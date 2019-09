Iluminación, ergonomía, conectividad: así debes organizar el área de estudio

Es muy importante que el niño cuente con un espacio acondicionado específicamente para estudiar

REDACCIÓN Con la vuelta al cole hay muchos niños que se van a enfrentar por primera vez al estudio de determinadas materias. Para ayudar a que esta tarea sea más efectiva es muy importante que el niño cuente con un espacio acondicionado específicamente para estudiar. En ese momento, va a resultar fundamental introducir al niño en el hábito del estudio y para ello éste va a necesitar una zona de estudio adecuada y acondicionada para la tarea.

La zona de estudio debe ser un lugar en el que el niño se sienta cómodo, y en el que tenga a mano todo lo que necesita para estudiar. Además, es preciso que sea una zona de la casa en la que el niño no vaya a tener programas para concentrarse en el estudio. Las distracciones deberán quedar lejos de la zona de estudio.

Si unimos un buen hábito de estudio y una zona acondicionada para ello, los padres tendrán dos puntos ganados a su favor para garantizar buenos resultados en los estudios de sus hijos.

Organizar una zona de estudio

- Zona específica para el estudio: no es recomendable que el niño haga los deberes en la mesa de la cocina o en la del salón. En estas dos estancias el niño tendrá serias dificultades para concentrarse y tendrá la tentación de numerosas distracciones. Por ello, lo recomendable es que se destine una estancia de la casa al estudio de los niños.

- Iluminación: los puntos de iluminación ayudarán a acondicionar la zona de estudio. Si se dispone de una ventana, nos garantizaremos una fuente de luz natural única. No obstante, habrá que asegurarse de que el niño dispone de focos de luz específicos para cuando no haya luz natural. Es muy importante que el niño no fuerce la vista, por los problemas oftalmológicos que puede acarrear, y porque puede provocar cansancio en el menor.

- Todo a mano del niño: la zona de estudio debe facilitar al niño tener acceso a todo el material que va a necesitar. Por eso, lo ideal es contar con un escritorio con cajones en los que el niño pueda organizar sus libros y cuadernos para realizar consultar. Sobre la mesa no debe faltar un estuche o un bote con lápices, bolígrafos y todo el material que el niño necesitará para el estudio.

- Mobiliario ergonómico: la silla que se elija para la zona de estudio del niño debe adecuarse a la edad del pequeño. El mobiliario ergonómico es el más recomendado para garantizar el buen estudio de los niños. Además, la silla deberá estar a la altura recomendable de la mesa para que el niño no tenga que forzar su cuerpo mientras estudio.

- Punto de conexión a Internet: hoy en día es importante que el niño tenga siempre un ordenador a mano para realizar las consultas pertinentes que exija su nivel de estudios. El ordenador no debe ser una fuente de distracción sino un material más de estudio.

