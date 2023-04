La gresca política de Podemos y Sumar sube de volumen pero la realidad en hechos es bien distinta. Mientras que los líderes de los partidos intercambian duros reproches por la plataforma política de Yolanda Díaz, los pactos cerrados para las municipales del 28 de mayo a varias bandas avanzan en Andalucía con un recuento que arroja un récord de acuerdos.

Podemos, IU y Más País concurrirán juntos el 28-M en Sevilla, Cádiz o Córdoba, junto al partido judicial de la Costa del Sol. El acuerdo no es a todas las bandas en Jaén, Granada o Málaga capital, donde Podemos no se suma a la coalición que lidera IU con el resto de grupos. En Almería, Podemos e IU concurren también de la mano. En Huelva siguen hablando, informan fuentes de todos los partidos negociadores.

También hay alianzas en importantes ciudades medias como Dos Hermanas, Algeciras, Linares o en municipios relevantes de la Costa del Sol como Mijas o Fuengirola. La contradicción con el pulso por Sumar es evidente y los negociadores de estos acuerdos son rotundos: "Es pura supervivencia política". El plazo para cerrar acuerdos expira el 24 de abril.

En silencio

En silencio y con los actores locales como protagonistas, las negociaciones para las municipales a la izquierda del PSOE en Andalucía han ido avanzando con un resultado positivo. La coalición electoral de izquierdas para las autonómicas, cristalizada finalmente en Por Andalucía, se fraguó con un pulso a contrarreloj que acabó desbordando los plazos y dejando a Podemos fuera de la alianza de forma legal, aunque se arregló con un apaño político.

La tensión y la disputa con megáfonos en la plaza pública hasta el último minuto trajo un importante roto en las urnas, pasando de 17 diputados de Adelante Andalucía en 2018 a cinco de Por Andalucía y dos de Teresa Rodríguez en 2022. Diez escaños perdidos a la izquierda del PSOE en la comunidad andaluza. Tampoco fue fácil el arranque del grupo parlamentario, con importantes tensiones y acusaciones de incumplimiento del pacto sellado antes de las autonómicas. En el Parlamento andaluz, IU hizo pinza con Más País y Podemos, con tres de los cinco diputados del grupo, quedó aislado y sin poder real en la toma de decisiones del grupo o los puestos más importantes en la Cámara. Casi todos los choques internos han exhibido la casi imposible convivencia de Podemos y el partido de Íñigo Errejón.

Pese a todos estos inconvenientes y tropiezos, la radiografía final de las alianzas electorales para las municipales en Andalucía arroja un balance de acuerdos muy elevado. incluyendo finalmente en las alianzas al partido de Errejón en Andalucía. Más País se descolgó de los pactos por excesivo protagonismo de Podemos en los acuerdos, según explicaron, en una decisión que fue corregida finalmente por la dirección a semanas del lanzamiento de Sumar por Yolanda Díaz. La líder de izquierdas reclamó unidad y dar ejemplo en las alianzas para las municipales.

Versiones distintas

Las lecturas de estos acuerdos son distintas según de donde vengan. Podemos esgrime las alianzas como ejemplo de que ellos sí quieren pactos y de su buena voluntad negociadora. En septiembre el partido morado celebró en Andalucía su asamblea municipalista y la conclusión fue que había que cerrar todos los acuerdos posibles para concurrir juntos en las municipales. "La orden fue intentar confluir", admiten desde la dirección, dando además autonomía a cada ciudad y cada provincia. Las listas pactadas con otras fuerzas no se han sometido a primarias abiertas de forma conjunta, como exigen para Sumar, aunque Podemos sí las ha celebrado para sus propios candidatos.

Desde Andalucía hacen suyo el mensaje de Pablo Iglesias de que cerrar acuerdos desde arriba con "pactos de despacho", como ocurrió en las autonómicas, fue el gran error. Una afirmación que asombra al resto de negociadores que dejan claro que todo el proceso de la confluencia andaluza estuvo dirigido desde Madrid con los líderes de Podemos dando instrucciones precisamente desde un despacho fuera de la comunidad. Podemos alega que el otro error que no quieren repetir fue el de designar a la candidata sin primarias "con una visita de Yolanda Díaz a la Feria de Abril de Sevilla", donde se ungió como cartel electoral a la representante de IU, Inmaculada Nieto.

La dirección andaluza de Podemos admite que los responsables de organización de su partido y de IU en Andalucía se sentaron para desbloquear acuerdos. Un entendimiento que también sirvió para mejorar las relaciones dentro del grupo parlamentario de Por Andalucía. Mientras se negociaba para las municipales, se permitió al portavoz de Podemos en la Cámara andaluza, Juan Antonio Delgado, preguntar en la sesión de control al presidente de la Junta o dar ruedas de prensa en el Parlamento, aspectos contenidos en el pacto sellado para la confluencia andaluza y el funcionamiento de un grupo parlamentario donde la convivencia durante meses no existió, sin relación entre los tres diputados de Podemos y las dos de IU y Más País.

"Las alianzas son pura supervivencia política", deslizan desde Izquierda Unida, que se muestran convencidos de que Podemos "no tiene más remedio" que sellar pactos ante el 28-M para que no se evidencie su debilidad en Andalucía. IU da la bienvenida a todos los acuerdos, los celebra, pero hace una lectura distinta del porqué Podemos se suma para las municipales. "Con Podemos las negociaciones nunca son fáciles, son complicadas, complejas, también para mayo", admiten, convencidos de que "no les queda más remedio que sumarse a IU, Más País, Equo o Iniciativa Andaluza". Podemos exigió también en este caso una relación bilateral con IU pero el mensaje que recibió de vuelta es que tenía que estar también Más País. "Alguien sacó la calculadora y se dieron cuenta de que tenían que estar", apuntan desde IU, que creen que si Podemos concurre fuera de estas alianzas de izquierda a las municipales en Andalucía quedaría clara "su debilidad" y eso no les interesa para negociar después su integración en Sumar. De hecho, el equipo de Yolanda Díaz ha admitido que no habrá negociaciones sobre las listas electorales hasta pasados los comicios de mayo como estrategia para que Podemos se desinfle en las urnas y llegue más débil a esa mesa donde se conformarán las candidaturas. Sean cuáles sean los motivos, las candidaturas a la izquierda del PSOE en las municipales se están cerrando en Andalucía con récord de acuerdos y de ruido nacional.