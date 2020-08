Las ofertas de empleo más variadas de A Coruña a solo un clic

Desde capitanes de barco, jefes de máquinas, ingenieros soldadores, pasando por controllers o administrativos, hasta cocineros o personal de charcutería o carnicería, pueden encontrar trabajo esta semana entre las ofertas de empleo en A Coruña. No lo dudes y consulta todas las oportunidades laborales que te traemos en este artículo e inscríbete aquí mismo en la que más te interese. Las ofertas de empleo más variadas de A Coruña a solo un clicDesde capitanes de barco, jefes de máquinas, ingenieros soldadores, pasando por controllers o administrativos, hasta cocineros o personal de charcutería o carnicería, pueden encontrar trabajo esta semana entre las ofertas de empleo en A Coruña. No lo dudes y consulta todas las oportunidades laborales que te traemos en este artículo e inscríbete aquí mismo en la que más te interese.

BETWEEN

¿Sabes dónde encontrar el equipo humano y el trato que mereces, participando en proyectos que te estimulen? Puedes encontrar buenos proyectos en muchos sitios, pero en BETWEEN Technology además obtendrás el trato humano que siempre has echado en falta. ¡Únete a nuestro equipo!

BETWEEN selecciona:

Ingeniero/a Soldadura Certificado/a IWE (Galicia) para Ferrol

Publicado: 11/08/2020 - 11:15

- Jornada completa.

- Salario 27.000€ - 36.000€ Bruto/mes

En BETWEEN seleccionamos y apostamos por el mejor talento dentro del ámbito de la ingeniería de instalaciones. Nos involucramos en una gran variedad de proyectos punteros, trabajando con los clientes más innovadores del sector Petroquímico, Químico, Energético, Farmacéutico, Alimentario, Construcción y Obra Civil.

Actualmente contamos con un equipo de más de 590 personas desarrollando proyectos nacionales e internacionales, tanto en nuestra propia Oficina Técnica como en las instalaciones de nuestros clientes.

Seleccionamos un/a Ingeniero/a Internacional de Soldadura con experiencia en proyectos Offshore, Oil&Gas o Energía y con sólidos conocimientos de soldadura para trabajar en un proyecto de larga duración (mínimo 2 años) en uno de nuestros principales clientes ubicado en Galícia.

Se trata de un proyecto internacional para el montaje de una plataforma marítima de 62 jackets para la construcción de un parque marítimo eólico offshore en la Bretaña Francesa.

Posibilidad de continuar en otros proyectos de BETWEEN a la finalización del proyecto.

¿Cómo lo haré?

Trabajaras de la mano de un equipo de ingenieros altamente especializados

Contaras con un PC y todas las licencias de software necesarias

Tendrás un equipo de soporte informático a tu disposición

Beneficios que tendrás en tu lugar de trabajo:

- Horario flexible.

- Ambiente de trabajo joven y dinámico.

Además, trabajando para BETWEEN obtendrás los siguientes beneficios añadidos:

- Posibilidad de trabajar en proyectos nacionales e internacionales, para clientes de referencia del sector industrial.

- Posibilidad de formar parte de una empresa en pleno crecimiento a nivel nacional e internacional. Un buen lugar donde trabajar: cuidamos de nuestro equipo y la sociedad a través de iniciativas, programas de conciliación y de responsabilidad social corporativa.

- Te integrarás en un equipo de alto rendimiento y con un alto grado de especialización.

- Dispondrás de oportunidades de formación y desarrollo profesional.

- Pondremos a tu disposición un amplio abanico de retos y proyectos acordes con tus objetivos personales y profesionales.

- Posibilidad de elegir cómo obtener parte de tu salario gracias a las ventajas fiscales de nuestra Retribución Flexible, y descuentos para acceder a centros de fitness, entre otros.

En BETWEEN, la igualdad de oportunidades es uno de nuestros valores. Nuestro compromiso es contratar al mejor talento independientemente de su raza, religión, sexo, edad y personas con otras capacidades y promover su desarrollo profesional y personal.

Requisitos:

Ingeniero/a de Soldadura con al menos 3 años de experiencia.

Diploma Internacional de Soldadura.

Experiencia en el sector Offshore (parque eólicos), Energía o Oil&Gas.

Nivel alto de Inglés y Español.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a Soldadura Certificado/a IWE (Galicia) en Ferrol.

