yo ganadero de Fuerteventura ya que solemos vernos anualmente como mínimo en la feria de ganadería de Fuerteventura (FEAGA). A mí no me proponen absolutamente ningún tipo de negocio, ni la intermediación, ni nada. No tenía ningún tipo de vinculación con el Gobierno de Canarias. Y en el Congreso de los Diputados, como comprenderá, ahí se legisla. No se hace intermediación para operaciones comerciales ni nada de eso.

En el Congreso, efectivamente se legisla, pero también el Congreso permite tener contacto con altos cargos del Gobierno. En el Congreso sí que se pueden producir, también a través de lobbies, contactos con altos cargos, esa mediación que buscaban Navarro Tacoronte y Bautista.

Yo no digo que estas personas estuviesen buscando una mediación. Yo lo que tengo claro es que no conozco a ningún lobby. Mi trabajo en el Congreso consistía en temas fiscales, de Hacienda. Yo era miembro de la Comisión de Hacienda. Portavoz adjunto y miembro de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Y era portavoz adjunto de Turismo. O sea que nada tenía que ver con ese tipo de cosas. En esas comisiones solamente se trabaja en temas legislativos. Ese es el trabajo que se hace. No conozco a nadie que me pueda relacionar con ningún lobby. ¿Qué todos los diputados tenemos contactos con los distintos ministerios? Pues sí. Cuando se necesita una consulta para un tema en el que se está trabajando se demanda al ministerio un criterio o información sobre ese asunto. Y ya está. La relación es sobre todo con el personal funcionario del ministerio. Con los altos cargos nosotros no hablamos directamente para este tipo de cosas. ¿Qué tenemos con un ministro, con un secretario de Estado, un director general acceso a ellos? Sí lo pedimos, sí. Sin ningún lugar a dudas. Pero intermediar no.

En el sumario aparecen entrecomillados suyos, conversaciones, intercambios de WhatsApp en los que se ofrece a ayudar a conseguir subvenciones o ayudas, a obtener favores, a suprimir o reducir sanciones. Eso es lo que aparece en el sumario. ¿Niega que estas pruebas sean verdad?

Es rotundamente falso. Yo no he hecho ni me he ofrecido a hacer ninguna de las cosas que acaba de comentar.

¿Entonces cree que se han manipulado las conversaciones que aparecen en el sumario?

Yo no sé si las han manipulado o no las han manipulado, pero que lo que dicen es rotundamente falso eso sí que es verdad.

Eso significa que se están manipulando documentos que están en un sumario, que forman parte de los atestados o de las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que constata esa intervención suya para conseguir estos favores.

Bueno, no sé cómo la Guardia Civil puede constatar eso, porque yo no tengo nada que ver con ese tipo de comentarios que me está haciendo ahora. Que no, que no, que es rotundamente falso ese tipo de cosas que se me imputan.

¿Usted no conoce al general Espinosa [exgeneral de división de la Guardia Civil, único encarcelado de la trama]?

No. No le conozco ni he tenido contacto con él nunca.

La Guardia Civil investiga si a través de la Comisión de Hacienda, de la que forma parte, contactó con altos cargos de la Fundación Internacional para Iberoamérica y Políticas Públicas, presidida por la vicepresidenta del Gobierno, y se benefició con contratos al general Espinosa.

No tengo conocimiento, absolutamente, de nada de eso. En la Comisión de Hacienda se trabaja siempre con el letrado y con el secretario, funcionarios públicos del Congreso y en ningún acta aparecen intervenciones mías que tengan que ver con eso que me dice.

¿No le deja perplejo, entonces, que le sitúen como uno de los jefes de la trama?

Totalmente perplejo. Me deja totalmente perplejo ¿Cómo puede existir una trama u organización criminal en la que el supuesto cabecilla, que según la policía soy yo, no conozca de nada al general de la Guardia Civil que dicen que es el segundo? En ninguna parte de las diligencias consta ninguna referencia o prueba de que yo conozca al guardia civil, es más, en mi interrogatorio ni el fiscal ni la jueza me preguntaron nada al respecto. En su declaración el guardia civil manifestó no conocerme de nada.

