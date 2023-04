Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido este lunes ante la junta directiva nacional del PP a pelear por cada voto de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Ante decenas de altos cargos de su partido llegados de toda España para aprobar oficialmente las coaliciones y acuerdos electorales con los que irán a las urnas, Feijóo ha contado que le han aconsejado mantener un perfil bajo en la campaña, para protegerse ante un mal resultado. "No lo haré. No he venido a la política nacional a escapar de las responsabilidades, sino para asumirlas. Tampoco para ponerme objetivos fáciles, sino retos difíciles", ha avisado. Por eso se va a recorrer España en esta larga campaña electoral para mostrarse como un "afiliado" más y hacerse "corresponsable" de los resultados. El político gallego no se conforma con mantener "tres gobiernos autonómicos" (Madrid, Murcia y Ceuta). "Aquí se viene a obtener resultados", ha zanjado. Y eso, ha reclamado, se tiene que traducir en "más alcaldías" y más comunidades autónomas.

Cuca Gamarra: “El Gobierno está en descomposición. En mayo se verá que el PP recupera alcaldías y autonomías” El líder del PP es consciente de que el 28-M será un examen a su liderazgo, a ese 'efecto Feijóo' que por ahora se ve en las encuestas y por primera vez se podrá comprobar en las urnas. Según él ha admitido en público en otras ocasiones, "el balón roza el larguero" en varias autonomías y puede entrar. O no. Para los populares es clave la Comunitat Valenciana, un feudo durante años para el partido y que ahora está gobernada por el socialista Ximo Puig. También cree que hay partido en Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares. En su intervención ante el partido ha dicho que el 28-M es "la primera etapa para lograr un cambio de Gobierno en España", aunque admite que el PSOE, pese al desgaste en la Moncloa, "aguantará mejor que en las generales". La tesis de los conservadores es que los alcaldes y los presidentes autonómicos socialistas están menos quemados que el jefe del Ejecutivo. La referencia a Vox Después de volver a repetir que su aspiración pasa por “una mayoría amplia” para gobernar en solitario, en clara alusión a intentar evitar a Vox (que todas las encuestas lo sitúan como indispensable para gobernar), Feijóo ha cargado contra Sánchez “que plantea un Gobierno con Sumar porque las cuentas no le sale”: “Ya no aspira a ser el presidente de aquellos que quieren un Gobierno socialista, sino los que quieren a Ada Colau de ministra y que vuelvan los que fundaron Podemos y se fueron. Ahora quiere dormir con Podemos 1 y con Podemos 2”. Feijóo ha aprovechado su discurso con los principales dirigentes territoriales para enviar mensajes a Sánchez, mirando a su verdadero objetivo, que son las generales de diciembre. “[En mayo] Tenemos que empezar a pasar la peor página política de la historia democrática española”, ha afirmado el líder del PP, lanzando acusaciones contra el ministro del Interior (Fernando Grande-Marlaska) y la de Igualdad (Irene Montero), “que no se sabe muy bien por qué no se han ido todavía”, y focalizando sus ataques en la ley del ‘sólo sí es sí’. La ley del 'sí es sí' Justo el día en el que Unidas Podemos ha anunciado que enmendará parcialmente la propuesta que terminó registrando en solitario el PSOE para reformar la norma original de Montero, Feijóo ha criticado que lleva "semanas sin tener datos actualizados sobre la rebaja de penas a agresores y excarcelaciones”, augurando que “cuando se vuelvan a conocer datos volverán a ser desoladores”. El dirigente conservador ha reiterado, como ha hecho en otras ocasiones, que la ley del ‘sólo sí es sí’ es la “más lesiva” de todas las que se han firmado en España “contra las mujeres” y ha asegurado que “ha llegado el momento de decir hasta aquí”. “Este Gobierno no hay quien lo trague. No se puede tragar con quienes desprotegen el Estado eliminando delitos del Código Penal, tragar con la mayor inflación de los últimos 40 años y viendo cómo los españoles perdemos poder adquisitivo, tragar con subidas de impuestos constantes, con un posible recorte de las pensiones o con cambiar la política del Sáhara sin poder explicar ni garantizar qué es lo que lo ha movido”, ha zanjado.