Las empresas de A Coruña reclaman personal en las siguientes ofertas de empleo

Las ofertas de empleo en A Coruña precisan la incorporación de profesionales administrativos, técnicos de marketing, operarios, mecánicos, expertos en ciberseguridad, etc. Todas ellas oportunidades a las que puedes apuntarte aquí mismo, consultando el listado de ofertas de trabajo que detallamos a continuación.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo. Tus vacantes llegarán a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica-Zeta, así como a todos sus usuarios de Redes Sociales.

GRUPO IMAN

Hay muchos motivos para trabajar con nosotros, escoge el tuyo.

Después de tantos años en el sector hay muchas cosas que podemos explicarte. Pero sabemos que el tiempo es oro, así que hemos organizado la información en diferentes secciones para ayudarte a encontrar lo que buscas rápidamente. Así somos, pensando siempre en las necesidades de nuestros clientes.

GRUPO IMAN selecciona:

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE, FISCAL Y LABORAL para Carballo

Publicado: 14/07/2020 - 12:10

- Jornada completa.

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/mes

Desde nuestra oficina de A Coruña, seleccionamos Administrativo/a con experiencia en contabilidad, fiscal y laboral para importante empresa ubicada en Carballo.

Tus funciones serán las siguientes:

-Elaboración de la contabilidad diaria.

-Presentación de impuestos.

-Gestión de nóminas, seguros sociales, etc.

¿Qué ofrecemos?:

-Jornada completa.

-Puesto estable a través de la propia empresa.

Requisitos:

-Experiencia previa mínimo de 1 año en contabilidad, presentación de impuestos y gestión laboral.

-Valorable experiencia en sector textil.

-Valorable formación en Control de Gestión.

-Posibilidad de incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ADMINISTRATIVO/A CONTABLE, FISCAL Y LABORAL en Carballo

OPERARIOS/AS DE MÁQUINA DE OJALES para Carballo

Publicado: 14/07/2020 - 11:10

- 5 vacantes.

- Jornada completa.

- Salario 10.000€ - 15.000€ Bruto/mes

Desde nuestra oficina de A Coruña, seleccionamos Operarios/as de máquina de ojales para importante empresa ubicada en la zona de Carballo.

Tus función principal será el manejo de las máquina de ojales y botones.

¿Qué ofrecemos?

-Contrato a jornada completa de 08.00 a 17.00, con un descanso.

Requisitos:

-Posibilidad de incorporación a la plantilla de la propia empresa.

-Experiencia mínima de 1 año en manejo de máquinas de ojales.

-Disponibilidad de incorporación inmediata.

-Disponer de vehículo propio para desplazarse.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIOS/AS DE MÁQUINA DE OJALES en Carballo

Conductor/a camión ( Zona del Barbanza) para Boiro

Publicado: 14/07/2020 - 11:10

- Jornada completa.

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/mes

Seleccionamos un CONDUCTOR/A para incorporarse de forma inmediata a importante empresa del sector transporte, ubicada en la Zona del Barbanza.

La persona seleccionada realizará entre otras, las siguientes funciones:

- Transporte de mercancía nacional e internacional.

Ofrecemos:

- Salario según convenio.

- Contrato a través de la empresa.

Requisitos: permiso C+E en vigor, CAP. experiencia mínima acreditada de 1 año, disponibilidad de horarios. Persona seria y responsable. Residencia en la zona del Barbanza ( abstenerse candidatos con residencia superior a 30 Km).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor/a camión ( Zona del Barbanza) en Boiro

BETWEEN

¿Sabes dónde encontrar el equipo humano y el trato que mereces, participando en proyectos que te estimulen? Puedes encontrar buenos proyectos en muchos sitios, pero en BETWEEN Technology además obtendrás el trato humano que siempre has echado en falta. ¡Únete a nuestro equipo!

