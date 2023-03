El horizonte electoral del 28 de mayo está propiciando estampas en las que afloran las campañas paralelas de líderes de la política andaluza que no están ahora en la primera línea. De hecho, han empezado a protagonizar movimientos muy sintomáticos tanto un Juan Marín que ya no disimula su cercanía al PP como la socialista Susana Díaz, quien ha vuelto a la carretera. Y lo ha hecho para aparecer este lunes en El Saucejo (Sevilla) acompañada por un 'crítico' de Pedro Sánchez como el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, quien la semana pasada volvió a rebelarse contra "la deriva radical" que le reprocha al actual aparato socialista de Ferraz.

Hoy Susana Díaz en El Saucejo con la alcaldesa, SG del @psoesaucejo y Alfonso Guerra. pic.twitter.com/mOL0RorE5S — Susana Díaz Info (@SusanaDiaz_info) 20 de marzo de 2023

Al igual que ya hiciera cuando regresó a los mítines en la localidad malagueña de Villanueva del Rosario, la propia Susana Díaz fue quien anunció en su cuenta de Twitter la visita que haría, junto a Guerra, al municipio sevillano: "Después de unos días muy difíciles, voy a tener el honor de acompañar al compañero Alfonso Guerra en El Saucejo", escribió la expresidenta de la Junta sin perder de vista el reciente fallecimiento de su padre.

La política trianera ya dejó claro que su reaparición en tierras malagueñas no sería su única presencia en el escaparate de la precampaña del 28M. Es más, recordó que tenía peticiones de todas las provincias andaluzas y que intentaría atenderlas en la medida de lo posible. Otra de las fechas que tenía cerrada tendría a Susana Díaz de vuelta después de la Semana Santa a la provincia de Málaga, dónde está previsto que el próximo 15 de abril participe en otro mitin en el municipio de Algarrobo.

Hasta el momento, la exsecretaria general del PSOE andaluz se está haciendo ver en pequeños municipios para apoyar a alcaldes y candidatos de su ‘cuerda’. Al igual que ocurrió con Villanueva del Rosario, El Saucejo -que tiene como alcaldesa y secretaria general del PSOE a María Moreno- fue una de las paradas de la campaña de las primarias andaluzas en las que cayó derrotada ante Juan Espadas.

Está reincidiendo en destinos propicios y su creciente omnipresencia no está resultando cómoda para su sucesor ni para el PSOE federal, que le ha dado la orden a María Jesús Montero de que se haga muy visible en el sur y no descarta empezar a testar sus posibilidades en Andalucía si en las elecciones del 28M se produce otro descalabro. En su momento, el aparato socialista de la madrileña calle Ferraz respondió con diplomacia a Susana Díaz, quien en su regreso tras casi dos años ausente a los mítines aseguró que no estaba jugando todo lo que quería y que -"como Joaquín el del Betis"- pasaba demasiado tiempo en el banquillo. Fue la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se pronunció en una visita a Mijas -sin nombrar a la expresidenta de la Junta- sobre la vuelta a ‘los ruedos’ políticos de la derrotada en las primarias andaluzas: «En este partido, todo el mundo suma y, sobre todo, personas que han ocupado importantes responsabilidades».

Marín en Arcos de la Frontera

Nueve meses después de las elecciones andaluzas en las que fue el candidato de Ciudadanos, Juan Marín se dejó ver en un acto político y no era, precisamente, del partido liberal. El pasado sábado 18 de marzo, Marín estuvo en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera en la presentación como candidato del PP de Miguel Rodríguez, quien hasta hace unos meses también formaba parte de Cs y llegó a ser el delegado territorial en Cádiz de la consejería que dirigía el sanluqueño durante la anterior legislatura del Gobierno del cambio. Rodríguez ha sido ahora fichado por los populares, como la inmensa mayoría de los integrantes del núcleo duro ‘marinista’, después de haber hecho campaña por el propio Marín en los comicios andaluces y de haber trabajado durante la jornada electoral como apoderado naranja.

