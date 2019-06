La selectividad arranca en Galicia con atasco en los campus

Unos 11.400 estudiantes realizan los exámenes que decidirán la nota que, junto con la media de su expediente, determinará si pueden acceder a la titulación deseada

REDACCIÓN | A CORUÑA La ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) comienza este miércoles, día 12 de junio, en Galicia para casi 11.400 estudiantes que durante tres días realizarán los exámenes que decidirán la nota que, junto a su media de expediente, determinará si pueden acceder al título que desean. La selectividad arranca en Galicia en un momento en que se cuestiona la "equidad" en las pruebas y la CiUG, que organiza la convocatoria, quiere contribuir a garantizar la igualdad de oportunidades y asegurarse de evitar fraudes y trampas, por lo que realizará escaneos aleatorios. En las instrucciones trasladadas a los centros en el primer momento incidió en que los alumnos deberán mantener los pabellones auditivos despejados para verificar que no se usan dispositivos auditivos no autorizados y recalca que no se puede acceder con móvil o reloj inteligente.

ATASCOS EN LOS CAMPUS

La importante afluencia de estudiantes a las sedes donde desde este miércoles 12 de junio, y durante tres días, se desarrollarán los exámenes de selectividad se hace notar desde primeras horas del día en el tráfico del entorno de los campus gallegos. En A Coruña se registra circulación muy intensa, por momentos con paradas y retenciones, en los accesos a la ciudad por Alfonso Molina, ya desde el entronque de la AP-9 con esta avenida.