BETWEEN selecciona:

Technical Lead Microservicios - A Coruña

Publicado: 13/07/2020 - 18:15

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 24.000€ - 44.000€ Bruto/mes

Actualmente seleccionamos un Technical Lead Microservicios para incorporarse de forma indefinida en uno de los equipos de IT que Between Technology tiene implantados en uno de nuestros principales clientes en A Coruña.

La persona seleccionada guiará al equipo técnico en uno de los proyectos de software siendo pieza clave en la fase de diseño, conceptualización, construcción y mantenimiento de la plataforma, productos y aplicaciones del ecosistema encargado de la gestión del stock de una de las principales cadenas de distribución y comercialización del mundo.

Funciones:

-Aplicación:Arquitectura microservicios.

-Equipo: Involucración completa en la toma de decisiones/soluciones; resolver dudas, gestionar tareas, impulsar la formación y supervisar el código de otros desarrolladores, entre otras tareas.

Nuestro cliente tiene una filosofía de trabajo completamente Agile. Como Technical Leader JAVA del equipo de gestión de stock prestarás apoyo a los distintos miembros de tu equipo. Necesitarás mantener una comunicación fluida con el resto equipos, así que deberás tener una buena capacidad de interlocuciónpara explicar tu opinión sobre distintas decisiones técnicas.

A nivel personal:

-Flexibilidad, organización, autonomía.

-Perfil de liderazgo, de guía, comunicativo.

-Resolutivo, capaz de detectar áreas de mejora en otros equipos

Además, trabajando para BETWEEN obtendrás los siguientes beneficios añadidos:

Posibilidad de formar parte de una empresa en pleno crecimiento a nivel nacional e internacional. Un buen lugar donde trabajar: cuidamos de nuestro equipo y la sociedad a través de iniciativas, programas de conciliación y de responsabilidad social corporativa.

Te integrarás en un equipo de alto rendimiento y con un alto grado de especialización.

Dispondrás de oportunidades de formación y desarrollo profesional.

Pondremos a tu disposición un amplio abanico de retos y proyectos acordes con tus objetivos personales y profesionales.

Posibilidad de elegir cómo obtener parte de tu salario gracias a las ventajas fiscales de nuestra Retribución Flexible, y descuentos para acceder a centros de fitness, entre otros.

Requisitos:

Experiencia demostrable con arquitectura de microservicios (ej; Spring Boot 2.0).

Experiencia con Java 8, Web Services (REST, gRPC), JMS y programación reactiva.

Buenas prácticas de desarrollo adquiridas, especialmente con metodologías ATDD y TDD.

Experiencia desarrollando tests unitarios y de integración (JUnit, Mockito, Cucumber...).

La calidad y claridad del código son importantes para ti y las promueves en tu equipo. Tienes experiencia con herramientas como Sonar.

Experiencia en entornos de trabajo de Integración y/o Entrega continua.

Experiencia con metodologías ágiles (Scrum).

Experiencia trabajando con bases de datos relaciones y no relacionales (DB2, Mongo, Couchbase, Redis, etc).

Experiencia trabajando con algún con PaaS (OpenShift, Cloud Foundry...).

Valorable:

Experiencia en el sector retail.

Conocimientos de otros lenguajes (Groovy, Scala, Python, Go...).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Technical Lead Microservicios - A Coruña

GRUPO ARESTORA

El Grupo Arestora es una consultora de Recursos Humanos y Rendimiento experta en selección estratégica de personal. Creemos firmemente que la única forma de asentar unas bases sólidas es convirtiéndonos en un apoyo externo para la empresa, obteniendo resultados medibles, y creando una estrecha colaboración con nuestros clientes.

Trabajamos para dar servicios en el ámbito de los Recursos Humanos, el desarrollo, el rendimiento y la optimización empresarial. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente y ofrecemos soluciones personalizadas para cada contexto Nuestra gran flexibilidad y adaptabilidad nos permite dar respuesta a empresas de diferentes sectores y tamaños con delegaciones distribuidas por toda España.