El que era el jefe de Rodríguez en el partido liberal y en la Junta de Andalucía estuvo a su lado en la puesta de largo y dejó un testimonio en Twitter que ilustra la vigente cercanía al PP de Marín: "Hoy acompaño a un gran amigo en el inicio de un camino ilusionante. Y, como sabéis, yo nunca dejo solo a un amigo cuando me necesita. Mucho ánimo, Miguel. Serás un gran alcalde para Arcos de la Frontera. ¡A por todas!", escribió el sanluqueño.

En su mensaje de Twitter, Marín no solo adjunta una fotografía en la que estrecha la mano del ahora ‘alcaldable’ del PP en el municipio gaditano. El exlíder de Ciudadanos publica otras dos imágenes en las que ya se aprecian los logotipos del Partido Popular y la presencia en este acto público como ‘padrino’ de Miguel Rodríguez del actual consejero de la Presidencia de la Junta y número 2 en el PP andaluz de Javier Arenas, el jerezano Antonio Sanz. Aunque cuando fue nombrado presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía por Juanma Moreno se empeñó en defender que no era «un puesto político», Juan Marín está coqueteando estas últimas semanas con la órbita del PP y lanzándole guiños a otros antiguos miembros de Ciudadanos que han terminado marchándose al ‘partido de la gaviota’.

Hoy acompaño a un gran amigo en el inicio de un camino ilusionante. Y, como sabéis, yo nunca dejo solo a un amigo cuando me necesita.



Mucho ánimo, Miguel. Serás un gran alcalde para Arcos de la Frontera. ¡A por todas! 💪🏼💪🏼 @miguelarcense pic.twitter.com/mgndRa0dxU — Juan Marín (@JuanMarin_) 18 de marzo de 2023

El político sanluqueño dejó claro que no iba a adoptar una posición tibia en esta precampaña cuando su amiga Begoña Villacís amagó con abrazarse al aparato popular de la madrileña calle Génova. En aquel momento, cuando Isabel Díaz Ayuso todavía no le había echado el freno a la intentona, Marín se dirigió a la vicealcaldesa de Madrid con términos que contradecían aquellas proclamas con las que él insistía en que Cs sería siempre su partido y que no se debía concurrir a las elecciones de la mano del PP: "Si no se confía en los candidatos y las agrupaciones para decidir el futuro de sus pueblos, no hay ningún futuro para un proyecto liberal y de centro. Mi apoyo incondicional a Begoña Villacís. Ojalá yo hubiese tenido esa opción", le transmitió el exvicepresidente de la Junta a Villacís.

Al igual que le sucedió al apoyar una posible marcha al PP de la vicealcaldesa madrileña, la presencia de Marín en Arcos de la Frontera ha suscitado un aluvión de críticas en las redes sociales por parte de afiliados que siguen siendo fieles a Ciudadanos. Fue el caso, por ejemplo, del malagueño Juan Gavilán, quien puso una foto de ambos con gafas naranjas en el mitin central de la campaña del 19J andaluz celebrado en el Paseo del Parque de Málaga: "Pues muy pronto te olvidas Juan de cuando te hacíamos las campañas. Orgulloso de esos compañeros de Ciudadanos Andalucía que jamás se han bajado de este barco", le respondió Gavilán bajo las imágenes del acto del PP celebrado en Arcos.

El movimiento de ficha de Marín se ha producido en un momento en el que están aflorando nuevos fichajes procedentes de Ciudadanos por parte del PP. Como ejemplo vale el estreno de esta estrategia en la provincia de Málaga con la incorporación como candidato popular del único alcalde de Cs, el regidor de Guaro José Antonio Carabantes. La operación no ha estado exenta de polémica y ha derivado en la renuncia en bloque de la Junta Directiva local del PP en este pueblo enclavado en la Sierra de las Nieves.