La distancia sideral entre el Gobierno y el PP, alimentada y promovida por ambos lados, no ha sido impedimento para que se pongan de acuerdo en los nombramientos de la renovación del Consejo de Estado. Apenas dos días después de un sonoro enfrentamiento, con la cumbre iberoamericana de Santo Domingo de trasfondo, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la designación de nuevos miembros del Consejo de Estado y la renovación de otros.

Entre los nuevos, Elena Valenciano, Javier Losada, Juan Carlos Aparicio y Pedro Sanz. Dos del ámbito socialista y otros del PP. Su designación es una prerrogativa del Ejecutivo que no estaba obligado a ofrecer estos puestos al PP, según fuentes del Gobierno. Pero, apuntan, se les hizo la propuesta y Génova aceptó. Pusieron sobre la mesa los nombres de Aparicio, ex ministro de Trabajo con José María Aznar, y Sanz, ex presidente de La Rioja, que cubre la vacante destinada a los dirigentes autonómicos. Aparicio sustituye a Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, fue ministro con la UCD.

Las conversaciones sobre los cambios en el mandato de los consejeros se produjeron entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra. Fue Bolaños quien tuvo la iniciativa y no encontró ninguna resistencia, lo que demuestra que en algunos temas, el Ejecutivo y el PP son capaces de llegar a pactos. a pesar del ambiente de crispación reinante entre ellos. Los miembros electivos del Consejo de Estado no tienen un sueldo permanente pero cobran dietas por su asistencia a las reuniones.

Los nombramientos tienen una lectura también netamente socialista ya que supone la recuperación de la ex vicesecretaria general del PSOE en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba, de Elena Valenciano. Muy alejada de Sánchez, desde que se hizo con las riendas del partido y su posterior llegada a la Moncloa, tiene vínculos muy cercanos con algunas personas que ahora son de la máxima confianza del presidente como su jefe de gabinete, Óscar López, y su segundo, Antonio Hernando, que también pasaron una larga temporada muy distanciados del jefe del Ejecutivo.