Nuestro principal objetivo es aportar SOLUCIONES para el aumento o consolidación del RENDIMIENTO individual y colectivo en las empresas y la Administración pública.

Grupo Arestora selecciona:

Ténico/a de Marketing Digital - Diseño Gráfico para Boiro

Publicado: 13/07/2020 - 16:05

- Jornada completa.

Grupo Arestora precisa incorporar un/a TÉCNICO/A DE MARKETING DIGITAL – DISEÑO GRÁFICO, para multinacional del sector de la alimentación, ubicada en la zona del Barbanza (A Coruña).

MISIÓN DEL PUESTO: Desarrollo de materiales de marketing de la empresa, para marcas propias y clientes, especialmente desarrollo de packaging y trade marketing. Apoyo en acciones de marketing digital y comercio electrónico.

FUNCIONES DEL PUESTO:

* Elaboración de presentaciones, folletos para trade, piezas de PLV, etc.

* Gestión de la comunicación y relación con proveedores externos.

* Propuesta de acciones de mejora sobre la imagen corporativa de la empresa.

* Diseño, creación y adaptación de material gráfico para las diferentes acciones y plataformas de Marketing Digital.

* Gestión de las distintas redes sociales.

* Ejecución de campañas de e-mail marketing.

* Definición de estrategias, ejecución y optimización y análisis de campañas de publicidad (Google Ads, Facebook Ads).

* Etc

REQUISITOS DEL PUESTO:

* Formación de Grado Superior y/o Titulación Universitaria Superior en la rama de marketing y publicidad, artes gráficas y/o similar.

* Experiencia previa de al menos 2-3 años realizando labores en el área de marketing digital y gestión de e-commerce.

* Dominio de software de diseño gráfico: Photoshop, InDesing y Adobe Illustrator.

* Conocimientos y experiencia de SEO y SEM.

* Muy valorables conocimientos en plataformas CMS: PrestaShop, WordPress, Magento, etc.

* Dominio de Microsoft Offfice (principalmente Microsoft Power Point).

* Acreditar nivel medio de Inglés (valorable).

* Carnet de conducir y vehículo propio.

* Residencia en la zona del Barbanza o zonas próximas y/o posibilidad de cambio de domicil

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ténico/a de Marketing Digital - Diseño Gráfico en Boiro

Director/a de Recursos Humanos (Galicia) para A Coruña

Publicado: 10/07/2020 - 16:05

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Grupo Arestora, consultora de RRHH y rendimiento empresarial, precisa incorporar un/a Director/a de RRHH para empresa auxiliar del sector textil ubicada en Galicia.

MISIÓN: Gestión de los recursos humanos de la compañía de manera eficiente atendiendo a cuestiones legales y desempeño profesional.

PRINCIPALES FUNCIONES:

- Motivación de los trabajadores y canal de comunicación entre la empresa y los empleados.

- Implantación de los valores empresariales.

- Supervisión de la selección de personal.

- Gestión administrativa del departamento de RRHH: formalización de contratos, tramitación de nóminas, seguros sociales, etc.

- Realización de evaluaciones de desempeño y control del personal.

- Colaboración con el servicio externo de Prevención de Riesgos Laborales.

- Interpretación de la normativa laboral.

REQUISITOS DEL PUESTO:

* Formación superior en Relaciones Laborales, Psicología, ADE y similares.

* Máster/Postgrado en Gestión de RRHH y/o similar.

* Experiencia mínima de 4 años en puestos de responsabilidad en el área de RRHH.

* Dominio Microsoft Office y software de gestión de RRHH.

* Dominio de Inglés.

* Disponibilidad para realizar viajes de carácter internacional puntuales.

* Residencia en Galicia y/o disponibilidad para cambio de residencia.

REQUISITOS VALORABLES:

* Formación superior y conocimientos en Prevención de Riesgos Laborales.

