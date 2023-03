Pedro Martín admite que recibió en su despacho al mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte y asegura que rechazó volver a reunirse con él. Así lo ha indicado el presidente del Cabildo de Tenerife en el pleno extraordinario de la corporación insular celebrado en la mañana de hoy miércoles precisamente para analizar las supuestas implicaciones de la trama de corrupción auspiciada presuntamente por Navarro Tacoronte en Canarias, conocida como caso Mediador.

En la sesión, a la que asistió el propio mediador, el presidente insular reconoció que le recibió en su despacho en una reunión en la que le sugirió que cesara al entonces director insular de Deportes, Ángel Pérez Peña. "Quería tener reuniones políticas conmigo", dijo Martín en el Pleno, antes de insistir en que fue "al despacho a criticar", ante lo que el presidente pidió que "si tenía indicios" de las acusaciones sobre el director insular "se las mostrara".

En cualquier caso, el Cabildo de Tenerife acabó por cesar a Pérez Peña, quien a su vez denunció a Navarro Tacoronte por presunta estafa. Esta reclamación judicial fue sobreseída y acabó siendo investigado por denuncia falsa.

Pleno

Esta es la situación que ha llevado a la corporación insular a debatir en pleno acerca del caso Mediador, con la intención de clarificar si estas reuniones, ahora admitidas por Martín, así como la judicialización del enfrentamiento entre Navarro Tacoronte y Pérez Peña forman parte de la trama de corrupción.

Al respecto, Pedro Martín aseveró que "este señor no intervino en nada en el Cabildo", en alusión al mediador así como se comprometió a "garantizar la transparencia". "No huyo de nada, no hay más transparencia que darle a la oposición todos los documentos y los hemos estudiado e investigado sin encontrar ningún ilícito penal", concluyó el presidente de Tenerife.

En un pleno extraordinario de más de dos horas de duración ha señalado que la corporación se personará en la causa si jurídicamente es posible y se ha preguntado "donde está la trama" en el Cabildo si no hay nadie investigado --aunque sí hay una pieza separada abierta-- y hay "cero" contrataciones irregulares.

En un momento de la sesión, tensa por momentos, Martín ha tenido un careo cuando Navarro Tacoronte intentó intervenir. "Esto no es un circo, no puede intervenir, si no sale fuera", le ha espetado al mediador.

Frente a las críticas de la oposición ha comentado que no se tiene que "esconder de nada" y ha relatado que mantuvo una reunión con el mediador en el despacho del Cabildo en el que le desaconsejó que siguiera contando con Ángel Pérez como director insular porque "las cosas no le iban a bien".

Ha admitido que le "escuchó y miró "mensajes" que le envió por si había alguna irregularidad "pero solo que quería reuniones políticas" y no presentaba ninguna información.

El presidente ha descrito a Navarro Tacoronte como alguien que "intenta ganarse el favor de las personas" y por eso le cuenta a Manuel Domínguez, presidente del PP de Canarias, que se "quiere acabar con Los Realejos" desde el Cabildo --conversación negada por Martín--.

Ha puesto como ejemplo una visita que realizó al Ayuntamiento de Guía de Isora, en 2017, cuando se reunió con una concejal de la mano de una entidad bancaria para negociar el patrocinio de equipos deportivos pero no se alcanzó ningún acuerdo ni hubo "trato de favor".

Martín ha insistido en que "en todo lo que se ha investigado no hay ningún ilícito penal" ni se ha demostrado que Ángel Pérez haya intervenido en algún contrato o se doblegara algún informe de un funcionario para otorgar una subvención.

"No hay nada irregular"

"No hay nada que ocultar, si trincamos a alguien en el mínimo fallo, iremos contra él, quien sea", ha destacado.

En esa línea ha detallado que no han encontrado "nada" ni en contratos de césped artificial ni en compra de coches, "otro caso", ha planteado, es el "comportamiento particular" de Ángel Pérez, que estaba "cabreado" porque había perdido el pleito. "Le acepté la dimisión y que siguiera con sus batallas personales con Navarro", ha indicado.

