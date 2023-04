La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado que el proyecto de restauración y regeneración ambiental de Puerto Mayor, en el Mar Menor, podría estar "listo y preparado" en 2025, aunque ha reconocido que el proceso de información pública podría "retrasar" estas previsiones.

Durante su visita al proyecto, Ribera ha señalado que se trata de una iniciativa "emblemática" porque Puerto Mayor ha sido durante muchos años un "espacio cerrado" pero "sentido como parte de un ecosistema particularmente sensible; como una salida natural al Mediterráneo desde el Mar Menor".

"Después de confirmarse que ese proyecto constructivo enormemente agresivo que contaba con urbanización, hoteles, campo de golf y puerto deportivo tenía cero recorrido, se convirtió en una reivindicación de la sociedad civil muy importante", según Ribera. Una vez "agotadas todas las posibilidades de recuperación del proyecto original", el Estado solicitó la reversión en favor de la Dirección General de Costas.

Esto se consiguió finalmente en 2021 y, desde entonces, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha trabajado "para poder levantar las tablestacas con todas las garantías desde el punto de vista medioambiental y evitar que quede material contaminado en los fondos marinos; así como despejar todos los espacios en los que estaban clavadas esas tablestacas y, por tanto, todos los rellenos que reducían la cala".

Ribera ha confirmado que, en estos momentos, el Ministerio abre a información pública el proyecto de recuperación y permanecerá así hasta finales de mayo o principios de junio, "en función de las aportaciones". "Intentaremos incluir las cuestiones que se hayan suscitado y que mejoren el proyecto", ha apostillado.

Una vez que se haya licitado el proyecto, el MITECO calcula que se necesitarán alrededor de 18 meses para culminar todo el plan de limpieza y de recuperación ambiental presupuestado en algo más de 22 millones de euros del Ministerio.

En cuanto al momento en el que comenzarán los trabajos, Ribera ha confirmado que "depende fundamentalmente" del proceso de información pública, de las alegaciones y si alguna de ellas pone de manifiesto que hay algún asunto que se ha olvidado en el proyecto original o si se reclama una evaluación ambiental más compleja.

Ribera ha precisado que son asuntos que pueden "retrasar" el proyecto pero, en caso contrario, ha advertido que podría ser un trámite "enormemente ágil" y se podría licitar la obra a finales de año para tenerlo preparado a lo largo de 2025.

El entorno, una vez terminada la intervención, se convertirá en un paraje natural en el que se recuperarán las especies autóctonas, así como la arena y las dunas. Igualmente, habrá una intervención "blanda" consistente en la instalación de pasarelas de madera, para que pueda ser visitada por cualquier viandante o vecino. "La intención es que quede plenamente renaturalizado para su disfrute, con las cautelas propias de tratarse de un espacio Red Natura 2000", ha matizado la ministra.

Asimismo, el paraje quedará "absolutamente protegido" de cualquier construcción, porque "es dominio público marítimo-terrestre y, como tal, será imposible hacer ningún tipo de intervención o uso incompatible con la Ley de Costas", según Ribera.

Inversión en el Mar Menor

Al ser preguntada por si piensa reunirse con el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha señalado que no está previsto en esta visita. Sin embargo, ha reconocido que, "obviamente", tendrán ocasiones de volverse a ver.

En cuanto a la inversión en el Mar Menor, Ribera ha señalado que el MITECO ha activado ya algo más de 100 millones de euros y hay 50 en ejecución. Así, ha considerado un "récord" que, en poco más de un año", se haya activado ese dinero.

Ha indicado que el MITECO ha destinado 20 millones en poco más de un año para los ayuntamientos en saneamiento y depuración con el fin de reducir la carga sobre la laguna. Además, el Ministerio ha destinado una cantidad "muy importante" a "reforzar todos los procedimientos de clausura de regadíos, pozos y desaladoras ilegales".

"También ha habido una cantidad muy importante destinada a la preparación de las ramblas mineras para evitar que la escorrentía traiga metales pesados al Mar Menor; y ha habido obras de emergencia para que, en la rambla del Albujón no se produzcan las aportaciones", ha subrayado.

Además, el MITECO ya ha iniciado las tareas y estudios para la renaturalización y la identificación de fincas donde instalar filtros verdes. "Es un proyecto enormemente complejo, transversal, que se apoya en la mejor ciencia", según Ribera, quien ha recordado que el MITECO tiene un convenio "clave" a este respecto con el Instituto Español de Oceanografía (IEO)".

"Complicidad" de las administraciones

Ribera también ha defendido la necesidad de que las administraciones locales y el Ejecutivo autonómico muestren su "complicidad y compromiso" con las medidas impulsadas desde su departamento para recuperar el espacio natural.

Se ha dirigido al secretario general del PP en la Región y alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, quien denunció este domingo que la ministra "ha vuelto a la Región a insultar sin aportar ninguna solución ni actuación concreta para el Mar Menor".

"Yo al señor Luengo le diría lo contrario; lo que no veo es cuál ha sido la iniciativa del Ayuntamiento de San Javier, lo que no veo es cuál ha sido la iniciativa del Gobierno regional", ha manifestado la titular de Transición Ecológica.

En la misma línea, ha señalado que en el Gobierno regional "se han quedado estancados en lo que era su proyecto estrella, ese proyecto de biorreactores que no sabemos si es que no se estudió bien, no se hizo evaluación de impacto ambiental, no se analizó el proyecto con suficiente rigor o si simplemente se han quedado sin dinero".

"No sabemos qué es lo que le ha pasado, pero es un síntoma de la complejidad que tienen estas cosas y la necesidad de dedicarle recursos solventes durante mucho tiempo", ha apostillado.

Para Ribera, es "capital" ser conscientes de que "la herramienta más poderosa" para la recuperación del Mar Menor es "la voluntad de la sociedad civil, la convicción de los vecinos", así como mostrar apoyo a quienes promovieron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor.

Asimismo, ha apostado por aplicar "con rigor" la normativa sobre fertilizantes y acceso al agua, y ha vuelto a invitar a las comunidades de regantes a que sean "ellas mismas" quienes controlen y vigilen el cumplimiento de las normas.

"Se trata de ir incorporando a todos los actores en una tarea que, evidentemente, tiene muchos campos de actuación, en una necesidad muy fuerte de un compromiso muy intenso y menos alaracas cuando no tocan", ha manifestado.

"Primer cinturón verde"

Ribera ha detallado que el Miteco está "identificando" fincas, sobre todo rústicas, en el entorno de la laguna, con el objetivo de adquirirlas y que sirvan para crear un cinturón verde que, a modo de "frontera" con los primeros cultivos, permitan tanto renaturalizar la zona, como albergar filtros verdes que disminuyan de manera natural la carga de nitratos y fosfatos.

"Estamos identificando cuáles pueden ser los mejores emplazamientos", ha comentado la ministra, quien ha insistido en que este proceso se lleva a cabo "con cuidado", con el fin de que "no haya ninguna susceptibilidad en contra" por parte de quienes allí residen.

Al hilo, ha resaltado la importancia de la participación de los vecinos y el hecho de que "ellos sientan que esto", en referencia a las actuaciones para la recuperación del Mar Menor, "es algo que les favorece y que se sientan coautores de todas estas iniciativas".