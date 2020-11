Ofertas de empleo en A Coruña: Se buscan los mejores técnicos informáticos

A Coruña es conocida por ser de las una de las principales ciudades donde más TICS se seleccionan. Grandes firmas comerciales demandan constantemente este tipo de perfil para la mejora y digitalización de sus servicios. En este artículo podrás encontrar algunas de estas ofertas de empleo en A Coruña, esperando a que seas tú el seleccionado.

Además podrás encontrar oportunidad para trabajar como repartidor, supervisor de producción, dependientes de alimentación, conductores, camarero, cocinero/parrillero, técnico de PRL, odontólogo, etc. así hasta más de 200 oportunidades laborales para escoger.

Almacén y logística

GRUPO IMAN selecciona:

REPARTIDOR/A para A Coruña

Publicado: 11/11/2020 - 12:10

- 3 vacantes.

- Jornada completa.

- Salario 10.000€ - 15.000€ Bruto/año

Desde nuestra oficina de A Coruña, seleccionamos 3 repartidores/as para una de nuestras empresas clientes para la zona de A Coruña.

Las funciones principales:

-Realizar la carga de mercancía.

-Reparto de los productos por toda la zona de A Coruña.

Michael Page selecciona:

Supervisor/a de producción (A Coruña)

Publicado: 12/11/2020 - 06:00

- Salario 25.000€ - 30.000€ Bruto/año

Funciones:

-Planificar las actividades de producción de las líneas a cargo.

-Preservar la calidad de los productos en el proceso productivo.

-Asegurar la seguridad de los recursos humanos, fomentando su desarrollo y polivalencia.

-Proponer acciones para la solución de las desviaciones.

-Implantación y seguimiento de herramientas de mejora continua (Lean).

Autónomos

PRONTOPRO selecciona:

Se busca instalador de canalones para A Coruña

Publicado: 06/11/2020 - 13:44

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca instalador de canalones para satisfacer las solicitudes de trabajo recibidas.

Requisitos:

-Experiencia de al menos un año.

-Capacidad de identificación de problemas de canalones.

-Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

Comercial, ventas y marketing

GO! People & Talent selecciona:

Marketing Manager para A Coruña

Publicado: 10/11/2020 - 16:36

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Reportando a la Dirección General, su misión será planificar y ejecutar la estrategia de marketing y comunicación de la compañía, tanto de imagen corporativa como de su amplia gama de productos y marcas.

Diseñar y planificar la estrategia y acciones que aseguren el cumplimiento de los objetivos generales comerciales.

Coordinar el lanzamiento de nuevos productos y todas las acciones relacionadas al mismo: campañas publicitarias, promociones, eventos, patrocinios, seguimiento€

Analizar los resultados obtenidos en las acciones, campañas de trade marketing y punto de venta, así como eventos, patrocinios y RSC, a través de Nielsen y otros; para valoración de objetivos, ROI y propuestas de acción y reporte a dirección.

Analizar las necesidades del mercado de los clientes nacionales e internacionales on trade/off trade (Canal Gran Distribución Nacional y Regional, Distribuidores, Importadores, Canal Horeca, FoodService, Colectividades, Cadenas de Restauración, etc.) y del comportamiento de los consumidores on/off line.

Apoyar a la Dirección Comercial (mediante su plan de marketing. Dinamización y gestión de las herramientas de Marketing Digital, presencia SEO, SEM, SOCIAL MEDIA, Publicidad.

Apoyar a I+D+i en el desarrollo de nuevos productos/categorías. Coordinación del Diseño, Packaging y Estuchado, en colaboración con agencias externas, y sus colaboradores internos.

Representar a la empresa ante terceros relacionados con los medios y gabinetes de prensa. Planificación de acciones con los medios de comunicación, así como de la gestión de la comunicación interna.

Comercios y dependientes

ANANDA / Coruña selecciona:

PERSONAL PARA CHARCUTERÍA Y CARNICERÍA para A Coruña

Publicado: 09/11/2020 - 13:00

- 2 vacantes.

