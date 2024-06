La surrealista 'pretemporada' de Laporte en Donaueschingen

Aymeric Jean Louis Gerard Alphonse Laporte jugó su último partido oficial el 23 de mayo en Arabia Saudí, en el penúltimo encuentro de la liga de Arabia ante el Al-Riyad. Un choque en el que fue expulsado en el minuto 63 por dar un manotazo a un rival, por lo que fue sancionado con dos partidos, perdiéndose la final de la King Cup, que perdió su equipo, el Al-Nassr. Después solo ha participado en la segunda parte del amistoso ante Irlanda del Norte en Mallorca, saltando al campo en el minuto 52 por Nacho. El ex jugador del Athletic no estuvo ante Croacia, no estará frente a Italia y hay que ver si llega al último de grupo ante Albania, al que España podría llegar ya clasificada, lo que permitiría a de la Fuente darle minutos para que se ruede y llegue mejor a los partidos de las eliminatorias.

Pretemporada express en Alemania

Al central hispano-francés le han diseñado una "pretemporada express" en Donaueschingen, el cuartel general de la selección en la Selva Negra, donde los preparadores físicos, readaptadores y entrenadores tratan de ponerle a punto para que esté a disposición del seleccionador lo antes posible. Especialmente cuando comience la fase de cruces, donde el perfil del jugador del Al-Hilal, como central con salida de balón, es importantísimo para España.

Desde que llegó a la convocatoria de junio con España, con los amistosos ante Andorra e Irlanda del Norte, y el posterior viaje a Alemania, todo lo que ha rodeado a Laporte ha sido extraño. El jugador ha aterrizado en España sin el ritmo competitivo necesario para jugar estos partidos de la Eurocopa, cuestión que el seleccionador y sus ayudantes han tratado de sortear desde el primer día. Nadie confirma ni desmiente nada referente a Laporte, salvo cuando De la Fuente advirtió en sala de prensa categóricamente en la previa con Croacia que “Aymeric no está lesionado. Si tuviésemos que forzar, podría jugar este partido”. Respuesta que alimentó la teoría que sostiene que ha llegado pasado de forma y necesita esa pretemporada express que le han preparado en Donausechingen.

Sin embargo, hay otra versión que flota en el ambiente de la concentración de la selección que afirma que el jugador llegó tan falto de ritmo que se produjo una contractura ante los irlandeses en Son Moix. Hipótesis que parece más lógica, porque si no fuese así, no hay una explicación convincente que justifique que siga sin entrenarse con el grupo cuando la selección cumple su octavo día en el campamento base en la Selva Negra.

Fermín de la Calle

Entrenamiento en solitario y sin periodistas

Este lunes, en el que el entrenamiento se hizo a puerta cerrada cambiando los planes iniciales del equipo, Laporte saltó casualmente al campo para ejercitarse sobre el césped sin las miradas de los periodistas que cubren la información de la selección como enviados especiales a Alemania. Después de días en el gimnasio trabajando con el readaptador, parece que la pretemporada express de Aymeric en Donausechingen comienza a poner al jugador a tono para estar en la lista del partido de Albania.

El problema es que Laporte asume normalmente la responsabilidad de salir jugando desde atrás, y el jugador que reúne unas características más parecidas para ello es el azulgrana Pau Cubarsí, que finalmente fue descartado y estará en la lista para los Juegos Olímpicos que el seleccionador Santi Denia hará pública el día 23, el mismo en el que Laporte cumplirá un mes sin jugar un partido oficial.