En la investigación se le vincula en la trama con su sobrino.

Mi sobrino ocupaba la Dirección General de Ganadería. No le nombré yo. Le nombra el presidente del Gobierno de Canarias a propuesta del secretario general del partido en Fuerteventura, pero yo no sé lo que se le pueda atribuir. La relación con mi familia, con toda mi familia, es muy buena, incluido con mi sobrino. Pero, pero vamos, que no tengo nada más que decir sobre este asunto.

¿A usted le llegó información de que su sobrino estaba ofreciéndose para negociar con los ganaderos o con los empresarios para obtener favores, ayudas públicas, subvenciones o para reducir multas?

En absoluto. No me llega información en ese sentido.

¿Cómo define la relación con su sobrino?

Una relación tío sobrino.

¿Hablaban a menudo de asuntos que tuvieran que ver con expedientes en Ganadería?

En absoluto. Al poco de tomar posesión me llamó alguna vez, pero no en relación a expedientes que yo recuerde.

En el sumario parece que hay una relación bastante estrecha de su sobrino con Navarro Tacoronte.

No lo sé. Esa relación la desconozco.

Hay fotos en Madrid con el general Espinosa y con el quesero Montesdeoca [ganadero imputado en la trama].

Mías no.

Estoy hablando de su sobrino.

Ah, pues no lo sé.

¿Tiene idea de por qué lo cesó el Gobierno de Canarias?

Él no comentó nada. Lo que sé es lo que dijo el portavoz de Gobierno de Canarias, Julio Pérez, por pérdida de confianza.

En el sumario, como parlamentario en el Congreso, aparecen fotos suyas al lado de Navarro Tacoronte y de un empresario detenido por su vinculación con la trama, José Santiago Suárez, quien al parecer cierra los acuerdos de la Administración con el general Espinosa para la venta de los drones.

Navarro Tacoronte me pidió tomar un café en el Congreso. Él accedió al Congreso, a la cafetería del Congreso conmigo, con otra persona que no sé su nombre, no lo recuerdo. Le saludé. Y efectivamente, nos hicimos una foto. Cuando se marchaba me pidió hacernos una foto. Los tres. Fue una visita a la cafetería del Congreso. Es rotundamente falso que se organizara un tour con empresarios como se pretende hacer ver en la prensa, que comenzara en el Congreso, continuara con comilonas y acabara en clubs nocturnos.

En el sumario aparece usted hablando del club de fútbol Tetir, al que hay que ingresar 5.000 euros como pago inicial para lograr los favores de la red.

Soy el presidente del equipo de fútbol de mi pueblo, el Tetir. Tetir es un pueblo de 1.000 habitantes y tenemos un equipo de fútbol con algo más de cien niños y niñas practicando ese noble deporte. Y tenemos como diez, quince personas, que son los que ayudan a los niños y a las niñas a desarrollarlo. No le he pedido a ningún empresario, a ningún empresario, de los que aparecen en el sumario, que aporten dinero al club Tetir. Ahí aparecen tres empresas que aportan dinero y lo aportan voluntariamente. Se le hace publicidad a una de ellas, que es la única que lo solicita y se pone la publicidad estática. También hay otras empresas que colaboran y otras que han ido colaborando en años anteriores. Y también recibimos fondos del Cabildo de Fuerteventura y del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Son subvenciones genéricas al deporte, al deporte base. Nosotros la solicitamos como cualquier otro club y es lo que recibimos.

¿El club aguantaría una revisión de sus cuentas, ingresos, gastos, facturas?

Por supuesto que sí. Y ya se ha aportado toda la documentación en el sumario. Mi letrado ha presentado también el depósito de cuentas de los años que se investigan, así como el extracto de todos los movimientos de la cuenta corriente del club en la entidad Cajamar ¿Cree usted que, si como dicen en la instrucción se utilizara el club de fútbol como tapadera para blanquear dinero, se iba a pedir que los ingresos se realizaran en una cuenta corriente bancaria; se iba a expedir factura por los ingresos y se iba a declarar los mismos en las cuentas depositadas obligatoriamente en la dirección general de deportes del Gobierno de Canarias? Es absurdo. No se ha cogido ni por mí ni por nadie de la directiva del club ni un céntimo de euro de las cuentas. Además, no estamos hablando de un club como el Paris Saint Germain como parece argumentarse por algunos medios, con trasiego de dinero catarí sino de un modesto club de fútbol base de un pequeño pueblo como Tetir y sin ánimo de lucro.