GRUPO ARESTORA

El Grupo Arestora es una consultora de Recursos Humanos y Rendimiento experta en selección estratégica de personal. Creemos firmemente que la única forma de asentar unas bases sólidas es convirtiéndonos en un apoyo externo para la empresa, obteniendo resultados medibles y creando una estrecha colaboración con nuestros clientes.

Trabajamos para dar servicios en el ámbito de los Recursos Humanos, el desarrollo, el rendimiento y la optimización empresarial. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente y ofrecemos soluciones personalizadas para cada contexto Nuestra gran flexibilidad y adaptabilidad nos permite dar respuesta a empresas de diferentes sectores y tamaños con delegaciones distribuidas por toda España.

Nuestro principal objetivo es aportar SOLUCIONES para el aumento o consolidación del RENDIMIENTO individual y colectivo en las empresas y la Administración pública.

Grupo Arestora selecciona:

Jefe/a de Máquinas Buque Fresquero (Namibia) para A Coruña

Publicado: 10/08/2020 - 17:05

- Jornada completa.

Grupo Arestora selecciona para multinacional española dedicada a la pesca y comercialización de productos del mar, JEFES/AS DE MÁQUINAS para su flota fresquera en Namibia (pesca de merluza).

CONDICIONES OFERTA LABORAL:

- Tiempo de embarque: 5 meses / 1 en casa.

- Salario mensual aproximado: a tratar en filtro telefónico.

- Contratos iniciales: temporales (revisable según desempeño). Alta en SS española.

- Tributación en destino a cargo de la empresa.

REQUISITOS:

- Experiencia previa como jefe/a de máquinas.

- Capacitación de Mecánico Naval Mayor mínimo hasta 3.000 KW.

- Cursos de Formación Básica en seguridad y Formación Sanitaria específica avanzada

- Reconocimiento médico vigente.

- Pasaporte.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a de Máquinas Buque Fresquero (Namibia) en A Coruña.

Jefe/a de Máquinas Buque Tangonero (Mozambique) para A Coruña

Publicado: 10/08/2020 - 17:05

- Jornada completa.

Grupo Arestora selecciona para multinacional española dedicada a la pesca y comercialización de productos del mar, JEFE/A DE MÁQUINAS, con posibilidad de iniciar como oficial de máquinas, para su flota tangonera en Mozambique (pesca de marisco).

CONDICIONES OFERTA LABORAL:

- Tiempo de embarque: 5 meses – 1 en casa.

- Salario mensual: a tratar en filtro telefónico.

- Contrato inicial: 2 contratos temporales, con revisión para pasar a plantilla fija al finalizar el segundo. Alta en SS española

REQUISITOS:

- Deseable capacitación de Mecánico Naval Mayor.

- Cursos de Formación Básica en seguridad.

- Valorable curso de formación sanitaria específica avanzada.

- Reconocimiento médico vigente.

- Pasaporte.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a de Máquinas Buque Tangonero (Mozambique) en A Coruña.

Capitanes/as Buque Tangonero para A Coruña

Publicado: 10/08/2020 - 17:05

- Jornada completa.

Grupo Arestora selecciona para multinacional española dedicada a la pesca y comercialización de productos del mar, CAPITANES/AS para su flota de barcos tangoneros operando en Mozambique y Namibia (pesca de marisco).

CONDICIONES OFERTA LABORAL:

- Tiempo de embarque: 5 meses – 1 en casa.

- Contrato inicial: 2 contratos temporales, con revisión para pasar a plantilla fija al finalizar el segundo. Alta en SS española.

- Inicialmente, se empezará como oficial de puente hasta conocer el barco y zona de pesca.

- Condiciones económicas a negociar según perfil.

REQUISITOS:

- Técnico superior en transporte marítimo y pesca de altura (o equivalente).

- Experiencia como oficial de puente o capitán en barcos similares.

- Cursos de Formación Básica en seguridad y curso de formación sanitaria específica avanzada.

- Reconocimiento médico vigente.

- Pasaporte.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Capitanes/as Buque Tangonero en A Coruña.

Caldereta Buque Atunero para A Coruña

Publicado: 10/08/2020 - 16:35

- Jornada completa.

Grupo Arestora selecciona para multinacional española dedicada a la pesca y comercialización de atún, CALDERETA para su flota de buques atuneros.

CARACTERÍSTICAS:

- Zonas de pesca: Índico.

- Período de embarque: 4 – 4.

- Bandera extranjera.

- Condiciones retributivas a tratar directamente con la empresa según experiencia y valía.