Ha negado también que hubiera presentado a Navarro al director insular, subrayando que el mediador "se apunta a hacerse fotos con el que pueda", y ha insistido en que su "obsesión" era tener conversaciones políticas y congraciarse con él. "Menos mal que mantuve las distancias", ha señalado.

La consejera de Deportes, Concepción Rivero, ha afirmado que dimitirá de su cargo si se confirma algún "amaño" en los contratos de su área vinculados a la 'trama Mediador' y ha advertido de que no traten de "manchar" su "honor" porque ha sido jueza durante su carrera profesional y este caso es "una terrible vergüenza".

Rivero ha dejado claro que en su área no hay "ilícitos" pero al mismo tiempo ha reconocido que se le "escapa" lo que se puede negociar "en otras mesas", subrayando que al Cabildo no se le "ha notificado nada".

Ha señalado que el nombramiento de Pérez fue propuesto por el PSOE y que reunía la capacitación adecuada y que fue cesado el 31 de enero por el presidente aludiendo a "motivos personales", si bien también se tenía conocimiento de "una noticia" donde se reflejaba una denuncia por estafa archivada y que acabó en denuncia falsa.

Rivero: Ángel Pérez le confesó que había sido estafado

En esa línea ha indicado que vino a su despacho a despedirse y le comentó que había sido "estafado" por Navarro y estaba disconforme con la resolución judicial y "a fecha de su cese" en el Cabildo no había constancia de ninguna actividad irregular.

Ha dicho que no se pueden tomar medidas administrativas o sancionadoras contra Pérez una vez cesado pero entiende que "si hay un comportamiento delictivo tendrá que asumir consecuencias penales".

Rivero también ha negado que el Cabildo haya negociado con el mediador contratos para poner césped artificial o con un campamento del norte de la isla. "Es todo vergonzoso, me revuelven las tripas", ha agregado.

La consejera no adscrita, María José Belda, ha dicho que el caso es "vergonzante y espantoso" pues "recuerda al caso roldán" y pone sobre la mesa que el sistema político "no funciona, es corrupto", al tiempo que demuestra que los directores insulares deben ser funcionarios y no políticos.

Arriaga: "Corruptas son las personas, no las instituciones"

El portavoz de Cs, Enrique Arriaga, ha dicho que "corruptas son las personas, no las instituciones" y si un cargo público se ha desviado de su función "que lo pague" pero ha dejado claro que la institución "no puede salir manchada".

David Carballo, portavoz de Sí Podemos, se ha preguntado ni "nadie" asume la responsabilidad política del nombramiento de Ángel Pérez quien "presuntamente usó su cargo para beneficiarse", al tiempo que le "extraña" que ni el presidente ni los consejeros supieran de sus "tejemanejes".

La portavoz del PP, Zaida González, ha dicho que "los audios" de Navarro Tacoronte desmienten la versión de Pedro Martín, que además "ha ido cambiando" y demuestra que "no es claro" en un caso en el que hay una pieza separada que afecta al Cabildo. "No ha dado el do de pecho", ha espetado a Martín.

Verónica Messeguer (CC-PNC), ha remarcado que el Cabildo "es el kilómetro cero del caso" porque el director insular de deportes "presuntamente usaba su cargo para hacer negocios" y se investiga "cohecho y tráfico de influencias".

"No es un asunto personal y no ha condenado lo que ha hecho Ángel Pérez, solo ha dicho que ha elegido mal a sus amigos", ha indicado.

Ha apuntado que hay "informes" que apuntan que Martín conocía los hechos y por ello ha anunciado que su grupo sopesa sumarse a la comisión de investigación propuesta por Sí Podemos y va a solicitar una nueva comparecencia del presidente.

Su compañero, Antolín Goya, ha lamentado que el Gobierno no asuma su "responsabilidad política" y solo genere "recelos e incertidumbres con cambios de declaraciones" y "falta de transparencia".