Sobre Navarro Tacoronte sostiene que le conoce poco, pero a lo largo del sumario se observa un ingente intercambio de mensajes y de grabaciones.

Que le conozca poco no quiere decir que no me llamara, ni que no le respondiera a las preguntas que me hacía. Creo que desde junio de 2021 no tuve ningún contacto con él. Yo creo que hablar, una, dos, tres, diez, cien veces con una persona no quiere decir que le conozca. Si alguien te llama, te pregunta, le dices. Si alguien te llama y te pregunta y no sabes pues le dices que no sabes. Pero eso no significa que haya una relación o que le conozca perfectamente.

Pero se fue de alterne y participó en las fiestas con él.

Eso es lo que él dice.

Bueno, hay unas fotos suyas en un club de alterne. Para no conocer a alguien sí que hay una cierta intimidad para ir juntos a un club y de fiesta.

Yo no he ido a ningún tipo de fiesta. Conozco a las personas, pero no he estado en ningún tipo de fiesta. No sé lo que trata de hacer el señor Tacoronte. Si salvarse, o no sé. Yo lo que sé es que mi familia, mi mujer, mis hijos, mis nietos estamos pasando, sobre todo ellos, están pasando una situación bastante delicada y difícil de llevar al ser la comidilla de todo el mundo. El daño que se le ha hecho a mi familia no tiene precio. Es una cuestión que tardará mucho en cicatrizar y en pasar al olvido. Yo no reconozco todas las fotos que han salido en la prensa, pero, en todo caso, las mismas no acreditan la comisión de nada ilegal. Afectan además a la esfera de mi derecho constitucional a la intimidad, sin relación alguna con actividad ilícita penal. En base a lo anterior según mi abogado, si algo se pretendiera deducir de esas fotos, sería una prueba ilícita. Existen antecedentes como por ejemplo las publicadas años atrás con un conocido director de un medio informativo nacional que fueron declaradas ilícitas.

¿Si se considera tan inocente, una víctima, por qué renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados?

Cuando sale todo esto, el martes, el secretario de Organización del partido habla conmigo y me pide que dimita. Yo llevo muchos años en el Partido Socialista y le contesto que no voy a hacer daño al Partido Socialista. Ya bastante tiene el partido con lo que se dice y se publicita en medios nacionales y autonómicos, en todos los medios de comunicación, contra las políticas que hace el partido. De las políticas buenas nunca se dice nada. Y yo no iba a contribuir a seguir dañando las siglas de mi partido. Como me pide el secretario de Organización que renuncie, pues yo renuncio al acta. No tenía por qué aferrarme a ella para que luego fueran al Tribunal Supremo, como aforado, para que me investigaran. Ahí no tuve ningún rubor ni me tembló el pulso a la hora de decidir aquí está mi acta de diputado y me voy para Fuerteventura con la cabeza alta.

En el PSOE comentan que se resistía a dejar el escaño y que hubo que forzarlo.

Eso es falso. Si me hubiese querido resistir a dejar el acta, me habría enfrentado a una expulsión del grupo parlamentario, luego pasaría al grupo mixto y seguiría aforado hasta el día de hoy.

Cuando estalla el ‘caso Mediador’, ¿cómo se entera? Desde que se producen las primeras detenciones hasta que le arrestan transcurren cinco días.

Yo me entero el martes día 14 en el pleno cuando leo la prensa y me veo en los titulares. Y bueno, al poco rato digo: soy el enemigo público número uno, el más buscado. Hablaban de mordidas, del clan Fuentes. La familia Fuentes Curbelo somos siete hermanas y hermanos. Una familia muy respetuosa y respetable en la isla de Fuerteventura y fuera de ella también.

Y se encuentra que de pronto su sobrino está detenido.