REPONEDOR/A SUPERMERCADO para A Coruña

Publicado: 09/11/2020 - 13:00

- 2 vacantes.

PERSONAL PARA PESCADERÍA para A Coruña

Publicado: 09/11/2020 - 13:00

- 2 vacantes.

PERSONAL INDUSTRIA CÁRNICA NARÓN

Publicado: 09/11/2020 - 12:59

- 2 vacantes.

- Jornada intensiva - mañana.

Conductores y repartidores

ANANDA / Coruña selecciona:

CONDUCTOR/A CAMIÓN GRÚA para A Coruña

Publicado: 09/11/2020 - 13:00

- Jornada completa.

URGE, conductor/a camión grúa con experiencia para empresa situada en A Coruña.

Hostelería

ANANDA / Coruña selecciona:

CAMARERO/A EXTRA FINES DE SEMANA para A Coruña

Publicado: 09/11/2020 - 13:00

Restaurante de hotel situado en centro de A Coruña precisa camarero/a extra en fines de semana.

COCINERO/A PARRILLERO para A Coruña

Publicado: 09/11/2020 - 13:00

URGE, Parrillero/a con experiencia para restaurante situado en A Coruña.

Informáticos, ingenieros y técnicos

Page Personnel selecciona:

Gerente Sistemas y Software para A Coruña

Publicado: 10/11/2020 - 16:17

Funciones:

-Establecer los procesos, la tecnología y la organización de la nueva área de desarrollo de software.

-Análisis del mercado.

-Establecer relaciones con asociaciones, instituciones y agentes relevantes.

-Colaborar con el departamento de marketing en la creación del plan de marketing.

-Establecer las metodologías de desarrollo de software.

-Liderar el equipo humano que desarrolle la unidad de negocio.

-Relación con todas las áreas de la empresa.

Beta Tester (h/m) para Santiago de Compostela

Publicado: 10/11/2020 - 16:11

-Beta Tester de hardware y software de dispositivos móviles y electrónicos.

-Formar parte de equipo de desarrollo de ROMS.

Administrador Sistemas Linux para A Coruña

Publicado: 10/11/2020 - 16:05

La persona seleccionada se incorporará a un equipo donde sus funciones serán la monotorización, revisión y mejora de servicios así como la operativa diaria en la plataforma.

Desarrollador Full-Stack A Coruña

Publicado: 10/11/2020 - 14:47

Funciones:

- Apoyo al equipo de desarrollo.

- Propuesta de nuevas mejoras.

- Resolución de incidencias.

- Participación en los proyectos.

Ingeniero de Hardware para Santiago de Compostela

Publicado: 10/11/2020 - 14:45

- Salario 25.000€ - 35.000€ Bruto/año

Funciones:

-Desarrollo de HW.

-Investigación y diseño de equipos.

-Pruebas HW.

-Elaboración de protocolos y documentación.

Programador Java/J2EE para A Coruña

Publicado: 10/11/2020 - 14:43

La persona seleccionada formará parte de un equipo de desarrollo y se encargará de la programación en Java/J2EE.

Programador Frontend para A Coruña

Publicado: 10/11/2020 - 14:43

La persona seleccionada se encargará de la Programación Frontend junto a un equipo dentro del departamento IT de la empresa.

Programador DevOps para A Coruña

Publicado: 10/11/2020 - 14:43

Funciones:

- Programar infraestructura de backend y de comunicaciones con conocimientos de lenguajes de scripting como Perl, Python y Go. Programación OOP.

- Participar en investigaciones.

- Planificar y ejecutar las pruebas necesarias.

- Hacer despliegues y puestas en producción de las herramientas utilizadas.

Ingeniero de Desarrollo Software para Santiago de Compostela

Publicado: 10/11/2020 - 14:43

- Salario 25.000€ - 35.000€ Bruto/año

Funciones:

-Proyectos para equipos electrónicos.

