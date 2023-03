Si hay algo que está asumido desde hace meses entre todas las formaciones progresistas es que para revalidar el Gobierno de coalición será necesario que Podemos y Yolanda Díaz se presenten de la mano a las próximas elecciones. Lo saben en el PSOE, en ERC, en EH Bildu y, obviamente, en todo el espacio de Unidas Podemos. Sin embargo, esta semana, con el choque entre la cúpula morada y la vicepresidenta segunda en primer plano por la incapacidad de acordar la celebración de una primarias abiertas de cara a las elecciones generales, han saltado las alarmas. Los socios del Ejecutivo han avisado de que la unidad es clave para evitar un gobierno del PP, apoyado en Vox.

"La izquierda hay dos cosas que no se puede permitir. La primera es robar y la segunda es la desunión", ha sentenciado este martes el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al ser preguntando por las tensas negociaciones que se están dando entre la ministra de Trabajo y la formación liderada por Ione Belarra. No ha sido el único. Su homóloga en EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha apuntando que "la izquierda española no tiene otra alternativa que entenderse". "Esperamos y confiamos que se pongan de acuerdo", ha continuado.

En el PSOE este miedo a la ruptura entre Podemos y Díaz lleva ya semanas sintiéndose. Si ambos sectores se presentaran por separado a las elecciones generales se produciría una división del voto que perjudicaría a la izquierda en las urnas, impidiendo que diesen los números para revalidar el gobierno de coalición. Esta mismo martes, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha señalado que "las tensiones dividen a la izquierda y no son buenas".

El modelo de primarias

Sin embargo, estas llamadas al entendimiento no parece que vayan a hacer mella en los dos interlocutores. Las negociaciones entre la dirección de Podemos y Díaz se encuentran en un punto muerto. Los morados pusieron como condición para asistir el próximo domingo al acto en el que Díaz anunciará su candidatura cerrar un acuerdo en el que quede claro que la configuración de las listas electorales se realizará mediante primarias abiertas. "Ojalá pueda haber pronto un acuerdo para que pueda haber unas primarias abiertas en las que todo el mundo pueda participar porque esto garantizaría la unidad", ha insistido este martes el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

Sin embargo, tras una semana de conversaciones, fuentes de Podemos aseveraron este lunes que el equipo de la vicepresidenta les había trasladado su negativa a pactar nada sobre este asunto por el momento. El entorno de Díaz defiende que están de acuerdo con celebrar unas primarias y que han ofrecido una "declaración política" a favor de realizarlas, pero que el modelo hay que pactarlo con el resto de formaciones.

El punto de desencuentro

Algunos de esos partidos se han pronunciado este martes. El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha rechazado sentarse a hablar sobre estos asuntos alegando que están centrados ahora en los comicios autonómicas y locales del próximo 28-M. "Cuando toque, regaremos. Eso es para después de las elecciones". Además, ha avisado que no está a favor de que Díaz alcance un acuerdo con Podemos que no incluya desde el principio a los demás actores: "No me gusta que otros negocien por mí. (...) Me gusta negociar con un trato de tú a tú y todos en igualdad de condiciones".

"Nosotros no hemos firmado ningún papel para ir el domingo. No nos ha hecho falta", ha aseverado el líder de Más País, Íñigo Errejón. Además, ha pedido "responsabilidad" y "estar a la altura". Sobre la celebración de primarias, ha dicho estar de acuerdo, pero ha puntualizado que el método escogido (donde reside el verdadero conflicto) no debe "convertirse en trincheras".