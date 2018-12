El sistema de pensiones contributivas de la Seguridad Social en España no ha dejado de ser noticia desde hace mucho tiempo, lo cual es un síntoma de la importancia que le damos a este pilar de nuestro Estado de Bienestar.

Es cierto que la salud del sistema de pensiones está atravesando por dificultades y para corroborarlo no hace falta más que ver los datos del déficit de la Seguridad Social. Así, en 2017 el déficit contributivo (aquel que deja fuera la parte no contributiva, como complemento a mínimos y transferencias) fue de 19.000 millones de euros y en 2018 está previsto que alcance los 20.000 millones, que supondrá el 1,66% del Producto Interior Bruto (PIB). Estas cifras, que a base de oírlas se nos hacen familiares y a las que no les damos demasiada importancia, son extraordinariamente grandes y para comprobarlo solo hace falta ponerlo en relación con algo que sea más entendible: con 20.000 millones de euros se podrían construir 50 hospitales como La Fe de València, uno de los más modernos de España. Un déficit de esa magnitud nos indica que casi un 20% de las pensiones contributivas de este año no se están financiando con las cotizaciones de este mismo año (esta es la base de todo sistema de reparto, como es el español), sino con deuda, que en el futuro alguien tendrá que pagar, junto con sus intereses.

Una deuda pública que ya es enorme, puesto que ronda el 100% del PIB y que, de momento, los tipos de interés que se están pagando no son muy elevados, merced a los denominados vientos de cola, pero que en el futuro subirán, encareciendo aún más la factura de la deuda. Esto supondrá que, muy probablemente, tendremos que rebajar el gasto de otros pilares del estado del Bienestar, como Sanidad, Educación, Dependencia, y, por qué no, de las Pensiones.

Déficit Seguridad Social