A las puertas de la Navidad, muchos jubilados se preguntan cuándo cobrarán la paga extra que les corresponde en estas fechas. Y no habrá que esperar a diciembre, mes de las fiestas, sino que la paga entrará en las cuentas de los pensionistas antes de que finalice noviembre.

La fecha exacta depende de la entidad bancaria. Es decir, en función de en que banco o caja tengan domiciliado el cobro de la pensión, la cobrarán un día u otro. Pero la diferencia entre los primeros y los últimos no será superior a un día.

El Gobierno prevé que los jubilados españoles perciban su paga extra navideña el 24 o el 25 de noviembre, fecha prevista para su ingreso con el pago ordinario correspondiente al mes.

Los beneficiarios de la paga extra de Navidad serán aquellos que disfruten de una pensión contributiva, junto con los pensionistas y jubilados que cobren una pensión no contributiva del Imserso. No todos los pensionistas van a cobrar esa paguilla navideña: la 'extra' no se recibe en la modalidad de incapacidad permanente cuando la pensión derive de una accidente laboral o una enfermedad profesional.

En total los pensionistas españoles reciben dos pagas extras como cualquier trabajador: la del verano y la de navidad, que llega con el "salario" del mes de diciembre. Aunque esa ya se verá como se paga.