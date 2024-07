Bajas para semifinales: los amonestados Carvajal y Le Normand, el lesionado Pedri y hay más tocados

España está en semifinales, pero Luis de la Fuente tendrá que recomponer su equipo para ese partido, especialmente la defensa, porque las amonestaciones y las lesiones pueden dejarle sin tres titulares, incluso sin cuatro, tras el exigente partido que han jugado ante Alemania en Stuttgart los españoles.

Le Normand

A la media hora Anthony Taylor amonestó a Robin Le Normand por cortar un avance de Alemania que iniciaba Gündogan. El jugador del Barça estaba de espaldas, lo que provocó la protesta del español, pero Taylor no modificó su decisión. No jugará la semifinal y Nacho será el recambio del central de la Real Sociedad.

Carvajal

Dani Carvajal era otro de los apercibidos que se perderá la semifinal. En el minuto 100 de la prórroga, el lateral cortó un contragolpe con la mano cuando Musiala se iba. Antony Taylor no dudó en amonestarle, lo que provocaba su baja para el siguiente partido. Y con el tiempo cumplido agarró a Musiala y vio la segunda amarilla, lo que provocó la expulsión. Al ser doble amarilla y no roja, podría jugar la final en caso de que España llegase. La amarilla a Morata, que apareció rotulada en televisión y en la web de la UEFA, no se llegó a mostrar y el delantero del Atlético podrá jugar las semifinales en Múnich.

Pedri

Pedri sufrió una dura entrada de Kroos que le obligó a retirarse el campo. El parte de la Federación dice lo siguiente: "Los servicios médicos valoran un esguince lateral interno en la rodilla izquierda de Pedri. Pendiente de pruebas para valorar el grado de la lesión y descartar lesiones asociadas". Aunque De la Fuente no lo dio como baja segura, parece que el canario tendrá muy complicado recuperarse para los dos partidos que restan, en el caso de que España llegase a la final de Berlín el próximo día 14.

Fabián y otros

El otro jugador que se retiró con molestias fue Fabián Ruiz, que habrá que ver la evolución que tiene en las próximas horas. Y además hay otros futbolistas doloridos a los que se seguirá la evolución de aquí al martes, fecha de la semifinal de España.