* Muy valorables conocimientos de otros idiomas a nivel internacional

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director/a de Recursos Humanos (Galicia) en A Coruña

FEU VERT

Feu Vert: tu coche en buenas manos.

Desde 1972, en Feu Vert hemos tenido claro que nuestra misión es facilitarte la vida realizando con garantía el mantenimiento de tu vehículo. Para ello contamos con los medios tecnológicamente más avanzados y los equipos humanos mejor preparados para garantizar un servicio de confianza y excelencia. Calidad, servicio y precio son nuestro compromiso, con el respaldo de una gran compañía con presencia Europea. Sabemos de la importancia para ti de tu vehículo y en Feu Vert estamos concienciados de ello.

Feu Vert selecciona:

Mecánico/a de automóviles A CORUÑA

Publicado: 14/07/2020 - 17:35

- Contrato de duración determinada.

Se encargará del montaje e instalación de los recambios y accesorios del automóvil, realizarán todas las operaciones de mecánica rápida tales como montaje de neumáticos, cambios de aceites, filtros, etc...y otras operaciones de mecánica pesada (embragues, distribuciones, etc.)

Formación profesional de Grado Medio Electromecánica o Superior Automoción Experiencia mínima de 1 año Imprescindible residencia en puesto vacante Conocimientos de mecánica, electricidad y mantenimiento del Automóvil.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a de automóviles A CORUÑA

GRUPO OESIA

Grupo Oesía diseña y desarrolla ingeniería aplicada a Seguridad y Defensa, y también a la sociedad civil, con el objetivo de proporcionar servicios y equipos a la vanguardia de la modernidad y la tecnología.

Todos los productos y desarrollos de la división de Ingeniería del Grupo Oesía llevan la marca de Tecnobit, con la que somos punteros en innovación desde hace más de 40 años.

GRUPO OESIA selecciona:

Consultor/a Senior Ciberseguridad para A Coruña

Publicado: 13/07/2020 - 11:27

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

¡Ampliamos nuestro equipo de Ciberseguridad en Coruña!

Arrancamos proyecto puntero en ciberseguridad para importante cliente del sector público ubicado en Coruña, consistente en servicio de gestión de seguridad de la información , auditoría y vigilancia de la ciberseguridad de los sistemas de información del cliente.

Deseamos formar un equipo de profesionales especializados en cibersegurirdad y seguridad de la información, entre los cuales queremos incorporar un Coordinador de Servicio o Consultor/a Senior en Ciberseguirdad y seguridad de la información , para llevar a cabo la coordinación de tareas y equipo, además de dar apoyo técnico a proyecto.

Si tienes formación universitaria , preferiblemente en Informática o afín, cuentas con experiencia previa, de al menos 6 años como Consultor/a en Ciberseguridad , y buscas un proyecto nuevo y estable ,donde continuar tu desarrollo profesional ¡te estamos buscando!

Podrás formar parte de un proyecto desde su arranque, donde llevar a cabo:

- Gobierno y gestión de la seguridad de la información.

- Formación y concienciación.

- Monitorización de eventos y gestión de incidentes de seguridad.

- Cumplimiento normativo.

- Operación, administración y evolución de herramientas y plataformas de seguridad.

- Consultoría de alta especialización en seguridad.

- Auditorías de seguridad.

- Vigilancia digital / ciberinteligencia.

- IMPRESCINDIBLE: Titulación universitaria, preferiblemente informática o afín.

- Experiencia previa, de al menos 6 años, trabajanado en proyectos de seguridad de la información y ciberseguridad, y por lo menos 4 años ejerciendo funciones de jefe de proyecto o coordinador en el ámbito de la seguridad de la información y ciberseguridad.

