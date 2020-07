Ingenieros, administrativos o mozos de almacén, en las ofertas de empleo en A Coruña

Si eres ingeniero, administrativo, comercial o mozo de almacén, las ofertas de empleo en A Coruña de esta semana te ayudarán a encontrar ese trabajo que estás buscando. Consulta las condiciones de dichas ofertas y si cumples con los requisitos, no lo dudes dos veces y registra aquí mismo tu candidatura para el puesto que más te interese.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo. Tus vacantes llegarán a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica-Zeta, así como a todos sus usuarios de Redes Sociales.

BETWEEN

¿Sabes dónde encontrar el equipo humano y el trato que mereces, participando en proyectos que te estimulen? Puedes encontrar buenos proyectos en muchos sitios, pero en BETWEEN Technology además obtendrás el trato humano que siempre has echado en falta. ¡Únete a nuestro equipo!

BETWEEN selecciona:

Ingeniero/a Piping Catia 3D (A Coruña)

Publicado: 16/07/2020 - 12:15

- Jornada completa.

- Salario 27.000€ - 30.000€ Bruto/mes

En BETWEEN seleccionamos y apostamos por el mejor talento dentro del ámbito de la ingeniería de instalaciones. Nos involucramos en una gran variedad de proyectos punteros, trabajando con los clientes más innovadores del sector Petroquímico, Químico, Energético, Farmacéutico, Alimentario, Construcción y Obra Civil.

Actualmente contamos con un equipo de más de 590 personas desarrollando proyectos nacionales e internacionales, tanto en nuestra propia Oficina Técnica como en las instalaciones de nuestros clientes.

Seleccionamos un/a Ingeniero/a de Piping con experiencia en proyectos Oil&Gas, Energía o Industriales y con sólidos conocimientos del programa Catia Piping 3D para realizar el diseño de tuberías para trabajar en un proyecto estable en uno de nuestros principales clientes ubicado en Galicia.

Imprescindible poseer buen manejo y tener experiencia previa con el software CATIA PIPING para el diseño de tuberías en 3D.

Posibilidad de continuar en otros proyectos de BETWEEN a la finalización del proyecto. ¿Cómo lo haré?: trabajarás de la mano de un equipo de ingenieros altamente especializados. Contarás con un PC y todas las licencias de software necesarias y tendrás un equipo de soporte informático a tu disposición.

Beneficios que tendrás en tu lugar de trabajo: horario flexible y ambiente de trabajo joven y dinámico. Además, trabajando para BETWEEN obtendrás los siguientes beneficios añadidos:

-Posibilidad de trabajar en proyectos nacionales e internacionales, para clientes de referencia del sector industrial.

-Posibilidad de formar parte de una empresa en pleno crecimiento a nivel nacional e internacional. Un buen lugar donde trabajar: cuidamos de nuestro equipo y la sociedad a través de iniciativas, programas de conciliación y de responsabilidad social corporativa.

-Te integrarás en un equipo de alto rendimiento y con un alto grado de especialización.

-Dispondrás de oportunidades de formación y desarrollo profesional.

-Pondremos a tu disposición un amplio abanico de retos y proyectos acordes con tus objetivos personales y profesionales.

-Posibilidad de elegir cómo obtener parte de tu salario gracias a las ventajas fiscales de nuestra Retribución Flexible, y descuentos para acceder a centros de fitness, entre otros.

Requisitos:

Entre 2 y 3 años de experiencia profesional.

Ingeniería Industrial o similar.

Experiencia en oficina técnica en el diseño de tuberías en 3D.

Buen manejo del software CATIA PIPING.

Experiencia en el sector Energía, Oil&Gas o Industrial.

Nivel medio/alto de Inglés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a Piping Catia 3D (A Coruña)

GRUPO ARESTORA

El Grupo Arestora es una consultora de Recursos Humanos y Rendimiento experta en selección estratégica de personal. Creemos firmemente que la única forma de asentar unas bases sólidas es convirtiéndonos en un apoyo externo para la empresa, obteniendo resultados medibles, y creando una estrecha colaboración con nuestros clientes.

Trabajamos para dar servicios en el ámbito de los Recursos Humanos, el desarrollo, el rendimiento y la optimización empresarial. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente y ofrecemos soluciones personalizadas para cada contexto Nuestra gran flexibilidad y adaptabilidad nos permite dar respuesta a empresas de diferentes sectores y tamaños con delegaciones distribuidas por toda España.

Nuestro principal objetivo es aportar SOLUCIONES para el aumento o consolidación del RENDIMIENTO individual y colectivo en las empresas y la Administración pública.

Grupo Arestora selecciona:

Administrativo/a para Rianxo

Publicado: 22/07/2020 - 15:35

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Grupo Arestora, consultora de RRHH y rendimiento empresarial, precisa incorporar un/a ADMINISTRATIVO/A para empresa dedicada a la venta de distribución de material de construcción y saneamiento ubicada en la zona del Barbanza.

MISIÓN DEL PUESTO: Realización de tareas de facturación y otras afines al puesto.

