El candidato del PSOE en Sevilla y alcalde de la ciudad asegura sentir en el partido “ilusión” tras “el revolcón” de las autonómicas de junio. “No veo nada de desánimo, al revés, siento muchas ganas”, asegura. Antonio Muñoz (La Rinconada, Sevilla, 1959) está dando su batalla por Sevilla hablando de la ciudad y eludiendo los ataques del PP, que ha convertido el 28 de mayo en una moción de censura a Pedro Sánchez.

No muestra ningún problema con el presidente del Gobierno y el secretario general de su partido, que lo acompañó de nuevo este sábado en un gran acto en la capital de Andalucía, pero pide manos libres para hacer una campaña con el lema “Sevilla y solo Sevilla”. Admite que si Sánchez viene a la campaña, le critican porque viene, pero si no viniera: “¿Se imagina que no estuviera apoyando al candidato de la principal ciudad que gobierna su partido, qué dirían?”.

Es optimista, más allá de las encuestas que dicen que hay empate técnico entre PP y PSOE en la capital de Andalucía, y sobre todo, despliega con entusiasmo un proyecto para la ciudad los próximos cuatro años. Muñoz presume de la “catarata de buenas noticias” durante su año de mandato: “desbloqueo de infraestructuras, Agencia Aeroespacial, resolución de Abengoa, la inauguración en Sevilla del Centro de Transparencia Algorítmica de la Comisión Europea, los Goya, los Grammy, el crecimiento del sector inmobiliario…”. Es su carta de presentación aunque admite problemas como la limpieza o la brecha con los barrios más pobres de la ciudad.

P. Sevilla se ha convertido en un símbolo de las elecciones. La presión es mucha, ¿le pesa?

R. Soy consciente de que hay un foco nacional puesto en los resultados de Sevilla. Es innegable que supone más responsabilidad pero para mí supone una enorme motivación. Mantener Sevilla me motiva. Con lo que no estoy de acuerdo es con los análisis que ven Sevilla como una pieza del tablero nacional. La ciudad merece un tablero propio. Es la capital de Andalucía, la tercera ciudad de España, hay elementos para un debate propio sobre el presente y el futuro de la ciudad. Quiero hablar de Sevilla.

P. ¿Qué le dicen las encuestas que manejan en su partido?

R. Hay un común denominador en todas: el PSOE está por encima, con más o menos diferencia. Voy a ganar las elecciones y eso no es prepotencia esto es el chequeo de la calle, el contacto con los ciudades de Sevilla me hace albergar todo el optimismo para afirmar con rotundidad que voy a ser el alcalde en el próximo mandato.

P. ¿Optará por una fórmula de coalición a su izquierda (Con Andalucía)? ¿Cree que es fácil ese acuerdo?

R. Quiero gobernar en solitario. Tenemos ya una experiencia. Hemos gobernado con 13 concejales y no hay ningún asunto relevante de la ciudad, desde el punto de vista fiscal, presupuestario, urbanístico o económico, que se haya quedado en el cajón o haya sido rechazado en el pleno por no tener la mayoría. Tenemos una experiencia de diálogo, de consensos, de alcanzar acuerdos a veces a nuestra izquierda y a veces a nuestra derecha, incluyendo al PP, y ese clima debe seguir prevaleciendo. Manteniéndonos con 14 concejales como la fuerza más votada, como vaticinan las encuestas, podemos gobernar perfectamente solos.

"Aval a Sánchez"

P. El PP no para de repetir que votarle a usted es darle un aval al Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Le pasará factura?

R. En Sevilla no se presenta Pedro Sánchez, no se presenta Yolanda Díaz, no se presenta Moreno Bonilla… En Sevilla se presenta Antonio Muñoz. Confío en la madurez del electorado y que sepa diferenciar en cada elecciones, sean autonómicas, generales o municipales, quienes son los candidatos. Tengo detrás una organización política, está claro, pero… En Sevilla tengo claro que no se van a dar los resultados en la capital que obtuvo Moreno Bonilla en las autonómicas. No temo el efecto Moreno Bonilla en Sevilla, mucha gente que le votó me va a votar.