Yo me entero porque habían detenido a mi sobrino ese mismo día. Tenía cierta preocupación porque es mi sobrino, porque está detenido y claro, te quedas descolocado. No sabes cuál es la razón. Luego aparece mi nombre y luego aparece el nombre de mi hermano. Y ahí se empiezan a concatenar una serie de hechos que todavía a día de hoy se están dando en los medios de comunicación.

Durante los cinco días que transcurrieron desde que se conoce la operación hasta que le detienen, ¿qué ha hecho? Supongo que sospechaba que de un día a otro lo iban a detener.

Me volví el día 15 a Fuerteventura. Vine a hablar con mi abogado. Los días 16 y 17, 18 y 19 los pasé con toda tranquilidad hablando con mi abogado del caso, estando con mi familia. Y nada más. El día 20 por la mañana, cuando se produce la detención y el registro en mi casa y de mi asesoría y cuando termino el registro, pues me llevan a Santa Cruz de Tenerife. El miércoles 22 hice la declaración ante la juez instructora del caso y nada más. Se decretó mi puesta en libertad y me volví a Fuerteventura con mi abogado. Y bueno, aquí estamos haciendo vida normal.

¿Nunca pensó en entregarse y no tener que esperar a que la policía le detuviera?

El martes era festivo en Tenerife. Mi abogado me comentó que probablemente no me iban a detener el lunes, por lo que el miércoles íbamos a presentar un escrito en el juzgado para prestar declaración voluntariamente.

Durante su declaración, el fiscal, después de escucharle y por la información de la que disponemos, cambió de criterio y pidió su puesta en libertad en contra de la intención inicial de la juez, de enviarle prisión.

No sé si cambió de criterio o no. El fiscal hizo una exposición alta y clara por la que no concurría ninguno de los supuestos para ir a prisión según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El fiscal lo motivó y la juez no se pronunció en absoluto sobre la propuesta de Fiscalía. Unas tres horas más tarde se decretó mi puesta en libertad.

¿Cree que la juez se ha precipitado con estas detenciones? ¿Que las pruebas sobre las que se sostiene la trama son endebles?

No lo sé. No hago juicios de valor sobre las decisiones de la judicatura. Esa valoración corresponde a los letrados que están personados en la causa. Desde luego yo no voy a decir que se haya precipitado o no. Lo único que yo reitero es que soy inocente, no he cometido delito alguno y además, algo que parece haberse olvidado, que tengo derecho a la presunción de inocencia.

¿Durante estos días le ha llamado algún compañero de partido?

Nadie.

¿Y usted ha llamado a algún compañero de partido?

Tampoco.

Navarro Tacoronte sostiene que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, estaba al tanto de toda esta trama.

Esas son declaraciones de Navarro Tacoronte.

¿Algún alto cargo del Gobierno de Canarias está involucrado en esta trama?

Es una cuestión que desconozco completamente. No le puedo dar una respuesta porque lo desconozco completamente.

Navarro Tacoronte menciona a un inspector, a un funcionario de Ganadería que se llama Cardona, que habría enviado una carta al presidente del Gobierno de Canarias informándole de la trama.

No sé nada de eso. En absoluto.

¿Tuvo algún contacto con los empresarios ganaderos de Canarias que aparecen en los hechos investigados?

No. Yo conozco a Mima Roca [propietaria de Leche Sandra, detenida e imputada] que tiene una empresa que se llama Mec Suministra. La conozco desde 1994. Se dedica a la importación de forraje y cereales y la conozco por mi faceta de ganadero. Todos los años viene a Fuerteventura, a la feria agrícola, ganadera y pesquera. Ahí hemos entablado contacto y la conozco perfectamente. A quien no conozco es a su marido. Por lo demás nunca he tenido contacto con ellos para ninguna otra cosa.

¿Trató de ayudarla en algunas de las gestiones que tramitaba ante la Administración canaria?

No, en ninguna.

Antes dijo que recibía ayudas de los empresarios locales para su equipo de fútbol. Los ingresos de la Quesería Montesdeoca son también ayudas. ¿Existieron, no?

