No hace aún tres años. Ocurría en septiembre del 2018. Era el debut de Luis Enrique como seleccionador. Y visitó Wembley en su estreno arrancando un triunfo sobre Inglaterra (1-2) en la Liga de Naciones. De aquel equipo con el que inició entonces su proyecto solo queda Busquets en el once inicial, con Thiago y De Gea, pero ambos son suplentes en la Eurocopa. Los demás, ni rastro: Carvajal, Nacho, Ramos, Marcos Alonso, Saúl, Rodrigo Moreno, Iago Aspas, Isco... Todos miraran esta noche la decisiva cita de Wembley desde sus casas. Pero algo no ha cambiado nada desde aquel triunfo. La idea del 4-3-3 como eje del juego de la España de Luis Enrique, que se enfrenta a Italia, un equipo que adora tener también la pelota.

“La primera batalla será por el balón. Lo necesitamos, lo queremos”, admitió el asturiano, que no se considera “ni mejor ni peor entrenador” en estos casi tres años (“eso lo tenéis que juzgar vosotros”, le dijo a los periodistas), pero sí se siente feliz por el cuerpo técnico que lo rodea en la selección. “Tiene muchísimo nivel, es muy importante que los que rodeen sean mejor que tú”, dijo Luis Enrique, quien ha diseñado “un plan B” por si el equipo de Mancini le quita el balón a España, algo que no ha conseguido, de momento, nadie.

“España es un equipo extraordinario”, apuntó el seleccionador italiano, destacando que “Luis Enrique es un entrenador bravísimo”. “Pero tampoco podemos pensar que vamos a llegar al estadio y vamos a ganar. No va a ser tan fácil. No hay nadie favorito”, subrayó el técnico de la squadra azzurra.