P. ¿Recuperará votos que se fueron al PP en las autonómicas de junio?

R. Rotundamente sí. Hay gente que me lo dice. Gente del centro político y del ámbito empresarial que sin tapujos me dice que votaron a Moreno Bonilla y que a la vista de la situación económica y de la coyuntura de la ciudad prefieren que yo siga gobernando porque no entenderían un cambio, un giro, en la orientación política que tiene ahora mismo Sevilla. Ese mundo empresarial me lo reconoce sin problema.

P. ¿Teme la desmovilización de los barrios clásicos del PSOE?

R. Sería lo peor que me podría ocurrir. Estamos trabajando desde el partido y yo personalmente por movilizar esos votos donde tradicionalmente se vota izquierda. Pero no solo en mi acción de gobierno, que trato de ser un alcalde transversal, sino que como candidato estoy intentado seducir al electorado en cada uno de los once distritos de Sevilla. No parto con prejuicios ni quiero pensar en barrios que son de derechas o de izquierdas porque eso muchas veces es un mantra o una etiqueta que no es fija en el tiempo.

P. No le he oído asustar con un pacto de PP y Vox, algo que hizo mucho el PSOE en las autonómicas.

R. No lo he dicho ni voy a recurrir al voto del miedo con Vox. Todo el mundo sabe que el PP de gobernar Sevilla sería con Vox porque no va a obtener mayoría absoluta. Pero ya hay un recorrido de Vox en el ayuntamiento, está en el Gobierno de Castilla y León, conocemos su comportamiento en el Congreso y creo que el electorado sevillano es lo suficientemente maduro como para saber de qué pie cojea cada fuerza política.

Infraestructuras, el reto

P. Si tuviera que señalar un proyecto para su próximo mandato que me convenciera para votarle, ¿qué me contaría?

R. ¿Uno? Hay dos grandes retos. Uno es consolidar y culminar la mayoría de las obras de infraestructuras del transporte de Sevilla y su área metropolitana. Ese es el cuello de botella para hacer una ciudad más competitiva y que traiga más inversiones, el atraso de Sevilla en comparación con otras ciudades se llama metro, tranvía, tranvibus, cercanías, conexión de la estación de Santa Justa con el aeropuerto y avanzar en la S-40, nada más y nada menos. Muchos de esos proyectos ya están en marcha y es uno de los avances del que me siento más satisfecho en este año y pico como alcalde. En segundo lugar, como auténtico desafío para el gobierno local, es cambiar el rumbo y el devenir de esos barrios de transformación social. No es una tarea de corto plazo pero hay que romper determinadas tendencias de marginalidad, de periferia, para tomar otro rumbo. Antes del ecuador del mandato quiero ejecutar la erradicación del Vacie (el poblado chabolista más antiguo de Europa).

P. El cambio climático es un problema. ¿Una ciudad que por las altas temperaturas sea invivible prácticamente de mayo a septiembre no puede ser y no abundan ni las zonas verdes ni la sombra?

R. Es un reto, un desafío que Sevilla tiene que afrontar de manera decidida. Hay que extender las políticas de sombras o confort climático más allá de las veinte calles que se entoldan en el centro de la ciudad porque calor hace en toda la ciudad. Tengo un compromiso de plantar más árboles, podemos alcanzar 5.000 árboles al año, y la conciliación de un gran anillo verde metropolitano. Hay que alcanzar los 200 km del carril bici, la descarbonización de la flota de autobuses, energía verde en el alumbrado y los edificios públicos… Es impensable que siguiéramos haciendo plazas duras, sin sombras o sin fuentes para beber agua.

P. La suciedad es un problema. Sevilla está sucia, alcalde.

R. Sevilla tiene un margen de maniobra extraordinario para mejorar la limpieza. Sé que hay una demanda ciudadana para que Sevilla esté más limpia y lo va a estar. Tenemos que ser conscientes de que somos una ciudad que por nuestro estilo de vida vive mucho en la calle. Una ciudad muy turística, donde se celebran muchos eventos y donde necesitamos la colaboración ciudadana. Es un asunto que hay que abordar de manera más contundente y con el diagnóstico que tengo con la empresa pública hay una cosa determinante: aumentar la plantilla. Hay que dotarla de más personal. No me escondo con el tema de la limpieza, sé que tengo un problema y lo voy a resolver.

