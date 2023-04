Yolanda Díaz se hará este domingo su primera fotografía como candidata. Dos años después de que Pablo Iglesias la señalara como la próxima cabeza de lista a las elecciones generales -"Creo que puede ser la primera mujer que presida un Gobierno en España", dijo-, la vicepresidenta segunda acabará dando ese paso este domingo, en el madrileño polideportivo de Magariños. Y lo que no se esperaría aquel Pablo Iglesias es que Podemos, el partido que fundó, no vaya a estar arropando a la ministra de Trabajo. Los morados no acudirán tras haber fracasado las negociaciones con la líder de Sumar sobre la celebración de unas primarias abiertas a la ciudadanía. Sí estarán en esa fotografía con Díaz otra decena de formaciones progresistas.

Tras nueve meses recorriendo España con su "proceso de escucha" y de haberse reunido con decenas de colectivos, Díaz anunciará su intención de ser la candidata de todas aquellas fuerzas a la izquierda del PSOE que deseen aliarse con Sumar, la plataforma que ha lanzado. "El día 2 empieza todo y creo que en los momentos que pueden cambiar la historia de un país se debe de estar, yo lo haría así", afirmó la vicepresidenta esta semana en los pasillos del Congreso de los Diputados. Podemos mantiene sus exigencias a Yolanda Díaz y llama a un acuerdo de última hora Díaz estará arropada por más de una decena de fuerzas progresistas que en los últimos meses han ido respaldando su apoyo. Estarán presentes el coordinador federal de IU, Alberto Garzón; el secretario general del PCE, Enrique Santiago; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach; el líder de Mas País, Íñigo Errejón; las candidatas de Más Madrid al Ayuntamiento de la Alcaldía de la capital y de la Asamblea de Madrid, Rita Maestre y Mónica García, respecticamente; así como dirigentes de Compromís, Proyecto Drago, la Chunta Aragonesista... Todos, menos la dirección nacional de Podemos. La última oportunidad "Yolanda Díaz tiene en su mano que Podemos esté en el acto de presentación de su candidatura (...). Basta con que esta misma tarde Podemos y Sumar firmemos una declaración en la que nos comprometamos a celebrar unas primarias abiertas a la ciudadanía", aseveró este sábado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ante el Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano del partido. Ese compromiso no llegó. Tampoco esto resulta una sorpresa tras una semana en la que las negociaciones entre los morados y el equipo de Díaz han estado encalladas. Belarra denunció que hay quienes creen que Podemos debe jugar un "rol secundario", pero que ella no lo ve así. "La única forma de resolver ese debate es con unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía", sentenció. La líder morada pidió un pacto 'in extremis', pero la petición nació ya muerta. "La cuestión es que el pacto tiene que ser multilateral", señaló una fuente del equipo de Díaz nada más escuchar a Belarra. El mapa de apoyos territoriales de Yolanda Díaz con Sumar El problema radica en que Podemos exige pactar unas primarias "abiertas al conjunto de la ciudadanía", mientras Díaz solo quiere comprometerse con la realización de unas primarias, sin indicar el censo a utilizar o el modelo a seguir. Desde su equipo explican que estos puntos se deben negociar con todas las formaciones llamadas a aliarse con Sumar. Los morados temen que esta negativa se deba a que la vicepresidenta ya ha llegado a acuerdo contrarios con formaciones como Compromís o Más País. Los ex de Pablo Iglesias que ahora apoyan a Yolanda Díaz Pese a que la cúpula nacional no asistirá, si lo harán algunos líderes territoriales de Podemos como el coordinador de Podemos en Galicia, Borja San Ramón, y la coordinadora de Podemos en la Comunidad foral, Begoña Alfaro. También el dirigente de Galicia en Común Antón Gómez Reino o el secretario general del grupo confederal, Txema Guijarro. Un pacto tras el 28-M El desencuentro entre ambos sectores no será definitivo. La vicepresidenta segunda ha dejado claro en las distintas negociaciones con las formaciones llamadas a aliarse con Sumar que no se cerrará ningún pacto hasta después de las elecciones autonómicas y locales del 28-M, cuando se hayan resuelto las batallas electorales que enfrentarán a algunos de estos partidos. En Podemos asumen que las conversaciones volverán a reanudarse entonces y que, por el camino, queda la campaña electoral, en la que confían que Díaz apoyo a sus candidatos. Por lo menos en aquellos territorios en los que sí se ha dado la unidad.