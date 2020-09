Puestos para técnicos, oficiales y peones que no puedes pasar por alto si buscas trabajo en A Coruña

Las ofertas de empleo en A Coruña de esta semana traen consigo interesantes oportunidades para diversos puestos técnicos, así como vacantes para oficiales y peones en distintos sectores. Consulta el siguiente artículo y descubrirás todas las ofertas de trabajo a las que puedes optar en estos momentos.

IAD ESPAÑA

IAD es una red inmobiliaria de última generación. Un concepto innovador, donde las personas se encuentran en el centro del modelo de negocio, IAD conquista rápidamente por: su proximidad, profesionalidad y eficacia.

Actualmente estamos presentes en Francia, Portugal, Italia y España con más de 8.000 managers.

IAD España selecciona:

Asesor/a inmobiliario (con o sin experiencia) para A Coruña

Publicado: 18/09/2020 - 10:30

- 10 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Salario 6€ - 240€ Bruto/año

Buscamos agentes comerciales inmobiliarios para A CORUÑA.

En iad España (filial del grupo iad Internacional), estamos buscando emprendedores inmobiliarios, profesionales autónomos con ganas de crear su propia agencia inmobiliaria digital.

- Si te gusta el sector inmobiliario.

- Si quieres desarrollarte profesionalmente a nivel internacional.

- Una oportunidad de emprender en el sector inmobiliaria con seguridad.

- Si buscas un proyecto más humano y justo.

Esta es tu oportunidad: Emprende con iad y toma las riendas de tu vida.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor/a inmobiliario (con o sin experiencia) en A Coruña.

GRUPO ARESTORA

El Grupo Arestora es una consultora de Recursos Humanos y Rendimiento experta en selección estratégica de personal. Creemos firmemente que la única forma de asentar unas bases sólidas es convirtiéndonos en un apoyo externo para la empresa, obteniendo resultados medibles, y creando una estrecha colaboración con nuestros clientes.

Trabajamos para dar servicios en el ámbito de los Recursos Humanos, el desarrollo, el rendimiento y la optimización empresarial. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente y ofrecemos soluciones personalizadas para cada contexto Nuestra gran flexibilidad y adaptabilidad nos permite dar respuesta a empresas de diferentes sectores y tamaños con delegaciones distribuidas por toda España.

Nuestro principal objetivo es aportar SOLUCIONES para el aumento o consolidación del RENDIMIENTO individual y colectivo en las empresas y la Administración pública.

Grupo Arestora selecciona:

Técnico/a de compras en origen (atún) para Boiro

Publicado: 23/09/2020 - 13:06

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Grupo Arestora precisa incorporar, de forma inmediata, un/a TÉCNICO/A DE COMPRAS EN ORIGEN (ATÚN), para compañía gallega del sector agroalimentario, ubicada en la zona del Barbanza (A Coruña).

Misión del puesto: Búsqueda de información y contacto con proveedores de túnidos, con el fin de aportar datos de interés sobre oportunidades de compra los mercados de interés, negociación y cierre de compra y venta de pescado.

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR:

- Prospección, estudio y contacto con posibles proveedores en los mercados de interés.

- Realización de viajes y visita a las zonas geográficas de interés de origen de la materia prima para verificar su calidad.

- Búsqueda de información sobre el mercado de referencia.

- Verificación de toda la documentación.

- Negociación y cierre de compras.

- Etc.

REQUISITOS DEL PUESTO:

- Titulación de Formación Profesional o Universitaria en el ámbito de la pesca y flota.

- Experiencia mínima de 2 años realizando funciones en departamentos de compras del sector.

- Conocimientos de normativa de calidad alimentaria.

- Conocimientos sobre aduanas y trámites asociados.

- Dominio de Inglés.

- Manejo de Microsoft Office a nivel usuario.

- Curso específico de Prevención de Riesgos Laborales.

- Disponibilidad para realizar desplazamientos a nivel nacional e internacional (Asia, África, Latino América, etc.).

- Residencia en Galicia y/o con posibilidad de residencia en la zona del Barbanza y alrededores (Rianxo, Boiro, Ribeira, Pobra do Caramiñal, Noia, Padrón, Catoira, etc.).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de compras en origen (atún) en Boiro.

Oficial de 1ª Albañilería para A Coruña

Publicado: 18/09/2020 - 11:35

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Grupo Arestora, consultora de RRHH y rendimiento empresarial precisa incorporar un/a OFICIAL DE 1ª DE ALBAÑILERIA para empresa en expansión, dedicada a realización de obras personalizadas en materia de carpintería de aluminio y madera.

FUNCIONES PRINCIPALES:

- Coordinación de obras de Albañilería.

- Coordinación de las tareas de limpieza y orden.

- Colocación puntual de pladur.

- Pintura.

- Acondicionamiento y reforma de locales comerciales.

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:

- Curso de Prevención de Riesgos Laborales de 60 horas homologado por la Fundación Laboral de la Construcción.

- Curso de Prevención de Riesgos Laborales específico de Albañilería.