-Programación en Android, C y Java.

-Gestión de un equipo.

-Propuestas de mejora.

Especialista de Comunicaciones y Seguridad para A Coruña

Publicado: 10/11/2020 - 12:14

Funciones:

- Diseño de reconfiguraciones y ampliaciones.

- Soporte de los sistemas de seguridad.

- Gestión de los expedientes.

- Gestión de clientes de soporte asumiendo el papel de service account manager.

- Soporte a los analistas de red y seguridad N1 bajo su responsabilidad. Fromación del equipo N1 y delegación de tareas.

- Realización de procedimientos técnicos y operativos de tecnologías y clientes.

- Apoyo a Técnico/a de Soporte N3.

Doctor en Ingeniería Eléctrica (A Coruña)

Publicado: 10/11/2020 - 12:14

Liderar enfoque técnico para el diseño y gestión de redes eléctricas inteligentes, agregación de la demanda de electricidad y mecanismos de flexibilidad.

Coordinación con centros tecnológicos nacionales.



Desarrollo de sistemas de control centralizados que permitan la gestión óptima de todos los recursos energéticos (energías renovables, almacenamiento, V2G€ ) tanto eléctricos como térmicos en comunidades energéticas locales con conexión a una red débil de distribución.



Profundizar en la digitalización de equipamientos de consumo energético como acumuladores de agua caliente y bombas de calor entre otros.

Ofrecer servicios de planificación avanzada, operación, protección, control y automatización de los sistemas de energía a agregadores y otras partes interesadas soportados en la captación de información en tiempo real

Nurse/Biomedical Engineer with english (Galicia) para A Coruña

Publicado: 10/11/2020 - 12:14

- Salario 30.000€ - 45.000€ Bruto/año

Support in the operating room with surgeons and nurses, giving support and development in products

Clinical training with surgeons and nurses in the operating room and with clinical sessions

Increasing the use of the new technologies related to the reference product

Ingeniero de proceso (sector alimentación) para A Coruña

Publicado: 10/11/2020 - 12:14

- Salario 25.000€ - 28.000€ Bruto/año

Reportando y trabajando mano a mano con el Diector de producción, el ingeniero de proceso será responsable de:

-Estandarización del proceso productivo.

-Aplicación de metodología Lean.

-Gestión y tutorización de los encargados de producción.

-Resolución de incidencias.

-Propuesta de mejoras.

Michael Page selecciona:

Otras profesiones y oficios

GRUPO IMAN selecciona:

Pintor/a línea lacado para Santiago de Compostela

Publicado: 10/11/2020 - 16:10

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

- Salario 15.000€ - 20.000€ Bruto/año

Desde nuestra oficina de Santiago de Compostela, seleccionamos un/a

pintor/a línea de lacado para empresa ubicada en Santiago de Compostela.

Requisitos:

- Formación deseable formación de grado medio. Requisito no imprescindible.

- Experiencia profesional: Mínimo 1 año como pintor en una línea de lacado. Es necesario experiencia en pintar en automático, no solo en manual. Utilización de central de polvo o pintado automático y repasado manual si fuese necesario





Operario/a fábrica precocinados ( Zona del Barbanza) para Boiro

Publicado: 05/11/2020 - 14:10

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 10.000€ - 15.000€ Bruto/año

Seleccionamos candidatos/as para futuros procesos de selección para importante empresa del Sector conservero de la Zona del Barbanza: Operarios/as fábrica precocinados.

Las personas seleccionadas, realizarán entre otras, las siguientes funciones:

-Tareas de Fritura y cocción, dosificado y grill-horneado.

-Congelado y envasado, etiquetado y empaquetado...