REQUISITOS:

- Técnico Superior en Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones (o equivalente).

- Experiencia previa como caldereta.

- Cursos de Formación Básica en seguridad.

- Curso de formación sanitaria específica inicial.

- Avanzado en Lucha Contra Incendios.

- Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (no rápidos).

- Reconocimiento médico vigente.

- Pasaporte.

- Vacunación fiebre amarilla.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Caldereta Buque Atunero en A Coruña.

GRUPO OESIA

Grupo Oesía diseña y desarrolla ingeniería aplicada a Seguridad y Defensa, y también a la sociedad civil, con el objetivo de proporcionar servicios y equipos a la vanguardia de la modernidad y la tecnología.

Todos los productos y desarrollos de la división de Ingeniería del Grupo Oesía llevan la marca de Tecnobit, con la que somos punteros en innovación desde hace más de 40 años.

GRUPO OESIA selecciona:

Operador/a de red 24x7 (Temporal Baja paternidad) para A Coruña

Publicado: 12/08/2020 - 11:05

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde Grupo Oesía Seleccionamos un/a Operador/a de Red para incorporar a proyecto en CGP con un horario 24*7 en nuestra sede de La Coruña. La persona que se incorpore con nosotros cubrirá una baja de paternidad durante cuatro semanas y desempeñará las tareas de recepción, registro, solución, escalado de incidencias, así como tareas técnicas o administrativas de nivel básico necesarias en la operativa diaria del servicio tales como, instalación, gestión, monitorización y mantenimiento de lineas, equipos, servicios e incidencias.

En el Plan de Desarrollo de Carrera del Grupo Oesía, estarías enmarcado en el Itinerario Profesional de Ingeniería de Sistemas y Tecnologías. . En Grupo Oesia podrás formar parte de un gran proyecto empresarial, donde el éxito reside en el equipo humano que lo compone.

Únete a nosotros y podrás:

- Participar en interesantes proyectos tecnológicos.

- Desarrollar una carrera profesional acorde a tus expectativas.

- Beneficiarte de un plan de formación que abarca tanto el área técnica como el desarrollo de habilidades.

- Optimizar tus ingresos a través de nuestro Plan de Retribución Flexible.

- Formar parte de una empresa responsable y comprometida con la igualdad de oportunidades.

- Titulación grado superior/medio en Telecomunicaciones y sistemas informáticos o en su caso el Certificado de profesionalidad gestión de redes voz y datos.

- Muy valorable experiencia previa como operador de red en CGP y/o CCNA.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operador/a de red 24x7 (Temporal Baja paternidad) en A Coruña.

COCINERO/A PARRILLERO para A Coruña

Publicado: 10/08/2020 - 09:42

RESPONSABLE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN para A Coruña

Publicado: 10/08/2020 - 09:42

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

CAMARERO/A EXTRA FINES DE SEMANA para A Coruña

Publicado: 10/08/2020 - 09:42

CONTROLER FINANCIERO para Narón

Publicado: 10/08/2020 - 09:41

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

CONDUCTOR/A CAMIÓN GRÚA para A Coruña

Publicado: 10/08/2020 - 09:41

- Jornada completa.

PERSONAL PARA CHARCUTERÍA Y CARNICERÍA para A Coruña

Publicado: 10/08/2020 - 09:41

- 2 vacantes.

TÉCNICO/A INSTALADOR ELECTRICISTA para A Coruña

Publicado: 10/08/2020 - 09:41

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

ATENCIÓN CLIENTE EMPRESA SECTOR MUEBLE para Ferrol

Publicado: 10/08/2020 - 09:41

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

RESPONSABLE DE TIENDA MOBILIARIO EN FERROL

Publicado: 10/08/2020 - 09:40

- Jornada completa.

PERSONAL PARA PESCADERÍA para A Coruña

Publicado: 10/08/2020 - 09:40

- 2 vacantes.

REPONEDOR/A SUPERMERCADO para A Coruña

Publicado: 10/08/2020 - 09:40

- 2 vacantes.

PERSONAL INDUSTRIA CÁRNICA NARÓN

Publicado: 10/08/2020 - 09:40

- 2 vacantes.

- Jornada intensiva - mañana.

Montajes Tito selecciona:

Oficiales de montaje de aluminio para Arteixo

Publicado: 12/08/2020 - 09:45

Muchas vacantes.

- Jornada completa.

- Salario 1.500€ - 3.000€ Sin determinar

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficiales de montaje de aluminio en Arteixo.