- Aportar alguna de las siguientes certificaciones:

-ISACA: cualquiera de las emitidas por este organismo ( CISM, CISA, u otras )

-ISC2: cualquiera de las emitidas por este organismo ( CISSP u otras )

-EC-Council: cualquiera de las emitidas por este organismo. - CEH u otras

-GIAC: cualquiera de las emitidas por este organismo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consultor/a Senior Ciberseguridad en A Coruña

Experto/a Gobernanza del Dato para A Coruña

Publicado: 10/07/2020 - 13:05

- Jornada completa.

¡Seguimos creciendo y aumentando nuestros equipos!

Actualmente en Grupo Oesía deseamos incorporar un perfil experto en la implantación de Gobierno de Datos que dirija y administre todas las actividades de gobierno de datos en toda la organización. Este perfil tendrá la responsabilidad de mejorar la calidad y administrar la protección de los datos confidenciales y los activos de información.

La posición se centrará en establecer y garantizar el cumplimiento de un marco de gobernanza de datos para políticas, estándares y prácticas de datos, tanto a nivel de departamento como de áreas empresariales y funcionales, para lograr el nivel requerido de coherencia, calidad y protección y así satisfacer las necesidades generales del negocio.

Las funciones a desarrollar serán las siguientes:

- Establecer y gobernar una hoja de ruta de implementación de gobernanza de datos

- Gestión de disponibilidad, integridad, usabilidad y seguridad de datos.

- Creación de normas y procedimientos y planes para la ejecución de los procedimientos.

- Creación de un diccionario de datos corporativo.

- Creación de las métricas necesarias para controlar la consecución de objetivos.

- Servir de enlace entre áreas de negocio y de tecnología.

- Definir roles y responsabilidades relacionados con la gobernanza de los datos

- Desarrollar y mantener un inventario de los mapas conceptuales de la empresa

- Colaboración con el desarrollo de herramienta de gobierno de datos.

En Grupo Oesía queremos ofrecerte la oportunidad de desarrollarte en una empresa líder en el sector, además, tendrás acceso a:

· Plan de formación diseñado e impartido por profesionales expertos que abarca tanto el área técnica como el desarrollo de habilidades.

· Retribución acorde a conocimientos y responsabilidades a asumir.

· Optimizar tus ingresos a través de nuestro Plan de Retribución Flexible.

· Beneficiarte de ventajas exclusivas de empleados de Grupo Oesía.

- Titulación técnica en el área TI

- Experiencia en implantaciones de gobernanza del dato.

- Experiencia en gestión y supervisión de proyectos.

- Conocimiento de las prácticas de gobernanza de datos.

- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

- Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.

- Experiencia en interacción con negocio.

- Capacidad de liderazgo y desarrollo de relaciones de trabajo constructivas y cooperativas.

- Gestión de conflictos.

- Proactividad.

- Nivel de inglés fluido.

- Se valorarán habilidades en Coaching.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Experto/a Gobernanza del Dato en A Coruña

FASTER

Servicio, colocación y suministro de personal.

FASTER selecciona:

Operario/a Empacado Pescado para Carral

Publicado: 14/07/2020 - 16:05

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT selecciona Empacadores/as de pescado y pota (calamar), para importante compañía del sector, situada en Carral (A Coruña).

Entre sus funciones principales, destacan las siguientes:

-Empacado y clasificado de pescado.

-Corte en sierra.

-Ubicación de mercancía en almacén.

Muy valorable experiencia en el uso de carretilla elevadora en sector de congelado o similares.

Imprescindible disponibilidad para incorporación inmediata y trabajo a jornada completa de lunes a viernes.

Posibilidad real de contrato estable.

- Imprescindible estar en posesión del título de manipulador de alimentos.

- Disponibilidad horaria e incorporación inmediata.

- Experiencia similar en trabajos relacionados en producción en el sector de la alimentación.

- Valorable permiso de conducción B y vehículo propio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a Empacado Pescado en Carral

Si todavía no has encontrado tu oportunidad, sigue buscando en MÁS OFERTAS DE EMPLEO EN A CORUÑA.