Con la moción de censura de Vox ya registrada en el Congreso y que tendrá como candidato a Ramón Tamames, los grupos parlamentarios se plantean cuál será la estrategia que llevarán a un debate que todavía no tiene fecha y que es decisión de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet. El PP, como publicó este diario, tiene claro que apostará por un perfil muy bajo e incluso navegará en la indiferencia. Que pase pronto y sin mucha repercusión es el objetivo. Y el portavoz electoral, Borja Sémper, tras la reunión del comité de dirección popular, no quiso dejar dudas sobre el papel que jugará Alberto Núñez Feijóo: no asistirá a ocupar el escaño de jefe de la oposición a pesar de que podría hacerlo.

El líder del PP no es diputado y, por eso, no puede intervenir en las sesiones del Congreso. Pero sí puede ganar foco asistiendo a sesiones solemnes como ya hizo el pasado mes de julio en el debate sobre el estado de la nación. La posición fue defendida por la portavoz parlamentaria y secretaria general, Cuca Gamarra, bajo la atenta mirada de Feijóo que se llevó buena parte de la atención de los fotógrafos. Era la primera vez que asistía a una sesión. “Por supuesto que no acudirá”, dijo sin un solo matiz Sémper, desvelando de nuevo el nulo interés que el PP tiene por dar relevancia a la moción de censura. Los populares están convencidos, como repitió el portavoz en Génova, de que la iniciativa de Vox será “un balón de oxígeno” para Pedro Sánchez “en el momento de mayor debilidad del Gobierno”. “Está achuchado por divisiones internas en todos los puntos, desde la ley del ‘sólo sí es sí’ a la ‘ley trans’, el escándalo del ‘tito Berni’, los precios de los alimentos o Ucrania. Y ahora Vox sale al rescate”, reprochó Sémper. En el PP consideran además que el Congreso “lo último que necesita es otra bronca poco edificante”, dando por hecho que el debate que generará la moción “sólo servirá para ver ejercicios tácticos y partidistas”. “Lo que España necesita es rigor y seriedad, no espectáculos”, dijo el portavoz solo unos días después de que Feijóo calificara de “show” la propuesta que tiene al exdirigente del PCE al frente.