Consejos para no convertir el primer día de colegio en un drama

Seguir una serie de pautas puede hacer que la salud emocional de los más pequeños no se resienta

EP/ MADRID La Vuelta al Cole supone cada año el inicio de la etapa escolar para muchos pequeños. La educación infantil comienza para los niños al cumplir los 3 años y para muchos padres es su primera vez en cuanto a las rutinas que acompañan al comienzo del año escolar y la adaptación de los más pequeños a este 'nuevo mundo'. Aunque el proceso se lleve de forma natural, algunos consejos pueden hacer que la salud emocional de los más pequeños no se resienta en esta fase de desarrollo.

Según explican Elizabeth Fodor y Montserrat Mora, especialistas en pedagogía en la primera infancia y autoras de la colección 'Todo un mundo...', lo normal es que al llegar al cole lloren, lo que significa que hay una buena vinculación afectiva con los padres.

"Al terminar la jornada escolar y durante los primeros días, también es usual que los niños salgan más irritables por el cansancio tanto físico como emocional que supone esta experiencia así mismo pueden estar más apegados a la madre o al padre ya que necesitan cerca su figura de referencia que les da seguridad", señalan Fodor y Mora.

En cuanto a los signos que puedan preocupar a los padres, las pedagogas señalan que pueden aparecer pequeños accidentes con el control de esfínteres o con nuevas costumbres referente a la alimentación. "Hay veces que los niños parecen estar más retadores hacia la madre o el padre pero todo entra dentro de lo normal. En este caso los padres han de mantenerse firmes pero con ternura y comprensión ante las nuevas experiencias del más pequeño de la casa", aclaran.

Pautas para disfrutar del cole

Para ayudar a padres e hijos a llevar lo mejor posible este tránsito del niño a la etapa escolar, Fodor y Morán sugieren seguir los siguientes consejos:





1. No hablarle continuamente del tema

La mayoría de los niños se enteran antes o durante el verano que en septiembre comenzarán el colegio ya sea por la compra del uniforme o del material escolar, pero no deberíamos marearles hablándoles continuamente del tema. El día antes se le dice: "Mañana por la mañana te acompañaré al colegio donde conocerás niños con muchas ganas de jugar". Elige la ropita que se va a poner o coloca el uniforme y el material necesario para su primer día junto a él/ella.

2. Cuidar la entrada por la mañana

Es muy importante para el pequeño/a llegar al colegio de los primeros especialmente para niños/as tímidos. Esto es válido para todo el curso. "Llegar tarde a una fiesta siempre es más duro que si uno llega de los primeros". Además con una despedida corta y concisa será suficiente: colócate a su altura, mírale a los ojos, dile cuándo vas a venir a buscarle (por ejemplo: "después de la comida") o nombra a la persona que va a recogerlo, dale un besito y despídele con una gran sonrisa.

Es recomendable que al despedirse, quien lleva al niño al colegio deje claro quién va a venir a buscarle dándole una consigna determinada: "Después de la merienda vengo a buscarte para ir a disfrutar juntos al parque". La madre y el padre han de llevar bien esta separación mostrando confianza plena en el colegio que han elegido para su hijo así como en el/la maestro/a con quien dejan a su pequeño/a.

3. Recogerle de los primeros

Ver cómo los demás se van yendo con sus padres y que ellos se quedan esperando produce una incertidumbre innecesaria para tu hijo. Además cuando recibimos al niño tenemos que ponernos a su altura, darle un abracito y un beso y preguntarle: "¿Has disfrutado aprendiendo juegos nuevos? Me encantaría que me enseñaras". Es muy probable que no te cuente nada de lo que sucede en el colegio, normalmente los niños no lo hacen en este momento. Nunca hay que llevar o comprar un regalito o golosina al niño/a, con un bocadillo o algo de fruta para merendar es suficiente.

4. Si se promete algo al niño hay que procurar cumplirlo

Por ejemplo si le decimos que va a venir a buscarlo el abuelo, hay que evitar cambiar de opinión. Si no es así, el niño se sentirá engañado y será más probable que se enfade, con justa razón.

5. Cómo conseguir que los niños/as cuenten algo sobre su día

Durante la cena, desayuno o el momento en el que la familia esté reunida sin distracciones como la televisión o algún juego de ordenador, los padres podéis comenzar a hablar entre vosotros sobre cómo os ha ido el día. Esto hará que el niño sienta la necesidad de participar de vuestra conversación y será el momento en el que recordará diferentes anécdotas que le sucedieron durante el día y estará encantado de compartirlas con vosotros.

Con paciencia y constancia, al fin el pequeño participará en la conversación con tal de captar la atención de sus padres. Estos son los momentos donde puedes recibir información sobre las alegrías y preocupaciones de tu pequeño y actuar en consecuencia, así como conocerle mejor.

Cuando hable escúchale con mucha atención este procedimiento ayudará a mantener la vinculación afectiva y despertará el placer que supone la comunicación en familia.

6. Si es posible, evitar el exceso de actividades extraescolares

Con dos actividades a la semana será suficiente. Los niños/as necesitan jugar con otros niños/as libremente para favorecer el desarrollo de su vida social. Para él es más importante que compartas juegos al menos 20 minutos cada día que un exceso de actividades extraescolares.

Elizabeth Fodor y Montserrat Morán son autoras de la colección 'Todo un Mundo...' formada por los libros: 'Todo un Mundo de sensaciones', 'Todo un Mundo por descubrir', 'Todo un Mundo de sorpresas', 'Todo un Mundo de emociones' y 'Todo un Mundo de sonrisas'. A partir de octubre de 2014, se podrán consultar dudas sobre educación en el blog de Elizabeth Fodor.