Montesdeoca también colaboró con el club de fútbol. En una ocasión Alberto Montesdeoca, estando yo de diputado, me llamó para pedirme asesoramiento fiscal sobre un problema que tenía de un expediente de reintegro de la ayuda del año 2016. Le di mi versión de lo que tenía que hacer. Él me decía que tenía problemas porque su gestoría no le había notificado bien la ayuda. Lo que le recomendé es que su gestoría hablara con el organismo pagador de los fondos europeos, que pidiera una reunión con ellos, que le dijera que intentara subsanar las deficiencias que motivaron el expediente de reintegro y que en caso de que no pudiera hacerlo, que buscara otra vía, la vía del recurso hacia la consejera, en el recurso de amparo que siempre se presenta ante la consejera. Pero un asesoramiento, como ya le dije al principio de esta entrevista, que le puedo hacer a cualquier persona que me llama con temas fiscales que le afecten directamente. Ninguna otra relación he tenido con él, y por supuesto no ha existido ningún intento de mediar o interferir en la actuación de ningún cargo público o funcionario para obtener resolución alguna favorable al señor Montesdeoca.

El otro ingreso de 5.000 euros de la empresa de drones ¿también fue una colaboración desinteresada al club de fútbol?

También fue una colaboración. Yo no llevo la gestión del día a día en el club. Desde el club se solicita a empresas, a cualquier empresa, que colabore. Si querían publicidad, normal que mandaran el logotipo para hacerla. Otras declinaron hacer publicidad. En el caso de Leche Sandra, se hicieron los carteles publicitarios como en cualquier campo del fútbol y ahí quedaron los carteles hasta el otro día, hasta que el Ayuntamiento de Puerto Rosario los retiró.

¿Alguna vez sospechó que detrás de estos contactos con Navarro Tacoronte había un negocio turbio?

No. Nunca, nunca, nunca. Soy una persona que nunca piensa mal cuando vienen a preguntarme alguna cosa. A mí cuando me dicen que a los ganaderos les puede interesar poner una placa fotovoltaica, pues entiendo que les puede interesar la compra. La pondrán o no en función de su capacidad o de si la explotación tiene legalidad. La mayoría de las explotaciones ganaderas en Canarias está de forma alegal y con las que se está procediendo a su regularización a través de la Dirección General de Ganadería con la nueva Ley del Suelo. Para nada sospechas tú que alguien viene con mala intención o buscando algo detrás para lucrarse o para extorsionar a terceros. En absoluto. Quizás a lo mejor soy una persona demasiado noble. Nunca piensas mal. Y bueno, así me ha ido.

Por lo que comenta, debe estar viviendo una pesadilla, de haberse metido en un lío descomunal sin saber por qué. ¿Cómo mantiene la templanza?

Esto ya no es una pesadilla, esto es una pesadilla múltiple, con 60 años que tengo. Lo vuelvo a repetir. Como le dije antes, cuando te sacan esto, cuando tú tienes tu conciencia tranquila, cuando sabes que no has hecho nada y cuando sacan todo esto y tienes a tus seres queridos a tu lado y ves lo que ellos están sufriendo, parece una cosa que es surrealista. Es una cosa que jamás pensé que pudiera suceder. Y bueno, ahí está y a sufrir las consecuencias.

Comprenderá que es difícil entender que se esté produciendo una confabulación de la Guardia Civil y de la juez para situarle como cabecilla de una trama de corrupción.

Yo no puedo contestar a esa pregunta. Yo no voy a poner en tela de juicio lo que están haciendo los cuerpos y fuerzas de Seguridad de Estado. Eso se demostrará si la instrucción llega a juicio.

En tela de juicio va a tener que poner los hechos por los que se le acusa.

Yo estoy condenado ya mediáticamente. Cuando sales a la calle en compañía de tus hijos, de tu mujer o de tus nietos y ves que la gente te mira un poco con el sarcasmo que nos caracteriza a los humanos, eso es muy doloroso. Te satisface que la familia, somos una familia amplia, conocida, entre la familia de mi mujer y la mía hay más de cien miembros, te de ánimos. Que los amigos y amigas que le escriben a mis hijos, porque yo no tengo teléfono, también. Creen en mi honestidad porque me conocen. Que estas cosas te pasen es duro, es muy duro.