Michael Page selecciona:

Electromecánico/a (A Coruña)

Publicado: 12/11/2020 - 06:00

- Salario 25.000€ - 28.000€ Bruto/año

Sus labores se centrarán en el diagnóstico, mantenimiento y reparación de los sistemas electromecánicos industriales, así como en la verificación del funcionamiento de las instalaciones, equipos y dispositivos según la normativa vigente

Relaciones laborales y recursos humanos

Page Personnel selecciona:

Técnico de PRL y Medio Ambiente (A Coruña)

Publicado: 10/11/2020 - 14:47

- Salario 25.000€ - 28.000€ Bruto/año

-Coordinación de la prevención de los riesgos laborales de la planta.

-Gestión de los procedimientos de prevención correspondientes.

-Evaluación de riesgos laborales de los distintos puestos de trabajo.

-Control y seguimiento de los procedimientos de medio ambiente.

-Liderar las políticas de formación y mejora continua en materia de medio ambiente.

-Coordinación de la vigilancia de la salud de los distintos trabajadores.

-Investigación y seguimiento de los diferentes accidentes e incidentes.

Michael Page selecciona:

Human Resources Manager para A Coruña

Publicado: 12/11/2020 - 06:00

Funciones:

Implementa las políticas y los procedimientos de RRHH del Grupo en la zona, apoyando a cada estructura, en línea con la estrategia y la Dirección Corporativa de RRHH de la Compañía.

Gestiona las Relaciones Laborales con los Comités de Empresa, facilitando la comunicación y relación, gestionando las negociaciones de convenios, pactos y acuerdos relacionados con la reglamentación laboral respecto a salarios, contratos, horarios y otras condiciones laborales. Representa a la Compañía en las relaciones con la Administración Pública.

Dirige las políticas y procesos de Administración de Personal para lograr una gestión ágil y adecuada de las contrataciones, nóminas, altas, bajas, seguros sociales, etc.

Apoya y coordina los procesos relativos a Organización y Desarrollo: estructuras organizativas, descripciones y valoración de puestos, sistemas retributivos, desarrollos profesionales y de competencias, planes de formación, incorporaciones y planes de acogida, comunicación interna, etc., siempre en función de las necesidades.

Elabora y controla el presupuesto anual de RRHH para la unidad, así como la contratación y gestión de los servicios externos de apoyo a la gestión.

Sanitarios

PRONTOPRO selecciona

Dermatólogo para A Coruña

Publicado: 06/11/2020 - 11:50

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Requisitos:

-Título en Medicina.

-Especialización en Dermatología.

-Inscripción en el Colegio Médico.

-Buena capacidad de relación con el paciente y alto nivel de habilidades de gestión.

Se busca Dentista para A Coruña

Publicado: 05/11/2020 - 17:25

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

Requisitos:

-Titulo en medicina/odontología e inscripción en el correspondiente Colegio Oficial.

-Experiencia previa en prácticas dentales.

-Profesionalidad y seriedad.

-Buena capacidad de relación con el paciente y alto nivel de habilidades de gestión.

GO! People & Talent selecciona:

2 Enfermeros/as Especialidad del Trabajo para Santiago de Compostela

Publicado: 09/11/2020 - 10:35

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Dependiendo de la Dirección del Departamento de PRL, su misión será salvaguardar la salud de los/as trabajadores de la organización, en cumplimiento de la normativa aplicable, prestando servicios de enfermería del trabajo y primeros auxilios, con el objeto de obtener el máximo confort laboral. Sus principales funciones serán:

* Organizar campañas de salud, informativas, encuestas de vigilancia, educación sanitaria, vacunas, etc., estableciendo y aplicando pautas y protocolos médicos.

* Asistir en caso de accidentes y pequeñas contingencias comunes, actuando en emergencia y prestando primeros auxilios.

* Coordinar la comunicación oficial de los accidentes y enfermedades profesionales.

* Actualización botiquines y sus materiales.

* Realización de pruebas: audiometrías, espirometrías, COVID, test de antígenos, etc.

* Seguimiento de trabajadores.

* Atención de consultas de salud.