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR:

- Gestión integral de la facturación (Facturae / FACe).

- Presentación de liquidaciones trimestrales de IVA e IRPF.

- Declaración del Impuesto de Sociedades y de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

- Fiscalidad, tributación y contabilidad.

- Tramitación de procedimientos.

- Labores de archivo y gestión documental.

- Atención telefónica.

- Jornada completa de lunes a viernes, en horario partido.

SE OFRECE:

- Puesto estable.

- Jornada completa de lunes a viernes, en horario partido.

REQUISITOS DEL PUESTO:

- Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración, y/o estudios universitarios en Administración y Dirección de empresas o similar.

- Acreditar 3 - 4 años de experiencia en tareas de facturación.

- Dominio de Microsoft Office.

- Valorable experiencia en programa A3.

- Residencia en la zona del Barbanza o zonas próximas y/o posibilidad de cambio de residencia.

- Carnet de conducir y vehículo propio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a en Rianxo

FASTER

Servicio, colocación y suministro de personal.

FASTER selecciona:

Mozo/a Almacén Textil para Santiago de Compostela

Publicado: 22/07/2020 - 10:35

Faster Empleo ETT, selecciona para importante cliente a nivel nacional de sector textil, a un/una Mozo/a de almacén, para incorporación inmediata.

El/la candidato/a seleccionado/a realizará entre otras, las siguientes funciones:

- Recepción de mercancía en almacén.

- Ubicación de los productos en el mismo.

- Proveer al personal de tienda en cuanto a los pedidos internos.

- Control digital de stock.

- Manejo de traspalet.

Se ofrece:

Incorporación lunes 27/07/20, con contrato a jornada parcial (20 hs/semanales) en horario de 6.00 a 10.00.

Contratación aprox. un mes, con posibilidad de prórroga.

Requisitos:

- Disponibilidad inmediata en horario de mañanas.

- Valorable coche propio o posibilidad para desplazarse al centro de trabajo en el horario descrito.

- Muy valorable experiencia previa en puesto similar.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a Almacén Textil en Santiago de Compostela

Técnico/a Mantenimiento Frío Industrial para Carral

Publicado: 20/07/2020 - 13:35

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT, selecciona para importante empresa de alimentación situada en Carral, a un/una Técnico/a de Mantenimiento para instalaciones de frío industrial.

El/la candidato/a, será responsable de la correcta ejecución de las actividades de mantenimiento que le sean encomendadas, y del aseguramiento de la calidad, seguridad e higiene en las intervenciones.

Funciones:

- Contribuir a mantener la máxima disponibilidad en las líneas e instalaciones de producción de la planta.

- Colaborar en la consecución de la máxima disponibilidad en las instalaciones generales de la planta.

- Contribuir a garantizar la correcta organización y planificación de los trabajos de mantenimiento que le sean asignados, tanto de preventivo como correctivo.

- Garantizar la correcta realización de los trabajos de mantenimiento que se le asignen.

- Realizar los trabajos de mantenimiento que queden directamente bajo su responsabilidad de forma eficiente y eficaz.

- Asegurar el uso de herramientas adecuadas (maniobras, herramientas especiales, aparatos de medición, etc) en la realización de las actividades de mantenimiento.

- Asegurar que se cumplen los estándares y procedimientos de mantenimiento en las intervenciones, que el trabajo se desarrolla según los estándares de calidad establecidos.

Se ofrece:

Trabajo a jornada completa de lunes a viernes. Contrato estable con proyección y salario a negociar según valía.

Requisitos:

- Experiencia previa en puesto similar, de al menos 4 años.

- Coche propio para desplazarse al centro de trabajo.

- Disponibilidad inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Mantenimiento Frío Industrial en Carral

Operario/a CNC - Carpintería Madera para Aranga

Publicado: 17/07/2020 - 17:05

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT, selecciona para importante empresa de sector madera, un/una Operario/a CNC, con experiencia en el sector.

El/la candidato/a seleccionado, realizará entre otras, las siguientes funciones:

-Alimentación de máquina.

-Control visual de calidad.

-Peparación de la máquina y selección del programa, así como realización de pequeños ajustes.

-Apoyo en producción y logística.

Ofrecemos incorporación inmediata, con contrato inicial a través de ETT a jornada completa, de lunes a viernes, y posibilidades de contratación estable.

Salario según convenio provincial del sector.

Requisitos:

-Imprescindible experiencia mínima de dos años manejando equipos CNC.

-Muy valorable coche propio o medio para desplazarse.

-Imprescincible disponibilidad inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a CNC - Carpintería Madera en Aranga

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE selecciona:

Gestor Comercial || Plan de Carrera para A Coruña

Publicado: 17/07/2020 - 10:05

- 3 vacantes.

- Jornada completa.

- Salario 24.000€ - 33.000€ Bruto/año

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor Comercial || Plan de Carrera en A Coruña

Si aún no has encontrado tu oportunidad, sigue buscando en MÁS OFERTAS DE EMPLEO EN A CORUÑA.