- Experiencia de al menos 2 años en puestos similares.

- Valorable experiencia en el sector retail.

- Residencia en A Coruña, Madrid, Barcelona o localidades próximas.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

- Disponibilidad para viajar a nivel nacional (zona norte principalmente).

SE OFRECE:

- Puesto estable (6 meses + 6 meses + indefinido).

- Incorporación estable a empresa contrastada y en expansión.

- Viajes de alrededor de 2-3

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial de 1ª Albañilería en A Coruña.

GRUPO OESIA

Grupo Oesía diseña y desarrolla ingeniería aplicada a Seguridad y Defensa, y también a la sociedad civil, con el objetivo de proporcionar servicios y equipos a la vanguardia de la modernidad y la tecnología.

Todos los productos y desarrollos de la división de Ingeniería del Grupo Oesía llevan la marca de Tecnobit, con la que somos punteros en innovación desde hace más de 40 años.

GRUPO OESIA selecciona:

Perfil Comunicativo Sector Retail para A Coruña

Publicado: 22/09/2020 - 10:35

- Jornada completa.

Queremos incorporar un perfil dinámico y con grandes dotes comunicativas para ser portador de los conocimientos de aplicaciones comerciales de una gran multinacional del Sector Retail.

En primer lugar, el empleado (ya contratado) deberá adquirir una formación sobre un grupo de aplicaciones para posteriormente realizar las siguientes funciones:

- Aprendizaje continuo de aplicativos vinculados al sector Retail para impartir formaciones a usuarios

- Resolución de incidencias relativas a dichos aplicativos/formaciones

- Interacción con distintos departamentos para la mejora de aplicativos

- Testing de versiones.

¿Qué ofrecemos?:

- Puesto estable.

- Trabajar en un equipo transversal y colaborativo.

- Posibilidad de aprender y enseñar cada día.

- Libertad para proponer ideas.

En Grupo Oesía queremos ofrecerte la oportunidad de desarrollarte en una empresa líder en el sector, además, tendrás acceso a:

- Plan de formación continua que abarca tanto el área técnica como el desarrollo de habilidades.

- Retribución acorde a conocimientos y responsabilidades a asumir.

- Optimizar tus ingresos a través de nuestro Plan de Retribución Flexible (ticket restaurante, seguro medico, guardería y/o transporte).

- Beneficiarte de ventajas exclusivas de empleados de Grupo Oesía.

Requisitos:

- Grado en Administración y Dirección de Empresas o Marketing (se valorarán también Ciclo Formativo Grado Superior).

- Valorable otros grados universitarios.

- Alto nivel de Inglés (mínimo C1).

- Se valorarán otros idiomas.

- Altas capacidades comunicativas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Perfil Comunicativo Sector Retail en A Coruña.

Analista Procesos de Calidad y Mejora Continua para A Coruña

Publicado: 21/09/2020 - 14:35

- Jornada completa.

En Oesía seguimos creciendo, por lo que continuamos en búsqueda de perfiles con talento y experiencia en diferentes tecnologías.

Deseamos incorporar un perfil analista de soporte para un interesante proyecto de ámbito internacional. Las funciones a realizar serán las siguientes:

- Apoyo a la gestión de procesos en la compañía perteneciendo a una Service Management Office (definición, diseño, documentación, mejora continua).

- Apoyo en la implantación de procesos.

- Medición y seguimiento del rendimiento estableciendo indicadores clave.

- Auditoría interna de procesos.

- Coordinación de iniciativas transversales de mejora.

- Colaborar con el área de Calidad y Organización.

- Interlocución constante con los responsables de distintos equipos de negocio.

- Analizar y generar información relevante de gestión y control operativo para la toma de decisiones a nivel de dirección.

- Elaboración de cuadros de mando en PowerBI o Excel.

En Grupo Oesía queremos ofrecerte la oportunidad de desarrollarte en una empresa líder en el sector, además, tendrás acceso a:

- Plan de formación continua que abarca tanto el área técnica como el desarrollo de habilidades.

- Retribución acorde a conocimientos y responsabilidades a asumir.

- Optimizar tus ingresos a través de nuestro Plan de Retribución Flexible (ticket restaurante, seguro medico, guardería y/o transporte).

- Beneficiarte de ventajas exclusivas de empleados de Grupo Oesía.

Requisitos:

- Titulación superior en informática.

- Experiencia de al menos dos años en las funciones anteriormente descritas.

- Nivel de inglés alto (mínimo B2).

- Capacidad analítica y habilidades de comunicación con la organización.

- Conocimientos de marcos de trabajo IT (ITIL y ISO 20.000)

- Experiencia con metodologías ágiles,. Valorables conocimientos de SAFE /SCRUM.

- Experiencia en procesos de auditoria (auditoria de registros, auditoria de procesos de soporte).

- Valorable experiencia en PMP.

- Experiencia en modelado de procesos y definición de cadenas de valor.

- Experiencia con herramientas de BI (deseable Power BI).

- Valorable experiencia SQL.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Analista Procesos de Calidad y Mejora Continua en A Coruña.