P. La ciudad ha caído según el INE como cuarta ciudad de España por detrás de Zaragoza. ¿Estamos dando pasos atrás?

R. No es un dato oficial todavía. Me gustaría decir que para que un territorio crezca demográficamente se tienen que dar dos circunstancias. Una, que se construya vivienda. En este momento se están levantando 10.000 viviendas en Sevilla y hay posibilidad de que se pidan licencias para otras 25.000 de manera inmediata, hay suelo. El segundo factor para crecer es el empleo y en Sevilla en los ocho años que llevamos gobernando ha decrecido el desempleo en 24.000 personas y las perspectivas económicas, con un turismo pujante, una Agencia Aeroespacial que va a atraer inversiones, un Parque Científico y Tecnológico que es el que más factura de España y una zona de desarrollo industrial entorno al Puerto, son buenas. Sevilla va a crecer en los próximos años en población. Sevilla tiene un área metropolitana de un millón y medio mientras que Zaragoza no tiene área metropolitana.

Bildu y sus listas

P. ¿Hasta que punto le ha dejado el partido manos libres para hacer su campaña o depende de lo que le mande la dirección federal?

R. Tengo margen de maniobra amplio con mi equipo de campaña para definirlo todo, desde el lema “Sevilla y solo Sevilla”, hasta el tipo de acto que estamos realizando. Indudablemente si viene el presidente del Gobierno y secretario general, Ferraz marca, pero en el resto autonomía pleno y conexión con el partido a nivel provincial, local y una ayuda importante de Ferraz.

P. ¿Cuántas veces ha tenido que responder ya por pacto del PSOE con Bildu y porque han metido a etarras en las listas, le preocupa, le piden los ciudadanos explicaciones?

R. Hasta ahora no me he enfrentado con ninguna pregunta de este tipo. Nunca. Sé que el PP y su candidato de manera reiterada ha intentado vincularme con la banda terrorista, en fin, que le voy a decir, eso es hacer una campaña a la desesperada. (Silencio) Quiero hablar de “Sevilla y solo Sevilla”.

P. Ya pero en el PP insisten en hablar de Bildu y de la inclusión de condenados en sus listas, ¿tiene algo que decir?

R. Me indigna que haya personas condenadas por crímenes terroristas que vayan en las listas de un partido político como Bildu pero estas elecciones van de Sevilla. Y cuando se usan este tipo de argumentos es porque no se tiene nada que ofrecer a los sevillanos y sevillanas.

P. En la última entrevista me dijo que no le preocupaban los pactos del PSOE con ERC o Bildu sino los cortes de luz en los barrios más pobres de Sevilla… pero por ahí va la campaña.

R. Pues lo repito. Es así. Hemos tenido una catarata de buenas noticias pero si hay algo que me preocupa en pleno siglo XXI es que haya familias, población vulnerable, que tengan que sufrir estos apagones. No miro para otro lado pero hacen faltan inversiones de Endesa, empresa que ha ofrecido resultados económicos en el último ejercicio con cuantiosos beneficios, y la Junta de Andalucía tiene que ser más beligerante para garantizar la calidad del suministro.

P. ¿Qué ha amarrado ya con la adjudicación de la Agencia Aeroespacial para Sevilla?

R. No nos damos cuenta de la importancia y lo estratégico que es contar con esta agencia. La Agencia Espacial Europea nos permitirá gestionar 700 millones del PERTE aeroespacial del Gobierno, nos acaban de aprobar una incubadora de empresas que durante tres años albergará a 12 proyectos y la presidencia española de Europa traerá dos cumbres de ministros europeos a Sevilla. Esto sin empezar a funcionar al máximo. Nos va a dar muchísimas alegrías.

P. Alcalde, si pierde, ¿se quedará en la oposición?

R. Sinceramente no barajo la opción de dejar de ser alcalde pero si pierdo me lo replantearía.