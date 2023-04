"Quiero ser la primera presidenta de mi país, la primera presidenta de España". Con esta contundencia, Yolanda Díaz ha dado finalmente un paso adelante. En el abarrotado polideportivo de Magariños, en Madrid, la vicepresidenta segunda ha entrado en una cancha con moqueta rosa flanqueada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la líder de Más Madrid, Mónica García, para confirmar que será la cabeza de lista de Sumar. De sus tensiones con Podemos, ni una palabra. Al resto de formaciones que sí han acudido, más de una decena, les ha agradecido una por una su presencia y se ha fotografiado con más de una veintena de dirigentes de la izquierda que han acudido a apoyarla. Tan solo ha hecho una referencia a que Sumar, la plataforma que lleva 9 meses construyendo, no está aquí para "enfrentarse a otros", ni para "ocupar un espacio".

"Soy una mujer que dudo mucho pero es verdad que creo que dudar es muy importante para tomar decisiones importantes en la vida", ha arrancado Díaz en los segundos previos a lanzar su candidatura en la misma cancha en el que Pedro Sánchez jugó con el Estudiantes. La vicepresidenta ha explicado que "el proceso de escucha ha sido una gran reflexión colectiva" que le ha permitido "pulsar" el país. "He sentido que podía ser útil a mí país, útil a mi gente", ha sentenciado. "No hay marcha atrás. El futuro es hoy", ha concluido.

La gallega ha reivindicado su autonomía política y ha denunciado las "tutelas". Sin referirse explícitamente a Podemos ni a Pablo Iglesias, ha recordado una cita de Rosalía de Castro que ya pronunció en su toma de posesión de la Vicepresidencia. "Yo soy libre", ha comenzado Díaz. "Las mujeres no somos de nadie. Y yo tampoco soy de nadie", ha advertido. "Estamos cansadas de tutelas, de ser ninguneadas. Muy cansadas. Y lo seguiremos diciendo: no pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas", ha exclamado, levantando aplausos entre el público. Estas declaraciones llegan en plenas turbulencias con el partido de Ione Belarra, que quería asegurarse un acuerdo para asistir al acto. Una exigencia que Díaz no ha aceptado y que ha llevado a que los morados se queden fuera de la foto.

La lista de apoyos

Más de dos años después de que Pablo Iglesias la señalara como candidata de Unidas Podemos a las próximas elecciones generales, que se celebrarán a finales de año, Díaz ha terminado aceptando ese encargo. Al menos, en parte. Bajo un gran cartel en el que se podía leer 'Empieza todo', la también ministra de Trabajo se ha presentado como la líder de Sumar, arropada por dirigentes de Izquierda Unida, En Comú Podem, Más País, Compromís, Equo, la Chunta Aragonesista... Pero nadie de la dirección de Podemos después de haber fracasado las negociaciones para pactar la celebración de unas primarias abiertas.

Aunque no ha hecho referencia directa a Podemos, la gallega sí ha hecho un repaso de los principales asistentes, a quienes ha agradecido su presencia. La primera en mencionar ha sido la alcaldesa de Barcelona, su principal valedora, "Ada, eres un orgullo", "gracias por estar aquí", poco antes de hacer lo propio con Joan Ribó, el alcalde de Valencia, de Compromís: "Gracias por hacer de Valencia una ciudad más sostenible". Al ministro de Consumo, Alberto Garzón, le ha dedicado un “gracias por labor en el Gobierno, por tu enorme generosidad y por estar donde hay que estar”.

"Gracias por tu altura de miras y por tu determinación”, le ha agradecido también al secretario general del PCE, Enrique Santiago. Uno de los momentos de más intensidad ha llegado al dirigirse a la líder de Más Madrid, Mónica García: "A la mujer que nos ha enseñado la dignidad de lo más importante, la sanidad pública. Gracias, Mónica", ha asegurado. "Querida Rita, gracias por enseñarnos a sumar. Sigamos sumando", ha dicho, refiriéndose a la candidata de Más Madrid a la alcaldía. Acto seguido, se ha dirigido a Iñigo Errejón, líder de Más País. "Iñigo, gracias por tu inteligencia para le nuevo proyecto de país", ha proseguido, antes de mencionar a distintos asistentes y a todas las formaciones que han acudido. "Gracias Juantxo López de Uralde por ser una referencia en la vida de nuestro país, en el ecologismo", ha terminado, en su mención al líder de Alianza Verde.

Los roces morados

En una semana en la que el foco ha estado puesto en la relación entre Podemos y Díaz por las negociaciones sobre la celebración de una primarias "abiertas a la ciudadanía", como exigen los morados, para construir las listas electorales, la vicepresidenta ha evitado incluir en su discurso de lanzamiento cualquier referencia a los de Ione Belarra. "Nuestra sociedad quiere política útil y Sumar es un movimiento útil. No estamos aquí para enfrentarnos a otros, no estamos aquí para ocupar un espacio".

El desencuentro entre ambos sectores no será definitivo. La vicepresidenta segunda ha dejado claro en las distintas negociaciones con las formaciones llamadas a aliarse con Sumar que no se cerrará ningún pacto hasta después de las elecciones autonómicas y locales del 28-M, cuando se hayan resuelto las batallas electorales que enfrentarán a algunos de estos partidos. En Podemos asumen que las conversaciones volverán a reanudarse entonces y que, por el camino, queda la campaña electoral, en la que confían que Díaz apoyo a sus candidatos. Por lo menos en aquellos territorios en los que sí se ha dado la unidad.

El programa

"Sumar está para solucionar los problemas de la gente y tiene como gran reto ensanchar la democracia", ha aseverado Díaz. Tras recorrer toda España, 35 grupos de trabajo han ido recopilando todas las propuestas recogidas en los actos de escucha para conformar lo que la vicepresidenta ha dado en llamar "un proyecto de país para la próxima década". En este sentido, ha resaltado la necesidad de una reforma estructural de la fiscalidad, un tope al precio de los alquileres, la educación pública y gratuita de 0 a 3 años o la reducción de la jornada laboral.

La vicepresidenta gallega ha sacado pecho de la “política útil” y lo ha aprovechado para distanciarse de ERC y EH Bildu a quien, sin mentarlos, ha reprochado su rechazo a la reforma laboral. "La política útil no es votar contra la reforma laboral por puro politiqueo (...). Quien vota en contra de la reforma laboral con el PP y Vox hace politiqueo, no es política de la grande. Y sumar quiere hacer política de la grande, la que cambia la vida de la gente".