Gestión y Análisis de Aplicaciones de Negocio para A Coruña

Publicado: 18/09/2020 - 10:35

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

¡Seguimos creciendo y aumentando nuestros equipos!

Actualmente en Grupo Oesía deseamos incorporar un perfil que se encargue de analizar y gestionar las diferentes aplicaciones del área del negocio del cliente.

Las tareas a realizar serán las siguientes:

- Documentación de procesos.

- Optimización de procedimientos.

- Análisis de incidencias y volumetrías para la mejora de aplicaciones

- Interlocución directa con equipos de Desarrollo y Negocio.

- Posibilidad de Formaciones y/o exposición de mejoras de las aplicaciones a distintos equipos.

- Capacidad analítica y de gestión.

- Trabajo en equipo.

- Capacidad comunicativa.

- Nivel Ingles alto. (Mínimo B2).

- Valorable conocimientos en herramientas de BI (PowerBI).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestión y Análisis de Aplicaciones de Negocio en A Coruña.

GO! PEOPLE & TALENT

GO! People & Talent está formado por un equipo de profesionales que lleva 20 años trabajando para las organizaciones y empresas más representativas de nuestro entorno, con el objetivo claro de seguir siendo líderes en Galicia en la selección, evaluación y headhunting de mandos intermedios, directivos, ejecutivos y especialistas.

La confianza que depositan en nosotros los candidatos/as y las empresas nos permite gestionar proyectos profesionales de muy alto nivel y complejidad, situándonos en una posición privilegiada para identificar y atraer el mejor talento con excelentes resultados y múltiples casos de éxito.

GO! People & Talent selecciona:

Técnico/a de Contabilidad para A Coruña

Publicado: 23/09/2020 - 11:05

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

En dependencia Jefe de contabilidad, será responsable de la gestión contable, cierres y consolidación, en cumplimiento de la normativa aplicable.

Funciones:

- Implantación e implementación de la contabilidad del grupo, adaptándola a la normativa vigente.

- Supervisión de la contabilidad, cierres, presupuestos y seguimiento de las previsiones.

- Realizar el control de facturación y tesorería del grupo.

- Análisis de balances y cuentas de resultados, conciliaciones bancarias.

- Consolidación financiera.

- Reportes, preparación de informes y análisis específicos solicitados por Dirección.

- Colaboración con responsables de otras áreas, auditores y entidades financieras.

Se ofrece:

Oportunidad profesional para alguien que desee formar parte de un Departamento de Contabilidad, en un grupo sólido, estable y solvente.

Se requiere formación de grado superior en Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Empresariales o Económicas, con amplios conocimientos en contabilidad financiera, analítica y en la confección de EE. FF individuales. El puesto conlleva profundos conocimientos de legislación mercantil y fiscal, así como de liquidación de impuestos y de ofimática. Experiencia de al menos 3 años en posiciones de responsabilidad en el área de contabilidad.

Se valorará conocimiento de inglés, si bien este requisito no es imprescindible. Deseables conocimientos en consolidación, análisis financiero, normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y conocimientos de los riesgos.

Buscamos profesionales con gran capacidad para el trabajo en equipo y la colaboración, con capacidad analíti

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Contabilidad en A Coruña.

FASTER

Servicio, colocación y suministro de personal.

FASTER selecciona:

Empacadores/as de pescado para Carral

Publicado: 17/09/2020 - 12:05

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT selecciona Empacadores/as de pescado congelado, para importante compañía del sector, situada en Carral (A Coruña).

Entre sus funciones principales, destacan las siguientes:

- Empacado y clasificado de pescado.

- Corte en sierra.

- Ubicación de mercancía en almacén.

Requisitos:

- Muy valorable experiencia en el uso de carretilla elevadora en sector de congelado o similares.

- Imprescindible disponibilidad para incorporación inmediata y trabajo a jornada completa de lunes a viernes.

- Imprescindible estar en posesión del título de manipulador de alimentos.

- Disponibilidad horaria e incorporación inmediata.

- Valorable experiencia similar en trabajos relacionados en producción en el sector de la alimentación.

- Valorable permiso de conducción B y vehículo propio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Empacadores/as de pescado en Carral.

SVENSON selecciona:

ENFERMERA/O TTOS ESTETICOS 12h semana para A Coruña

Publicado: 22/09/2020 - 15:37

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - tarde.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENFERMERA/O TTOS ESTETICOS 12h semana en A Coruña.

Alonso g.f.slne selecciona:

comercial para A Coruña

Publicado: 21/09/2020 - 11:44

- 4 vacantes.

- Jornada parcial - tarde.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de comercial en A Coruña.

Comercial Galicia para A Coruña

Publicado: 21/09/2020 - 11:44

- 4 vacantes.

- Jornada parcial - tarde.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de comercial galicia en A Coruña.

ElectryConsulting selecciona:

Asesor/a Comercial para Santiago de Compostela

Publicado: 17/09/2020 - 13:08

- 6 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor/a Comercial en Santiago de Compostela.

