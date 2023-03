La dura ofensiva de Podemos contra el PSOE por la ley Mordaza abre un cisma en el grupo parlamentario de Unidas Podemos. Mientras los morados responsabilizan únicamente al socio mayoritario del Gobierno por la caída de la reforma en el Congreso de los Diputados, el resto de facciones de UP cuestionan abiertamente la postura de Podemos. IU, PCE o los comuns han enfrentado sus tesis a las del partido de Ione Belarra y han culpado directamente a ERC y EH Bildu, que se han opuesto a la iniciativa este martes en comisión, haciendo decaer la última posibilidad de que se modifique la Ley de Seguridad Ciudadana del PP en esta legislatura.

El enfrentamiento dentro del grupo se ha hecho evidente este martes, después de que Podemos haya empleado este revés parlamentario para cuestionar al Partido Socialista, justificando las tesis de máximos de los republicanos y abertzales, que han votado 'no' al texto por no incluir elementos como la prohibición de pelotas de goma o las devoluciones en caliente. Mientras los morados se han centrado en cargar contra el PSOE por no responder a todas estas exigencias, el resto del grupo parlamentario sí ha criticado a ERC y EH Bildu, al que acusan de permitir que la norma, aprobada en 2015 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, continúe vigente sin mejorar ninguno de sus aspectos.

El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ha eximido de cualquier culpa a estas formaciones, que hasta ahora han sustentado gran parte de la acción legislativa del Gobierno. "El PSOE no ha querido hacer un último esfuerzo; es verdad que hemos avanzado mucho en esta ley pero faltaban algunos elementos para que la ley pudiera tener mayoría parlamentaria y el PSOE no ha querido andar ese último tramo del camino", ha comenzado, en rueda de prensa en el Congreso previa a la Junta de Portavoces.

"La responsabilidad de sacar adelante las leyes nunca es de los socios que no forman parte del Gobierno. Los socios negocian duramente, no lo digo como una crítica sino como una virtud política. Si el PSOE hubiera colocado como una prioridad derogar la ley mordaza, más allá de los diferentes puntos de vista y de la dureza, se habría llegado a un acuerdo", ha considerado Echenique. "Cuando el PSOE necesita los votos de ERC y Bildu a toda costa -como en los PPresupuestos Generales del Estado- el PSOE consigue esos votos", ha argumentado. "Si el PSOE no ha hecho lo que hace en los Presupuestos para conseguir los votos es que no lo ha querido hacer".

Iglesias exhibe influencia en Podemos

Esta postura es compartida por el líder espiritual de Podemos y presidente de su fundación, Pablo Iglesias, que en un artículo ha mostrado comprensión hacia ERC y EH Bildu asegurando que "tienen toda la razón", y ha señalado únicamente a los socialistas por el fracaso de la reforma. "Hay gente de izquierdas culpando a ERC y Bildu de que no se vaya a derogar la ley mordaza. Respeto su buena intención pero se equivocan"; ha señalado en redes el ex líder de Podemos, que ha vuelto a exhibir la fuerte influencia que aún tiene sobre el partido.

El PSOE pretendía, una vez más, dividir a la izquierda y evitar la reforma de la ley mordazahttps://t.co/v9kl1vOAaG https://t.co/7IKlXddlB7 — Pablo Iglesias 🔻(e) (@PabloIglesias) 14 de marzo de 2023

Una posición que ha sublevado al resto de facciones de Unidas Podemos. Enrique Santiago, secretario general del PCE y uno principal negociador de la norma, ha replicado públicamente al ex líder de Podemos. "La Ley Mordaza no menciona una sola vez las pelotas de goma, es materia de la leyes de policía autonómicas y del Estado", ha argumentado Santiago, desmontando las tesis de Iglesias y restando legitimidad a las exigencias de ERC y EH Bildu. "Tampoco en Cataluña hay una ley prohibiendo las pelotas de goma. UP ha trabajado para eliminarlas, pero no conseguirlo aún no justifica 4 años más de Mordaza", ha criticado el dirigente.

Un apunte llamativo teniendo en cuenta que Santiago fue una de las personas de máxima confianza de Iglesias, y que siempre se ha mantenido en la discreción, incluso después de caer en desgracia el pasado verano, cuando fue cesado como secretario de Estado por Podemos por su acercamiento a Yolanda Díaz. El diputado es una de las personas del grupo parlamentario actualmente más próximas a la vicepresidenta segunda del Gobierno, que hasta el momento ha evitado pronunciarse sobre la polémica de la Ley Mordaza.

La #LeyMordaza no menciona una sola vez las pelotas de goma, es materia de la leyes de policía autonómicas y del Estado. Tampoco en Cataluña hay una ley prohibiendo las pelotas de goma. UP ha trabajado para eliminarlas, pero no conseguirlo aún no justifica 4 años más de Mordaza. https://t.co/rYHhxs2rbT — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) 14 de marzo de 2023

En el mismo sentido que Santiago se expresan los comunes, que se apartan de las tesis de Podemos y critican directamente la "irresponsabilidad" de ERC y Bildu. Aina Vidal, coportavoz de En Comú Podem en el Congreso, se expresaba en este sentido minutos antes de que decayera la norma. "Las posiciones de máximos en política consiguen frustración, no cambios. Hoy ERC y Bildu probablemente votarán en contra de acabar con una las peores normas de Rajoy, la Ley Mordaza", defendía en rueda de prensa del Congreso de los Diputados.

"Las posiciones de máximos en política consiguen frustración, no cambios", defienden los comuns

"Hoy ERC y Bildu votan para no derogar la Ley Mordaza del PP, acabar con la criminalización de la protesta y con la limitación del derecho de expresión. Una irresponsabilidad. Su electoralismo lo paga la ciudadanía. Las derechas están contentas y las calles enfadadas", lamentaba también el diputado de los comuns Joan Mena.