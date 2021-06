El entrenador de la selección española de fútbol, Luis Enrique Martínez, optó por quedarse con la postura de parte de la afición que aplaudió al delantero Álvaro Morata y no con la de la facción que silbó en numerosas ocasiones al jugador del Juventus en el debut del su equipo en la Eurocopa ante Suecia (0-0).

"Yo he visto que le han aplaudido. También le han aplaudido. Y me fijo en que la afición le ha aplaudido. Tengo que potenciar a mis jugadores y Morata es un jugador que hace cosas bien en ataque y defensa. Es verdad que no tuvo acierto, pero tiene personalidad para aguantarlo y me quedo con la otra parte de la afición que le ha aplaudido", resumió en Telecinco.

"Espero que el público opte por esta segunda opción y le aplauda", insistió el seleccionador.

Luis Enrique lamentó la falta de puntería y recalcó que el estado del terreno de juego del estadio de La Cartuja no ayudó. "Este es el discurso de siempre. Si no metes gol hablamos de si preocupa o no este aspecto. Al final intentamos generar ocasiones y para eso tienes que hacer cosas bien", dijo.

"Pero el campo no ha ayudado, los jugadores tenían complicaciones para el control. No es una disculpa es una realidad. Tuvimos ocasiones y no las materializamos. He perdido partidos de este estilo que con poco acierto te meten uno y se acabó", recalcó Luis Enrique.

España aún debe jugar con Polonia y Eslovaquia, que impondrán un planteamiento similar al de Suecia. "Ninguno va a ir al ataque. El resto de partidos va a ser un poco este discurso", dijo.

"Hemos sido superiores ante un equipo que se ha defendido y defendido y que solo creaba peligro con algún balón largo. Este es un empate que me sabe mal por los jugadores y la afición, pero no dejaremos de intentarlo", subrayó el seleccionador español.