Sus compañeros de partido le han condenando.

El silencio lo puedes interpretar de muchas maneras. Que los compañeros de partido no te llamen por lo menos para decirte: “oye, hombre, esto pasará como pasa todo con todas las cosas”… Son compañeros que no es que me conozcan de hace una semana, son compañeros que llevan décadas militando en el Partido Socialista y saben cómo soy.

Para el Partido Socialista usted es un apestado.

Entiendo que sí. A mí me han comunicado mi suspensión de militancia y me han relevado de mis responsabilidades orgánicas. Me han mandado un burofax para decirme que estoy suspendido cautelarmente de militancia. Y nada. No he vuelto a tener ninguna otra noticia de mis compañeros del partido.

¿Está decepcionado con el comportamiento de algún dirigente del Partido Socialista del que esperaba que hubiera salido en su apoyo o que le hubiera arropado?

Yo en otras circunstancias, cuando ha habido un compañero al que le han encausado siempre le he prestado mi apoyo. Hay una cosa muy importante que aquí se obvia, que es la presunción de inocencia. A mí lo que me han hecho es un juicio sumarísimo con condena. Hay compañeros a los que siempre he apoyado. Hasta el final. Y no han salido condenados. Y me he alegrado precisamente por eso. Pero siempre estuve ahí, a su lado. Y bueno, es verdad que en este momento, pues no he tenido ninguna noticia de ninguno de los compañeros relevantes del partido. De militantes del partido sí. Me han dado ánimos. No puedo meter a todo el mundo al mismo saco.

¿Se está refiriendo a Blas Acosta, secretario insular del partido en Fuerteventura, de quien hubiera esperado que le hubiera dado ánimos?

Blas Acosta es mi secretario general. Esperaba una llamada de él para darme ánimos. Él, obviamente, en su responsabilidad como secretario general tiene que actuar como tal, pero que te de ánimo siempre ayuda un poco, ¿no?

Ha comentado que estos días no se queda recluido en casa, que sale a la calle y mantiene una vida normal.

Salgo a la calle. No me tengo que esconder. Y desde luego, cuando algún medio de comunicación se mete en mi casa para intimidar y vulnerar mi propiedad, lo que hago es que llamo a la policía para que se retiren de ahí. Hago vida normal. Hace unos días fui al supermercado, con mi mujer, y le puedo garantizar que hubo muchísima gente que me dio un abrazo, que me dieron ánimo y le dieron ánimo a mi mujer porque saben perfectamente lo que hay. Saben cómo soy. Saben que soy incapaz de cometer lo que dicen que he hecho.

Cuando aparecen las imágenes suyas, en las que está en un club de alterne, en una habitación con una prostituta, ¿qué se le pasa por la cabeza? ¿Se arrepiente? ¿Ha pedido perdón?

A ver, desde luego a nadie le gusta. Obviamente nunca tuve conocimiento de que ese tipo de fotos existían. Si algo hubiera hecho mal en la esfera de mi intimidad, pido perdón a mi familia y a todas las personas que me han apoyado o que pudieran haberse sentido ofendidas, pero reitero que de esas fotos no se deriva ilegalidad penal alguna de la que se me pueda acusar. En todo caso, eso pertenece a mi vida privada.

¿Lo ha tratado con su familia? ¿Les ha pedido perdón por las fotos que han visto?

Obviamente. He dado las explicaciones a mi familia. Les he dicho lo que hay. No hay ninguna cuestión que ocultarles. Y lo saben. Vuelvo a reiterar mi petición de perdón y de que no es una actividad ilegal.

¿Se siente usted traicionado por Navarro Tacoronte? ¿Víctima del mediador?

No sé si traicionado. Lo que estoy es sorprendido enormemente de que yo esté encausado por una conversación que pueda haber mantenido con él y por algo que no he cometido. Traicionado no. Traición es cuando tú tienes amistad con alguna persona y esta persona traiciona la confianza que has depositado en él. Como yo en Navarro Tacoronte no tenía ninguna confianza depositada no creo que haya sido una traición, pero sí es verdad que sorprendido estoy bastante.